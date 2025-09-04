Започна ремонт на отсечката, на която загина Сияна

Започна ремонтът на пътя I-3 Бяла - Ботевград в участъка, където на 31 март стана тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна. Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш. Движението на автомобили ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента.
В четвъртък преминаването през пътния участък ще е спряно до 17:00 часа. Обходят маршрут е през селата Ракита и Радомирци.
„В района от Радомирци до злополучния участък ще преасфалтираме от край до край. Ще се предприеме широкоплощно изкърпване, за да подобрим сцеплението и характеристиките”, обясни и.д. директор на ОПУ – Плевен инж. Венцислав Ангелов.
„Ремонтът е закъснял, както и знаците, които сложиха. Ако бяха сложени една седмица по-рано , детето ми щеше да е живо сега. Това, че започва ремонтът е добре, защото имаше следствени действия и трябваше да се извършат експертизи. Надявам се да бъде изпълнен качествено, а не както преди това”, коментира бащата на Сияна - Николай Попов.
Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето. В Окръжен съд - Плевен започна делото за пътнотранспортното произшествие, обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели. Делото продължава на 19 септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цирк
Коментиран от #11, #18, #19, #21
13:28 04.09.2025
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #6
13:35 04.09.2025
3 трябва да има осъдени
13:36 04.09.2025
4 Данко Харсъзина
13:41 04.09.2025
5 Дано и баща й
Коментиран от #7, #13, #16, #22
13:41 04.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Коко
До коментар #5 от "Дано и баща й":Ще те хване за ръчичка и ще те поведе с него за там където му пожелаваш
13:44 04.09.2025
8 Един
До коментар #6 от "Мдаааа":Какви? Верни партийци ли?!
Нали е дясна ръка на партията - къде бля 15 години, че тоя път не беше оправен!
Смешници сте! Родител 1 и 2 сте вие!
13:45 04.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Марчето кърти отново
Ясно и точно
И да беше написала
Букурещ - София
Пак нямо.а да се разбере
13:48 04.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Защото е тясно
До коментар #14 от "Никси":Свързана с психопата.
Тия от рубриката « Бащата» защо не се поинтересува какво стана с делото « Местан?
Ама кака му е гепила гумата…
13:58 04.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ем.
До коментар #1 от "Цирк":Ти се радвай че не си ти или някой от твоето семейство..
Бг пътищата са много зле
14:22 04.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ммммм
14:28 04.09.2025
21 Ти да не си светил
До коментар #1 от "Цирк":Някакъв измислен тук,взел да ръси мнение и акъл
14:34 04.09.2025
22 Кико
До коментар #5 от "Дано и баща й":Дано да не си жиф да видш,кога ще стане това
14:37 04.09.2025