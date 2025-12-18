Новини
Свят »
Украйна »
Туск: Лидерите от ЕС се споразумяха да работят по варианта за използване на замразени руски активи
  Тема: Украйна

Туск: Лидерите от ЕС се споразумяха да работят по варианта за използване на замразени руски активи

18 Декември, 2025 16:56 601 23

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • финансиране-
  • замразени руски активи

Доналд Туск обяви пробив в преговорите, но предупреди за нуждата от сериозни гаранции за рисковите държави

Туск: Лидерите от ЕС се споразумяха да работят по варианта за използване на замразени руски активи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз са се договорили на срещата на върха в Брюксел да работят по вариант за осигуряване на финансиране за Украйна през 2026 и 2027 г. чрез използване на замразени руски активи, вместо чрез общо поемане на дълг от страна на блока. Това съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

По думите му в преговорите е постигнат съществен напредък. Според Туск всички държави членки са се съгласили, че си струва да бъде изпробван този подход и че насочването на руски активи към подкрепа на Украйна може да бъде оправдано и полезно за Европа. Той обаче отбеляза, че част от страните ще настояват до последно за максимални гаранции за собствената си сигурност.

Полският премиер подчерта, че общата воля за използване на замразените руски активи вече е ясно изразена и не очаква някоя от страните да се откаже от тази позиция. Изказването му дойде в паузата между отделните етапи на преговорите.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. в ЕС са блокирани руски активи на стойност около 210 млрд. евро, като 185 млрд. евро от тях се съхраняват в белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear). Именно поради това Белгия изразява сериозни опасения, че може да стане обект на ответни действия от страна на Москва, ако подкрепи плана на Европейската комисия.

Туск посочи, че предстоят продължителни технически разговори, тъй като държавите, изложени на най-висок риск от бъдещи руски ответни мерки - сред които на първо място е Белгия - настояват за ясни и надеждни гаранции.

Според полския премиер идеята за използване на т.нар. финансови буфери в бюджета на ЕС не среща подкрепа сред ключовите държави членки. Поради това той не вижда реалистични шансове за финансиране чрез европейски средства и смята, че фокусът ще остане върху т.нар. репарационен заем, базиран на руските активи. Целта е да бъдат изготвени достатъчно убедителни гаранции за страните, които носят най-голям риск, така че те да се чувстват реално защитени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    17 0 Отговор
    пак ще сте същите ципори.

    16:58 18.12.2025

  • 2 Костинбродският

    15 0 Отговор
    и той !

    16:58 18.12.2025

  • 3 4 год.

    19 0 Отговор
    все едно и също дрънкате и накрая 404 намалява. Пхахаха.

    16:59 18.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Край с еврото и еврозоната.

    17:00 18.12.2025

  • 5 пешо

    17 0 Отговор
    ще им вземете от трите най дългото

    17:00 18.12.2025

  • 6 Лай лай кучка

    12 0 Отговор
    много баби хилаво бебе.

    17:00 18.12.2025

  • 7 Преди 35 години

    10 1 Отговор
    Си Си кеч ми обеща да ми пусне но така си останах.
    Малко излъган и девствен.

    17:00 18.12.2025

  • 8 Българка 😺-Маца

    13 0 Отговор
    Уудрии Вова ,да се пукат душите крадливи черни душмански ,а пък те нека си се споразумяват !

    17:01 18.12.2025

  • 9 Вола като рие

    13 0 Отговор
    на гърба си го хвърля. ЕС се разпада.

    17:01 18.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Европа и натю се управлява от наркозависими самозабравили се идиоти които ще ни затрият ,а те ще си живуркат по бункерите в топлите страни ,затова трябва този тумор да се изреже изцяло

    17:02 18.12.2025

  • 11 АЛА БАЛА

    11 0 Отговор
    Споразумяха се да работят за постигане на неясен резултат незнайно кога. БЛЯ БЛЯ БЛЯЯ. Евроглупости.

    17:02 18.12.2025

  • 12 РФ е въздух под налягане !

    0 2 Отговор
    Да припомним "великите" успехи на рашистките opди на Путлер за 2 години набези на рашибозуци:

    Ползвайте микроскоп или поне лупа.

    17:02 18.12.2025

  • 13 Чуденка

    0 7 Отговор
    Защо копейките са се загрижили толкова много за крадените от кремълската банда пари ?
    Тези пари са откраднати от поробените народи в състава на РФ.

    Коментиран от #23

    17:04 18.12.2025

  • 14 За кой ли

    2 1 Отговор
    път се споразумяват да "работят". Ако ще ги крадат руските пари, да ги крадат. Какви гаранции, какви пет лева.

    17:05 18.12.2025

  • 15 А "лидер" дЖилезку

    2 0 Отговор
    споразумял ли се е да работи по "варианта" ? А?

    17:05 18.12.2025

  • 16 Туск, какво казват Белгийците Депозитара

    5 0 Отговор
    И Кръчмара с Тефтера у Калема от Москва??

    17:05 18.12.2025

  • 17 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Русия първо ще удари по Фолксваген,които имат активи за 3.4 милиарда €вро в Руската федерация.

    17:07 18.12.2025

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор
    Зеленски май пи една студена вода. Европейските лидери се разбрали да работят и да се срещнат пак.

    17:07 18.12.2025

  • 19 Григор

    1 0 Отговор
    Какво ще направи Русия,ако и бъдат взети тия 210 милиарда евро? Ами ясно е какво. Ще започне национализация на европейски активи на собствената си територия.При това твърде е вероятно тези европейски активи да са за много повече от 210 милиарда евро. Въпросът е,че при тая ответна мярка някои страни от Европейския съюз ще пострадат много, а други незначително. Нали знаете българската поговорка: "Каквото повикало, такова се обадило".

    17:09 18.12.2025

  • 20 УСА боклук

    1 0 Отговор
    Бял дим в Брюхель.. С мирис на варена ряпа

    17:09 18.12.2025

  • 21 Още новини от Украйна

    1 0 Отговор
    "Орешник" заступает на боевое дежурство в Беларуси с ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ — Лукашенко

    17:09 18.12.2025

  • 22 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Всички настоящи евролидери имат празни погледи:)))

    17:09 18.12.2025

  • 23 Не,бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чуденка":

    чудиме се колко са кухи соросоидите, като тебе...

    17:09 18.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания