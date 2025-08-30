Кола изгоря в столичния квартал "Младост"

Лек автомобил се запали в столичния квартал "Младост" 4 днес следобед.
На мястото бързо пристигна пожарен автомобил, като огнеборците започнаха гасенето на пламналата кола. Това се вижда на видеозапис, публикуван от очевидци в социалната мрежа Facebook.
Според свидетели, автомобилът пламнал внезапно, без видима причина. "Колата започна да дими и след секунди се появиха пламъци", сподели очевидец в социалните мрежи.
Към момента няма информация за пострадали хора при инцидента. Все още не са изяснени причините, довели до възпламеняването на автомобила. Официална информация от пожарната се очаква допълнително.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изглежда
18:28 30.08.2025
2 Ама
18:47 30.08.2025