Новини
Любопитно »
Принц Хари се контузи по време на турнир по поло в снега (СНИМКИ)

Принц Хари се контузи по време на турнир по поло в снега (СНИМКИ)

19 Декември, 2025 15:31 465 8

  • принц хари-
  • контузия-
  • турнир-
  • поло-
  • наранявания

Играта е била прекъсната за малко след контузията

Принц Хари се контузи по време на турнир по поло в снега (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари е получил лека травма на ръката по време на участието си в турнира St. Regis World Snow Polo Championship в Аспен, щата Колорадо, съобщава Page Six, позовавайки се на източници, присъствали на събитието.

По информация на свидетел, по време на мача ръката на херцога на Съсекс е била неволно ударена, когато син на известния поло играч Начо Фигерас е замахнал с малета си. Играта е била прекъсната за кратко, след което принц Хари е продължил участието си, въпреки инцидента. Отборът му в крайна сметка е загубил срещата.

Хари, представен от диктора като Хари Уелс, е участвал и в мач ден по-рано, като появата му е била изненада за публиката и организаторите. Източници посочват, че присъствието му не е било предварително обявено.

Принцът е близък приятел с Начо Фигерас, който също е играл в турнира заедно със синовете си Артемо и Хиларио. Преди състезанието Хари и Фигерас са били забелязани заедно на ски в района.

Съпругата на принц Хари, Меган Маркъл, не е присъствала на събитието. След първия игрови ден Фигерас и съпругата му Делфина са присъствали на традиционното Snow Polo Disco, организирано в Snow Lodge в Аспен, където са били забелязани редица известни личности от киното и модата.

Принц Хари има дългогодишен опит в полото и редовно участва в благотворителни турнири. Той е и изпълнителен продуцент на документалната поредица „Polo“, излъчвана в Netflix.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    2 0 Отговор
    Не знам що така, ма верно ми е през шпека за тоя. Требва да има неква основателна причина да не ми дреме грам за рижавия.

    15:34 19.12.2025

  • 2 файчо

    3 0 Отговор
    Нищо му няма. Поне брадата му си е на мястото.

    15:35 19.12.2025

  • 3 раз

    2 0 Отговор
    А бил ли е по пола в снега?Освен по поло.

    15:37 19.12.2025

  • 4 побърканяк

    2 0 Отговор
    Такива като него като се почешат ще се контузят

    15:43 19.12.2025

  • 5 розодендрон

    1 0 Отговор
    Фанелката му е синя и на нея има буквата Л. Значи: Рекламира български футболен отборъ!

    15:50 19.12.2025

  • 6 шпагат

    0 1 Отговор
    Аз много харесвам русата,красива славянка Мария Цънцарова-Зрънцарова!

    15:56 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Калоян

    0 0 Отговор
    Наистина ужасна трагедия.
    Съвсем основателно нашите политици изпаднаха в траур до 14 януари (Банго Васил) , отказват да работят , да се хранят и ще се отдадат на молитви , за скорошно оздравяване на любимият на целия ни народ ,херцог на Съсекс.

    16:01 19.12.2025