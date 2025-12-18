Туск: Лидерите от ЕС се споразумяха да работят по варианта за използване на замразени руски активи

Лидерите на Европейския съюз са се договорили на срещата на върха в Брюксел да работят по вариант за осигуряване на финансиране за Украйна през 2026 и 2027 г. чрез използване на замразени руски активи, вместо чрез общо поемане на дълг от страна на блока. Това съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

По думите му в преговорите е постигнат съществен напредък. Според Туск всички държави членки са се съгласили, че си струва да бъде изпробван този подход и че насочването на руски активи към подкрепа на Украйна може да бъде оправдано и полезно за Европа. Той обаче отбеляза, че част от страните ще настояват до последно за максимални гаранции за собствената си сигурност.

Полският премиер подчерта, че общата воля за използване на замразените руски активи вече е ясно изразена и не очаква някоя от страните да се откаже от тази позиция. Изказването му дойде в паузата между отделните етапи на преговорите.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. в ЕС са блокирани руски активи на стойност около 210 млрд. евро, като 185 млрд. евро от тях се съхраняват в белгийския депозитар „Юроклиър“ (Euroclear). Именно поради това Белгия изразява сериозни опасения, че може да стане обект на ответни действия от страна на Москва, ако подкрепи плана на Европейската комисия.

Туск посочи, че предстоят продължителни технически разговори, тъй като държавите, изложени на най-висок риск от бъдещи руски ответни мерки - сред които на първо място е Белгия - настояват за ясни и надеждни гаранции.

Според полския премиер идеята за използване на т.нар. финансови буфери в бюджета на ЕС не среща подкрепа сред ключовите държави членки. Поради това той не вижда реалистични шансове за финансиране чрез европейски средства и смята, че фокусът ще остане върху т.нар. репарационен заем, базиран на руските активи. Целта е да бъдат изготвени достатъчно убедителни гаранции за страните, които носят най-голям риск, така че те да се чувстват реално защитени.