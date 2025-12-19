Новини
България »
Рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв.

Рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв.

19 Декември, 2025 13:36 963 25

  • апи-
  • тол такси

За оставащите дни до края на годината АПИ очаква снеговалежи и имаме пълна готовност за зимното поддържане за нормалното придвижване по републиканската пътна мрежа

Рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройство отчете рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв. Това съобщи на брифинг регионалният министър Иван Иванов.

„Макар и в оставка, правителството продължава да изпълнява ангажиментите, поети при сформирането на кабинета. Едно от първите обещания бе да се фокусираме върху приходната част в държавната хазна чрез мерки, насочени към събираемост на пътни такси - нещо, което не върви с необходимите темпове и събираемост“, с тези думи започна изявлението си Иванов.

„В резултат на дейностите на АПИ и "БГТОЛ" към днешна дата, събираемостта е рекордна - над 1 млрд. лв. - цел, поставена още при създаването на ТОЛ-системата. Тази година взетите мерки и всички други подобрения, които се направиха в рамките на Националното тол управление, доведоха до този резултат“, разкри министърът.

„От вътрешните приходи на АПИ също са рекордни и са над 100 млн. лв. За оставащите дни до края на годината АПИ очаква снеговалежи и имаме пълна готовност за зимното поддържане за нормалното придвижване по републиканската пътна мрежа. Като по време на празниците ще спрем движението на тежкотоварни автомобили, за да можем да улесним придвижването извън и съответно прибирането към София“, каза инж. Йордан Вълчев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Вълчев благодари на началника на Национално тол управление професор Олег Асенов за всичко постигнато. „Не беше трудно да съберем 1 млрд. лв. – не беше трудно, защото направихме ясен план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата в нейната част от контролните функции – контролните рамки, които затегнаха задължителния контрол, който трябваше да бъде извършен“, съобщи от своя страната Асенов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 2 Отговор
    да си ги харчат със здраве
    двамата дебели 🎃🐷

    13:38 19.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    30 3 Отговор
    Някой да е видял резултатите от този 1 милиард?!
    Щото аз още карам по същата скапана продънена магистрала а извън нея нещата са даже още по-трагични!

    Но пък едни хора си раздадоха щедри бонусчета...

    Коментиран от #6, #16

    13:39 19.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шам фъстък

    10 2 Отговор
    Мъного добъре! ББ и Шиши ще се възползват. 240-те също.

    13:40 19.12.2025

  • 5 ъгъл

    10 1 Отговор
    Хазната е на ББ-то.

    13:41 19.12.2025

  • 6 Един шофьор

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ще направят околовръстното в Пловдив, обаче друг път!

    13:42 19.12.2025

  • 7 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    13 1 Отговор
    и кой ги прибра паричките де

    13:44 19.12.2025

  • 8 ЕЕЕЕ пак не стигат

    13 3 Отговор
    да ги дадем на Украйна.

    13:51 19.12.2025

  • 9 Азз

    14 1 Отговор
    А пътища все още няма..

    13:58 19.12.2025

  • 10 Държавен крадец.

    7 1 Отговор
    Време е да се окрадат тия милиони.

    Коментиран от #22

    14:02 19.12.2025

  • 11 Змеевски

    4 0 Отговор
    Охаа ,добър гюндюлюк

    14:04 19.12.2025

  • 12 Боко

    5 0 Отговор
    Очаквам още толкова от камерите

    Коментиран от #14

    14:05 19.12.2025

  • 13 Българските депутати

    7 1 Отговор
    Си харесаха нови имоти...ъъъ, пардон...харесаха тази новина.

    14:07 19.12.2025

  • 14 Камерите

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Боко":

    са абсолютно наложителни. На Ганьо ако не му бръкнеш в джоба няма да си промени маниерите на шофиране

    Коментиран от #24

    14:07 19.12.2025

  • 15 От българският парламент:

    8 1 Отговор
    Уважаеми колеги, има за 13-та заплата,чакаме и от камерите за бонуси за празниците

    14:08 19.12.2025

  • 16 Чакай малко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    тази година са събрани и са влезнали в бюджета .Те отиват за поддръжка на пътища доколкото си спомням . Как мислиш , че се процедира в случая с поддръжката на пътищата ?Тази година има 8 милиарда повече приходи в бюджета . И ако сложим и ония 10 милиарда дето Баце " крадеше " на година , това правителство е отличник .А помниш ли при Кокорчо как взема парите от АПИ и нямаше пари за зимно почистване .

    14:11 19.12.2025

  • 17 бойко българоубиец

    5 0 Отговор
    значи рекордно ще крада тоя път ;)) хехе герб победа!

    14:13 19.12.2025

  • 18 асена василева

    1 1 Отговор
    сега като направим пак алабала с машините ще ги дам на украйна тия 1 млд хихи продължаваме подмяната на резулатите ;))

    14:13 19.12.2025

  • 19 Браво

    2 0 Отговор
    сега половината за Украйна, нали подкрепихме Еросъюза за 90 милиардна помощ.

    14:16 19.12.2025

  • 20 Рекордно зле

    4 0 Отговор
    Са и пътищата, от които, събират рекордните си такси.А народа е рекордно търпелив

    14:21 19.12.2025

  • 21 Цвете

    4 0 Отговор
    СЕГА С ПОСТЪПИЛИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВЯТ ПЪТИЩАТА, БЕЗ КРАДЕНЕ, РАЗБИРА СЕ. ТОВА Е НАИСТИНА ПОЖЕЛАНИЕ, ЗА ДА СПРАТ КАТАСТРОФИТЕ, КОИТО УБИВАТ НЕВИННО ГРАЖДАНИ. 🇧🇬❤️🌹👍

    14:23 19.12.2025

  • 22 Другия държавен крадец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Държавен крадец.":

    Не милиони бе,колега,МИЛИАРДИ СА.
    Ние на дребно не играем.

    14:24 19.12.2025

  • 23 Ухаааа

    1 0 Отговор
    Цял милиард... А похарчихте няколко. Като гледам колко коли, народ, оборудване и софтуер и какво ли не се плаща...

    Коментиран от #25

    14:31 19.12.2025

  • 24 откъде ви копаят толкова тъпи тролове?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Камерите":

    пишат за тол камерите бе тъпан ! ти ги плащаш тия пари като камиона ти кара стоката у магазина

    щели му бръкнат у джоба на тебе дано у главата ти бръкнат че си хабен зиХАБЕН

    14:42 19.12.2025

  • 25 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ухаааа":

    ти по добре виж какви заплати се плащат там за нищоправене

    висят по цял ден във колите и играят карти, накрая коледен бонус +13 заплата охааа

    какво правили цял ден? следяли колите, е щом и затова се плаща да зяпаш колите дето минават ок сме

    14:43 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове