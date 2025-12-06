Новини
Уран във водата в още един град в Хасковско

Уран във водата в още един град в Хасковско

6 Декември, 2025 08:40 1 025 17

За намаляване на загубите започва изграждането на нови над 50 километра водопроводни тръби

Уран във водата в още един град в Хасковско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поредно населено място в Хасковска област остава без вода за пиене заради завишени нива на уран. От петък ограничението важи не само в Хасково, но и в Харманли. Проблемът е дългогодишен и съвпада с едни от най-големите загуби на вода в региона вследствие на силно амортизирана мрежа. Междувременно длъжниците към местното ВиК дължат над 2 милиона лева, а в квартали и села багери вече работят по прекъсване на водоподаването към неплатилите, съобщи Нова тв.

В хасковския квартал „Република“ ВиК екипите често влизат с тежка техника заради натрупани над три месеца задължения. Според дружеството именно разхищението на вода води до големи сметки. „Когато са натрупани над три месеца задължения, прекъсваме. Дълговете са големи, защото се разхищава много вода“, обясни ръководителят на отдел „Продажби“ във ВиК – Хасково Пламена Илиева.

При всяко посещение на екипите избухват спорове с живеещите в района. Хората обясняват, че няма работа, доходите са ниски, а възрастни и болни трудно покриват задълженията си.

Сред длъжниците е Мюнюбе, която е натрупала сметка от 3000 лв. за няколко години. Тя твърди, че проблемът е във водомера и че няма как да плати необходимата минимална вноска от 1000 лв. „Плащам по 100 лева, но сметката пак се трупа. Болна съм, диабетичка съм… 1000 лева откъде?“, попита жената.

Присъствието на техниката обаче веднага увеличава приходите на ВиК от неплатени сметки. За няколко дни са събрани над 100 лева от общо дължимите над 2 милиона. „За три часа събрахме над 10 хиляди лева, отделно има плащания на каса“, уточни Илиева.

Докато дружеството събира дългове, водоснабдяването в региона остава ограничено. В Хасково, Харманли и редица села водата е забранена за пиене заради повишено съдържание на уран. Търсят се варианти за повече чиста вода – в кладенците край Марица се разширява вододайната зона.

„Чрез минен способ се прокарват хоризонтални дренажни лъчи, които увеличават водовземната част на съоръжението. Кладенец с диаметър 3 метра може да обхване вече 15–16 метра“, обясни Красимир Деведжиев от фирмата изпълнител.

От ВиК се надяват така да се увеличи притокът на вода към Хасково, където обаче 80% от добитата вода се губи в почвата. „Заради изключително амортизирана мрежа около 80% от водата, която добиваме, се губи“, каза Диана Иванова от ВиК – Хасково.

За намаляване на загубите започва изграждането на нови над 50 километра водопроводни тръби – половината от ВиК, другата част от Община Хасково.

„Надяваме се да спестим вода от аварии. Хасково е първи по откриване на подземни ВиК аварии заради огромния им брой. Целта е да запазим наличната вода и да не стигаме до водни кризи през лятото“, каза кметът на Хасково Станислав Дечев.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Данко Харсъзина

    7 4 Отговор
    Уран във водата в Хасковско има от милиони години. България лежи върху уран.

    08:42 06.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 3 Отговор
    Тва е супер,скоро всички ша започнем да произвеждаме ток ,като миниатюрни атомни централи.🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    08:44 06.12.2025

  • 3 Симона

    4 1 Отговор
    Капитализъм в действие. Пинизи да искаш за глуповерци. Ама то хората като са родени крепостни, нямат никакъв шанс да се измъкнат от омагьосания кръг. Как превърнаха българите в човекоядци ?

    08:52 06.12.2025

  • 4 дедо

    3 0 Отговор
    Хората се напиха с замърсена вода те сега го обявяват.

    08:52 06.12.2025

  • 5 ВИКам

    4 0 Отговор
    Кладенците край Марица не съдържат ли повечето елементи от Менделеевата таблица?

    08:56 06.12.2025

  • 6 имаджин

    2 0 Отговор
    Откъде ли се е домъкнал този уран?

