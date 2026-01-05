Новини
Части от столицата остават без вода днес

5 Януари, 2026 22:43, обновена 6 Януари, 2026 06:59 2 047 9

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа

Части от столицата остават без вода днес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 6 януари - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Станислав Доспевски“ и бул. „Владимир Вазов“, жк. „Левски“ Г се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Левски“ Г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 10.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резко забогатял шоп от клуба на богатите

    7 0 Отговор
    Не стига че скъпа ами и я няма

    22:49 05.01.2026

  • 2 Опааа

    4 1 Отговор
    Слава за Леврото! Слава! Кой не скача е червен!

    Коментиран от #5

    23:06 05.01.2026

  • 3 Ало , ВиК ли е

    3 0 Отговор
    Вече 4 дни част от дианабад е без вода и 1 ден нямаше ни топла нит студена. Но това не пречи да ни сурвакат с нови 12 %. Чакам всичко да тръгне на горе, както храните които засега са само с 10 % нагоре. Поживим увидим , ще теглим чертата в края на годината какви са ползите от еврото.

    Коментиран от #4, #9

    23:06 05.01.2026

  • 4 Пропуснах

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ало , ВиК ли е":

    Да напиша 4 дни топла вода !

    23:07 05.01.2026

  • 5 Копейка в шок

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Опааа":

    Ииих, че ме е яд бе в джоба имам центове , а Костя Главната копейка ни обеща друго

    00:27 06.01.2026

  • 6 къпем си такъмите само във неделя

    0 0 Отговор
    пуснете им вода чак във неделя , софиянци не се къпят през седмицата

    07:01 06.01.2026

  • 7 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    0 0 Отговор
    1300 години безмисленно съществуване

    07:02 06.01.2026

  • 8 хахаха

    0 0 Отговор
    Вече ми се изясни как ще станем по богати в клуба на фалиралите...пардон богатите - спират ни водата, после тока и сметките ни ще намалеят:)

    07:04 06.01.2026

  • 9 Ееуропаа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ало , ВиК ли е":

    Абе важното е, че сте в престижен квартал по 4000 евра метъро и сте еуропейци.

    07:05 06.01.2026

