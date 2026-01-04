Новини
Николай Попов: Аз не съм месия и не мога да бъда такъв
Николай Попов: Аз не съм месия и не мога да бъда такъв

Бащата на Сияна разкри дали ще прави партия, ще бъде в битката срещу системата

Един въпрос витае в онлайн пространството от дълго време. Ще създаде ли партия Николай Попов, баща на загината в катастрофа Сияна? Ще бъде ли едно от новите лица на изборите? Ще притиска ли властта и как? Той самият даде отговор с пост в социалните мрежи:

"Всеки ден получавам стотици пъти едно и също послание: "Направи партия, излез на изборите". Но нека кажем истината такава, каквато е. В България проблемът не е, че няма още една партия. Проблемът е, че обществото твърде дълго абдикира и чака някой друг да му свърши работата. Сега започва да се събужда.

Партия не се „прави“. Партия се гради, отдолу нагоре. От хора, които са готови да застанат с лицата си, с имената си и с времето си – не само с коментари и очаквания. Вие готови ли сте?

Аз не съм месия и не мога да бъда такъв. Достатъчно „спасители“ видяхме, няма смисъл от повече. Няма да се самопровъзглася за лидер, за да задоволя нуждата от бърза надежда, която после да се превръща в разочарование. Днес изграждаме гражданско движение. Реално. Независимо. С млади, но опитни хора, подкрепени от по-зрели и опитни. Така се прави, поне според мен. Такова, което държи властта за гърлото – с контрол, натиск и постоянство.

Както го правехме заедно досега. Политиката е кал, зная го. И ако се наложи – някой трябва да влезе вътре. В калта. Но това няма да стане, защото „така съм решил“. Ако ще има партия, тя няма да бъде моя. Тя ще бъде ваша. Решена, изискана и носена от вас. От онези, които няма да изчезнат след изборите, ако не бъдат назначени на служба. От онези, които няма да мълчат, когато „нашите“ сбъркат или се сгънат. От онези, които разбират, че промяната не е пост, а тежест. Аз ще бъда там, където съм и сега – в битката. Срещу системата. Там ме прати съдбата.

Днес много хора вярват, че политиката е благодат, начин за забогатяване, за „уреждане“. Не ги съдя. Това виждаме от днешните политици, те нямат кауза. Имат само интереси. Свои или чужди. За мен политиката е отговорност и лишения - от лично време, пространство, свобода и още много неща. Не средство за богатство, не път към слава.

Не искам богатство, моето беше Сияна. Богатство са децата, семейството, здравето… Затова дарявам, затова помагам. На мен пари не ми трябват, но на някой му трябват, за да живее, за да спаси рожбата си. Тогава парите имат смисъл и стойност. Ако успея, това ме прави поне малко щастлив. Не постовете, не властта.

И сега въпросът не е дали аз ще правя партия. Въпросът е: Вие готови ли сте да поемете тежестта или ще чакаме пак някой друг?


  • 1 Последния Софиянец

    14 16 Отговор
    Френската преса го обяви за човек на годината в България.

    Коментиран от #6, #11, #34

    13:16 04.01.2026

  • 2 Родител

    18 14 Отговор
    Аз го подкрепям този човек , защото той е загубил най-важният човек в живота си ,и това на никой не го пожелавам.

    Коментиран от #13

    13:16 04.01.2026

  • 3 бушприт

    16 3 Отговор
    Знаем,че не си месия! Месията е един и това е Бог Исус Христос! Жалко за загиналото ти,убито дете! Това наистина е жестоко за всеки баща на Земята!

    13:22 04.01.2026

  • 4 Аз не съм месия

    16 8 Отговор
    Щом го казва значи се чувства като такъв. И за партия идеята си е негова. След шоуто което направи месеци наред, ако направи партия, ще има следния ефект; Всички тираджии ще отидат на изборите само и само за да му паднат процентите и да не получи място в парламента. А половин България е по камионите. Все пак ако направи партия ще гушне субсидията и като Коцето, като Радко и физКултурника, и ще си оправи положението.

    13:22 04.01.2026

  • 5 ГЕРБ Оборище

    14 4 Отговор
    Какво пречи нашият районен шеф да направи партия. Ще има екранно време, ще подпира ГЕРБ и Баце дори да не влезе в НС и ще прикотка разочарованите гербаджии заради Шишко.

    13:24 04.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Парадокс

    6 3 Отговор
    Поредния идеалист и затова за спасител не е годен. Миролюбеца е ефективен с силови безскрупулни действия (вж. доналд)

    13:27 04.01.2026

  • 8 Рамбо

    16 5 Отговор
    Мисля, че е време да се прибере вкъщи и да не е всеки ден по някоя медия. Очевидно го сполетян голяма трагедия, но не мисля, че ще постигне нещо или ще му стане по-леко ако се изказва по всички теми все ден или пък ако направи партия

    Коментиран от #27

    13:28 04.01.2026

  • 9 Аз полковникът

    14 4 Отговор
    Втръсваш...