    Коментиран от #7, #15

    08:57 06.12.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "имаджин":

    От Брюксел. 😎🥳🤣🖕

    08:59 06.12.2025

  • 8 Фифи сладката

    0 0 Отговор
    В Родопите има уран,ама в хасковския район да има....не е добре!

    08:59 06.12.2025

  • 9 зевзек

    2 1 Отговор
    щом като България лежи върху Уран, защо не изнасяме количества за Русия, САЩ, и Китай, както го прави африканската държава Нигер например, да даваме бартер суровина за гориво за АЕЦа, само приказки, на този регион му трябват довеждащи водопроводи, от по далечни места, с тези супер кладенци, няма да стане работата

    09:01 06.12.2025

  • 10 Хе!

    2 0 Отговор
    Вече не е тайна, че Хасково е областта, където се купуват най много гласове на избори и, че това е областта, където проблемите с водата се раздуват поне десетократно, за да се усвоят пари ,,за справяне с проблема"! Общо казано, оставят хората без вода и то съвсем умишлено, но не всички хора, естествено, тези по селата, и то някои села, и то живеещите по високите места, и то най беззащитните хора! Те, управниците си имат и кладенци, и хидрофори, а и тайни канализации! Например, водопровод, строен преди близо век и захранвал 10 улични чешми, училище, детска градина, магазини, 2-3 хоремага, сега у перманентно ,,аварирал" и на центъра въпроса е решен с една ръждива отвън водоноска, която военните бракуваха на място и се отърваха от нея! Властта събра пари, кой дал, кой не дал, 20 лева на човек от домакинство, вода пак няма, само 2 чешми в кметската част! Има подозрения, че местния номенклатурен елит отдавна, преди селото да има канализация по домовете се е свързало с този общ водопровод, но гравитация и без водомер! Официалния водопровод към ВиК - няма постоянно вода, уран, помпите все повредени, стари тръби /към 40 годишни/ , трябвало проект! Въпрос - Защо при този проблем водата от стария селски, уличен водопроводводопровод не се стопанисва от ВиК, да хванат здраво водоизточника и по гравитация, без помпи да се включи в мрежата, а не дерибеите да си го ползват лично, без да плащат и говорят за проект и усвояване...!?

    09:11 06.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да, обаче

    2 0 Отговор
    присъствието на техниката подобрява събирането на дълговете от ромейскитепаразити.

    09:19 06.12.2025

  • 13 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    ВиК и кметове съм ги отсфирил . Кладенец, хидрофорна система,тръби , и в къщи имам непрекъснато 30 години вода.
    За пиене купувам и наливам от различни извори. Пет пари не давам че нямало вода

    Коментиран от #16, #17

    09:46 06.12.2025

  • 14 Светна ми

    0 0 Отговор
    Чак сега разбрах защо Леля Асена е толкова объркана в живота и има такъв изразителен поглед.

    10:06 06.12.2025

  • 15 пак Руснаците....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "имаджин":

    Путин ви го праща с дронаве и летящи чинии.

    10:10 06.12.2025

  • 16 Е така, от дума на дума

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    Пак по български, аз се спасявам, вие се оправяйте! Така държава не се поддържа. Зад всичките тези кълбета, каваци по нашенски, стоят икономически интереси, гербаджийски икономически интереси. Създава се изкуствен недостиг или съществуваща и работеща структура се обявява за негодна. След това започва спешно и скъпо строителство, "поради необходимост", естествено със заеми, а в крайна сметка приватизация и монопол. Нарича се делянчосване на икономиката!

    10:11 06.12.2025

  • 17 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    Да! Това лято и други направиха така със заявката, че, цитирам - ,,повече няма да се разправям с тези некадърници"! На следващия отчет на водомерите ,,некадърниците" предложиха на човека, току що направил си хидрофорна система, да подаде молба за включване! Но, сякаш тях не ги интересува, че почти всички ще се откажат от некачествените им ,,услуги". Интересува ги да опапкат големите пари по ПВУ, а след тях и потоп!

    10:19 06.12.2025

