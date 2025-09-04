Новини
Започна ремонт на отсечката, на която загина Сияна

Започна ремонт на отсечката, на която загина Сияна

4 Септември, 2025

Той ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започна ремонтът на пътя I-3 Бяла - Ботевград в участъка, където на 31 март стана тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш. Движението на автомобили ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента.

В четвъртък преминаването през пътния участък ще е спряно до 17:00 часа. Обходят маршрут е през селата Ракита и Радомирци.

„В района от Радомирци до злополучния участък ще преасфалтираме от край до край. Ще се предприеме широкоплощно изкърпване, за да подобрим сцеплението и характеристиките”, обясни и.д. директор на ОПУ – Плевен инж. Венцислав Ангелов.

„Ремонтът е закъснял, както и знаците, които сложиха. Ако бяха сложени една седмица по-рано , детето ми щеше да е живо сега. Това, че започва ремонтът е добре, защото имаше следствени действия и трябваше да се извършат експертизи. Надявам се да бъде изпълнен качествено, а не както преди това”, коментира бащата на Сияна - Николай Попов.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. В Окръжен съд - Плевен започна делото за пътнотранспортното произшествие, обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели. Делото продължава на 19 септември.


България
  • 1 Цирк

    13 4 Отговор
    Цирк бащата на някаква Саяна по всички телевизии денонощно.

    Коментиран от #11, #18, #19, #21

    13:28 04.09.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Татю ако беше крал по-малко и ако беше целувал ония неща на Буци по-малко - тоя ремон щеше да е факт преди години и детето живо! А сега ни наду главата с глупостите си! И кво 6 км от 600 само в тая дестинация

    Коментиран от #6

    13:35 04.09.2025

  • 3 трябва да има осъдени

    4 0 Отговор
    за некачествен път и то навсякъде

    13:36 04.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Ф устата.

    13:41 04.09.2025

  • 5 Дано и баща й

    5 3 Отговор
    Я последва. Писна ми от тия.

    Коментиран от #7, #13, #16, #22

    13:41 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коко

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дано и баща й":

    Ще те хване за ръчичка и ще те поведе с него за там където му пожелаваш

    13:44 04.09.2025

  • 8 Един

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    Какви? Верни партийци ли?!
    Нали е дясна ръка на партията - къде бля 15 години, че тоя път не беше оправен!
    Смешници сте! Родител 1 и 2 сте вие!

    13:45 04.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Марчето кърти отново

    5 0 Отговор
    път Бяла - Ботевград
    Ясно и точно
    И да беше написала

    Букурещ - София

    Пак нямо.а да се разбере

    13:48 04.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защото е тясно

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Никси":

    Свързана с психопата.
    Тия от рубриката « Бащата» защо не се поинтересува какво стана с делото « Местан?
    Ама кака му е гепила гумата…

    13:58 04.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ем.

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цирк":

    Ти се радвай че не си ти или някой от твоето семейство..
    Бг пътищата са много зле

    14:22 04.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ммммм

    2 0 Отговор
    Това е официално призната вина, че причината за смътните случаи е лошо поддържания път. Да видим кой ще лежи в затвора. Нека позная! Никой? Никой щото всички са навързани като свински черва. Но познайте какво? Ще си го изкарат на вас обикновените шофьори

    14:28 04.09.2025

  • 21 Ти да не си светил

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цирк":

    Някакъв измислен тук,взел да ръси мнение и акъл

    14:34 04.09.2025

  • 22 Кико

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дано и баща й":

    Дано да не си жиф да видш,кога ще стане това

    14:37 04.09.2025

