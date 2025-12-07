Новини
Жена е загинала при пожар в Ямбол

7 Декември, 2025 09:40 944 5

За изминалото денонощие звената за пожарната са реагирали на 92 сигнала за произшествия в страната

Жена е загинала при пожар в Ямбол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На шести декември в 05,55 часа, в районната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол е получено съобщение за пожар в къща в града, информира на интернет страницата си Главно дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН). Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил, като в него е загинала жена на 66 г.

При пожарите пострадал и друг човек. В 13,06 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в мазе на къща в София. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила. Пострадал е Д. Д. Д., мъж на 50 г., вдишал токсични газове и пари.

За изминалото денонощие звената за пожарната са реагирали на 92 сигнала за произшествия в страната. Ликвидирани са общо 32 пожара. Преки материални щети са причинили 16 пожара, от които: 12 в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в транспортни средства, 2 други пожара, съобщават от ГДПБЗН.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара. Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции През изминалите 24 часа са получени и седем лъжливи повиквани.


  • 1 очевидец

    3 3 Отговор
    Любен Дилов казал, че и хората на площада крадат. После опита да се отрече от думите си, ама беше късно. Значи, щом и хората на площада крадат, Пеевски може да си краде колкото си иска и вие какво сте тръгнали да му протестирате.

    Пуснете Любен Дилов на още 2-3 интервюта, за да стане протестът 200 хиляди души. Може да се редуват а Тошко Йорданов, който (след като се накрадете, според Дилов), да ви прати някъде в чужбина, ако не ви харесва тук.

    Коментиран от #5

    09:43 07.12.2025

  • 2 Полицаи Терористи

    3 2 Отговор
    Полицаите в България са Терористи и изнасилвачи ,пращат банди в Швейцария да убиват!

    Коментиран от #3

    10:16 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 и модераса

    0 1 Отговор
    и модераса

    10:18 07.12.2025

  • 5 Бай Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    Тогава,Пеевски и Боко,да сдадат власта и да излизат да протестират.

    10:28 07.12.2025