    13:34 04.01.2026

  • 10 неЗАПОЗНАТ

    16 4 Отговор
    Някой изсипва много пари ,за да ни се навира този пред очите
    Преди да се случи трагедията с детето му ,която той използва по най-гнусният възможен начин
    Е бил виден функционер на Герб обгрижващ и хранещ се с корупцията и далаверите които убиха детето му
    Толкоз за този набеден герой

    13:39 04.01.2026

  • 11 Албанско

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    вестниче "Балкански куриер" издавано във Франция .

    13:41 04.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    16 6 Отговор
    Както казахме много пъти - СТЪПВА НА ТРУПА НА ДЕТЕТО СИ, за да влезе още по-дълбоко в политиката! Не е срещу системата, а просто новата патерица на ГЕРБ!

    ОТВРАТИТЕЛНО И ГНУСНО да ползваш загиналото си дете за политически цели! Това показва какъв си!

    13:42 04.01.2026

  • 13 Тома

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Родител":

    Да подкрепиш един родител, загубил детето си, е най-нормалното нещо на света. Всички дължим такава подкрепа на страдащите.
    Но да подкрепиш нечистоплътното поведение на човек, който се опитва да капитализира смъртта на детето си...няма как!
    Този човек от месеци активно и изключително нагло се самонастанява във фокуса на общественото внимание, погазвайки всякакви норми на благоприличие. И при цялата си назидателна приказливост към всичко и всички, така и не даде ясни обяснения за следните неща, които без всякакво съмнение знае:

    1. В коя част на пътя става сблъсъкът, в платното на тира или в платното на дядовата кола.
    2. С каква скорост се е движил автомобилът на дядото в момента на сблъсъка.
    3. На коя седалка е било загиналото дете и било ли е с предпазен колан.

    Да дадеш стотици пресконференции, да изговориш толкова много и да не кажеш нищо за тези подробности - това мирише. Много мирише.
    И миризливецът сега напира да влезе в голямата политика...
    Много, много плоско!

    13:45 04.01.2026

  • 14 Месия е този който меси

    4 2 Отговор
    Хляба

    13:48 04.01.2026

  • 15 Истината

    9 3 Отговор
    Този е гербаджия. Сега реве, щото пряко пострада от гербаджийските крадливи схеми.

    Коментиран от #20

    13:51 04.01.2026

  • 16 Я да преговорим

    8 2 Отговор
    Значи доколкото аз знам, Сияна се е возила в колата на дядо си без колан, нали така?

    Второ, дедата май е карал доста бързо, може би опасно, така ли излезе?

    Трето, въпросния ТИР май е правил ляв завой при катастрофата, което означава, че дори и да не се изнесъл навреме, или съвсем правилно, произшествието е МОЖЕЛО да бъде предотвратено при съобразена скорост и реакции на другото МПС. Това така ли е, или бъркам?

    13:53 04.01.2026

  • 17 Даката

    2 11 Отговор
    Адмирации, за този истински човек. Който има нужда да помага на другите, така поне малко притъпява болката от загубата на своето слънчице. Дано повече хора да се вслушат в това, което говори един истински човек.

    Коментиран от #19

    13:53 04.01.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Не забравяйте, че делото още не е свършило! Попов още от сега влияе и издава присъди от екрана, докато гледната точка на шофьора на камиона не се чува. При евентуален политически успех мислите ли, че няма да се възползва?!

    Нека свърши делото, да видим чия е вината, да видим отговорите на въпросите зададени от Тома - въпреки, че вече се знае, че детето е било без колан. Тогава вече може да се прецени и поведението на Попов!

    За момента, повтарям и потретвам, имаме едно гнусно използване на смъртта на детето за политически цели! Не го виждаме да скърби - виждаме го да размахва некролога на Сияна и като пропаганден плакат - не мерси!

    13:56 04.01.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Даката":

    До преди 1 година този човек дето имал нужда да помага КРАДЕШЕ И УБИВАШЕ!
    и казваш се е преродил ли?! вълка се събудил нов човек?!

    Коментиран от #21

    13:57 04.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даката

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Аз знам само, че този човек е загубил светлината на своя живот, своята дъщеричка и нещата които казва имат смисъл, подкрепям го....

    Коментиран от #23

    14:03 04.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Даката":

    Това, което аз виждам е, че този човек няма скрупули! Готов е на всяка гавра с паметта на загиналото си дете, за да направи политическа кариера - защото обявява точно такава. Това не е скръб!

