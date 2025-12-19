Принц Хари се контузи по време на турнир по поло в снега (СНИМКИ)

Принц Хари е получил лека травма на ръката по време на участието си в турнира St. Regis World Snow Polo Championship в Аспен, щата Колорадо, съобщава Page Six, позовавайки се на източници, присъствали на събитието.

По информация на свидетел, по време на мача ръката на херцога на Съсекс е била неволно ударена, когато син на известния поло играч Начо Фигерас е замахнал с малета си. Играта е била прекъсната за кратко, след което принц Хари е продължил участието си, въпреки инцидента. Отборът му в крайна сметка е загубил срещата.

Хари, представен от диктора като Хари Уелс, е участвал и в мач ден по-рано, като появата му е била изненада за публиката и организаторите. Източници посочват, че присъствието му не е било предварително обявено.

Принцът е близък приятел с Начо Фигерас, който също е играл в турнира заедно със синовете си Артемо и Хиларио. Преди състезанието Хари и Фигерас са били забелязани заедно на ски в района.

Съпругата на принц Хари, Меган Маркъл, не е присъствала на събитието. След първия игрови ден Фигерас и съпругата му Делфина са присъствали на традиционното Snow Polo Disco, организирано в Snow Lodge в Аспен, където са били забелязани редица известни личности от киното и модата.

Принц Хари има дългогодишен опит в полото и редовно участва в благотворителни турнири. Той е и изпълнителен продуцент на документалната поредица „Polo“, излъчвана в Netflix.