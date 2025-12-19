Министерството на регионалното развитие и благоустройство отчете рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв. Това съобщи на брифинг регионалният министър Иван Иванов.

„Макар и в оставка, правителството продължава да изпълнява ангажиментите, поети при сформирането на кабинета. Едно от първите обещания бе да се фокусираме върху приходната част в държавната хазна чрез мерки, насочени към събираемост на пътни такси - нещо, което не върви с необходимите темпове и събираемост“, с тези думи започна изявлението си Иванов.



„В резултат на дейностите на АПИ и "БГТОЛ" към днешна дата, събираемостта е рекордна - над 1 млрд. лв. - цел, поставена още при създаването на ТОЛ-системата. Тази година взетите мерки и всички други подобрения, които се направиха в рамките на Националното тол управление, доведоха до този резултат“, разкри министърът.

„От вътрешните приходи на АПИ също са рекордни и са над 100 млн. лв. За оставащите дни до края на годината АПИ очаква снеговалежи и имаме пълна готовност за зимното поддържане за нормалното придвижване по републиканската пътна мрежа. Като по време на празниците ще спрем движението на тежкотоварни автомобили, за да можем да улесним придвижването извън и съответно прибирането към София“, каза инж. Йордан Вълчев – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Вълчев благодари на началника на Национално тол управление професор Олег Асенов за всичко постигнато. „Не беше трудно да съберем 1 млрд. лв. – не беше трудно, защото направихме ясен план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата в нейната част от контролните функции – контролните рамки, които затегнаха задължителния контрол, който трябваше да бъде извършен“, съобщи от своя страната Асенов.