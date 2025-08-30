Кола изгоря в столичния квартал "Младост"

Лек автомобил се запали в столичния квартал "Младост" 4 днес следобед.

На мястото бързо пристигна пожарен автомобил, като огнеборците започнаха гасенето на пламналата кола. Това се вижда на видеозапис, публикуван от очевидци в социалната мрежа Facebook.

Според свидетели, автомобилът пламнал внезапно, без видима причина. "Колата започна да дими и след секунди се появиха пламъци", сподели очевидец в социалните мрежи.

Към момента няма информация за пострадали хора при инцидента. Все още не са изяснени причините, довели до възпламеняването на автомобила. Официална информация от пожарната се очаква допълнително.