    Никъде не чуваме за майката на Сияна - е тя скърби! Баща и - баща и яхна вълната! Видя шанса си в тази трагедия и използва смъртта на детето! Отвратително!

    П.С. А да го чухт е да се разграничи от ГЕРБ? Да посочи кражбите на ГЕРБ като причина за случилото се... е няма да го чуете! Политиката е гнусна работа, а този няма проблем да гази във фекалиите - не мислете, че гази там заради вас!

    Коментиран от #28, #35

    14:09 04.01.2026

  • 24 Само не уточнява

    3 1 Отговор
    срещу коя система ще се бори.

    14:10 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами да

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рамбо":

    Всички се прибираме в къщи и чакаме нещо да се случи на нас ,че да се оплакваме от системата

    14:18 04.01.2026

  • 28 Даката

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Явно го мразиш и може би си имаш причини да го правиш.... аз не го мразя, възхищавам му се... това сигурно те побърква...

    14:19 04.01.2026

  • 29 ганев

    2 2 Отговор
    ЕТО...ЗАТОВА ЩЕ БЪДЕМ...РУЧЕЙНИЦИ..И ЖАБИ...ВЪВ ..ВМИРИСАНО БЛАТО..КОГАТО НЯКОЙ СЕ НАДИГНЕ..И ИСКА ДА ПОМОГНЕ..ДРУГИТЕ ГО ДЪРПАТ НАДОЛУ....ПОКЛОН ПРЕД ТОЗИ..ЧОВЕК

    Коментиран от #32

    14:20 04.01.2026

  • 30 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Ти си един пълен Б@ Клук!Заслужаваш съдбата си!

    14:22 04.01.2026

  • 31 Троянец

    3 2 Отговор
    Алкохолната проба на Тъста ти къде е?!Защо пожарникар ползва атрибути на МПС със спец.режим на дв-е?! С колко промила алкохол е бил?! Тъста ти е реалния убиец на детето ти! Стига си ревал и ползвал дивиденти от смъртта на дъщеря си!Всички знаем колко струваш!

    14:25 04.01.2026

  • 32 Боруна Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "ганев":

    Много си заблуден!Виж Фактите!

    14:26 04.01.2026

  • 33 Някой

    3 0 Отговор
    Брово Попов! Хоресва ми как мислиш.

    Имам обаче една критика към теб. Струва ми се, че бъркаш отмъщението с правосъсие. Затвора не е за отмъщение, затвора е за да бъдат изолипани там тези които, ако са на свобода са вредни за обществото.
    Относно убиеца на Сията, от това, което съм прочел, ако е истина. Смятом, че наказанието му трябва да е:
    1. Доживотно отнемане на правото да управлява всякакъв вид МПС.
    2. Данък доход който плаща на държавата до пенсионирането му да бъде +10% или +20%.
    3. Ако някога наруши забратата и бъде хванат да кара МПС, веднага в затвора за 10 г. Ако при това е предизвикал леко ПТП - 15 години датвор. Ако е предицвикал тежко ПТП доживотен затвор, без право на замяна.

    14:29 04.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ходи си гледай кебапчетата-ако не можеш.....вземи го при теб за кебапчия! И спри да ми копираш ника! Ако не ти оттърва-оплачи се на Али Бегов......нали ти е Шеф!

    14:30 04.01.2026

  • 35 Даката

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Сега се загледах в никнейма ти "ДрайвингПлежър", нека да позная... обичаш да шофираш автомобила си за кеф, много си падаш по гърмящи автомобили от сорта на "Бързи и яростни" и затова си сменил гърнето на автомобила си и сега гърми, като за световно, познах ли... или си със мотор с подобни характеристики... важното е да е шумен и да гърми... Познах ли?

    14:30 04.01.2026

  • 36 Никой

    2 1 Отговор
    Този пък.

    Коментиран от #39

    14:31 04.01.2026

  • 37 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Ти не си Месия! Аз пък не съм от тия /Вашите от ГЕРБ/ така,че айде у лево и се скрий в дупката,от която изпълзя!

    14:36 04.01.2026

  • 38 Някой

    1 0 Отговор
    Попов имам една критика към теб, роднините на загинали по пътища или тротоари. Сте пристрастни, често търсите сериозно отмъщение. Вие не трябва да "съдите" съдиите, че били издавали леки присъди. Първо защото такъв е закона и в часта за причитянане на смърт на пътя ми се струва адекватен. Второ защото има втора съдебна инстанция, работата на която е да коригира грешки или корупция на първата инстанция.
    Монетата има 2 страни, не всички "пътни убийци" са изроди, понякога и добрите хора провят фатални грешки.

    14:42 04.01.2026

  • 39 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Никой":

    НИКОЙ е-ама ЛАЙ.....за това са го кръстили и НИКОЛАЙ.....хахаха!

    14:42 04.01.2026

