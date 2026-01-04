Николай Попов: Аз не съм месия и не мога да бъда такъв

Един въпрос витае в онлайн пространството от дълго време. Ще създаде ли партия Николай Попов, баща на загината в катастрофа Сияна? Ще бъде ли едно от новите лица на изборите? Ще притиска ли властта и как? Той самият даде отговор с пост в социалните мрежи:
"Всеки ден получавам стотици пъти едно и също послание: "Направи партия, излез на изборите". Но нека кажем истината такава, каквато е. В България проблемът не е, че няма още една партия. Проблемът е, че обществото твърде дълго абдикира и чака някой друг да му свърши работата. Сега започва да се събужда.
Партия не се „прави“. Партия се гради, отдолу нагоре. От хора, които са готови да застанат с лицата си, с имената си и с времето си – не само с коментари и очаквания. Вие готови ли сте?
Аз не съм месия и не мога да бъда такъв. Достатъчно „спасители“ видяхме, няма смисъл от повече. Няма да се самопровъзглася за лидер, за да задоволя нуждата от бърза надежда, която после да се превръща в разочарование. Днес изграждаме гражданско движение. Реално. Независимо. С млади, но опитни хора, подкрепени от по-зрели и опитни. Така се прави, поне според мен. Такова, което държи властта за гърлото – с контрол, натиск и постоянство.
Както го правехме заедно досега. Политиката е кал, зная го. И ако се наложи – някой трябва да влезе вътре. В калта. Но това няма да стане, защото „така съм решил“. Ако ще има партия, тя няма да бъде моя. Тя ще бъде ваша. Решена, изискана и носена от вас. От онези, които няма да изчезнат след изборите, ако не бъдат назначени на служба. От онези, които няма да мълчат, когато „нашите“ сбъркат или се сгънат. От онези, които разбират, че промяната не е пост, а тежест. Аз ще бъда там, където съм и сега – в битката. Срещу системата. Там ме прати съдбата.
Днес много хора вярват, че политиката е благодат, начин за забогатяване, за „уреждане“. Не ги съдя. Това виждаме от днешните политици, те нямат кауза. Имат само интереси. Свои или чужди. За мен политиката е отговорност и лишения - от лично време, пространство, свобода и още много неща. Не средство за богатство, не път към слава.
Не искам богатство, моето беше Сияна. Богатство са децата, семейството, здравето… Затова дарявам, затова помагам. На мен пари не ми трябват, но на някой му трябват, за да живее, за да спаси рожбата си. Тогава парите имат смисъл и стойност. Ако успея, това ме прави поне малко щастлив. Не постовете, не властта.
И сега въпросът не е дали аз ще правя партия. Въпросът е: Вие готови ли сте да поемете тежестта или ще чакаме пак някой друг?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #11, #34
13:16 04.01.2026
2 Родител
Коментиран от #13
13:16 04.01.2026
3 бушприт
13:22 04.01.2026
4 Аз не съм месия
13:22 04.01.2026
5 ГЕРБ Оборище
13:24 04.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Парадокс
13:27 04.01.2026
8 Рамбо
Коментиран от #27
13:28 04.01.2026
9 Аз полковникът
13:34 04.01.2026
10 неЗАПОЗНАТ
Преди да се случи трагедията с детето му ,която той използва по най-гнусният възможен начин
Е бил виден функционер на Герб обгрижващ и хранещ се с корупцията и далаверите които убиха детето му
Толкоз за този набеден герой
13:39 04.01.2026
11 Албанско
До коментар #1 от "Последния Софиянец":вестниче "Балкански куриер" издавано във Франция .
13:41 04.01.2026
12 ДрайвингПлежър
ОТВРАТИТЕЛНО И ГНУСНО да ползваш загиналото си дете за политически цели! Това показва какъв си!
13:42 04.01.2026
13 Тома
До коментар #2 от "Родител":Да подкрепиш един родител, загубил детето си, е най-нормалното нещо на света. Всички дължим такава подкрепа на страдащите.
Но да подкрепиш нечистоплътното поведение на човек, който се опитва да капитализира смъртта на детето си...няма как!
Този човек от месеци активно и изключително нагло се самонастанява във фокуса на общественото внимание, погазвайки всякакви норми на благоприличие. И при цялата си назидателна приказливост към всичко и всички, така и не даде ясни обяснения за следните неща, които без всякакво съмнение знае:
1. В коя част на пътя става сблъсъкът, в платното на тира или в платното на дядовата кола.
2. С каква скорост се е движил автомобилът на дядото в момента на сблъсъка.
3. На коя седалка е било загиналото дете и било ли е с предпазен колан.
Да дадеш стотици пресконференции, да изговориш толкова много и да не кажеш нищо за тези подробности - това мирише. Много мирише.
И миризливецът сега напира да влезе в голямата политика...
Много, много плоско!
13:45 04.01.2026
14 Месия е този който меси
13:48 04.01.2026
15 Истината
Коментиран от #20
13:51 04.01.2026
16 Я да преговорим
Второ, дедата май е карал доста бързо, може би опасно, така ли излезе?
Трето, въпросния ТИР май е правил ляв завой при катастрофата, което означава, че дори и да не се изнесъл навреме, или съвсем правилно, произшествието е МОЖЕЛО да бъде предотвратено при съобразена скорост и реакции на другото МПС. Това така ли е, или бъркам?
13:53 04.01.2026
17 Даката
Коментиран от #19
13:53 04.01.2026
18 ДрайвингПлежър
Нека свърши делото, да видим чия е вината, да видим отговорите на въпросите зададени от Тома - въпреки, че вече се знае, че детето е било без колан. Тогава вече може да се прецени и поведението на Попов!
За момента, повтарям и потретвам, имаме едно гнусно използване на смъртта на детето за политически цели! Не го виждаме да скърби - виждаме го да размахва некролога на Сияна и като пропаганден плакат - не мерси!
13:56 04.01.2026
19 ДрайвингПлежър
До коментар #17 от "Даката":До преди 1 година този човек дето имал нужда да помага КРАДЕШЕ И УБИВАШЕ!
и казваш се е преродил ли?! вълка се събудил нов човек?!
Коментиран от #21
13:57 04.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Даката
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Аз знам само, че този човек е загубил светлината на своя живот, своята дъщеричка и нещата които казва имат смисъл, подкрепям го....
Коментиран от #23
14:03 04.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Даката":Това, което аз виждам е, че този човек няма скрупули! Готов е на всяка гавра с паметта на загиналото си дете, за да направи политическа кариера - защото обявява точно такава. Това не е скръб!
Никъде не чуваме за майката на Сияна - е тя скърби! Баща и - баща и яхна вълната! Видя шанса си в тази трагедия и използва смъртта на детето! Отвратително!
П.С. А да го чухт е да се разграничи от ГЕРБ? Да посочи кражбите на ГЕРБ като причина за случилото се... е няма да го чуете! Политиката е гнусна работа, а този няма проблем да гази във фекалиите - не мислете, че гази там заради вас!
Коментиран от #28, #35
14:09 04.01.2026
24 Само не уточнява
14:10 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами да
До коментар #8 от "Рамбо":Всички се прибираме в къщи и чакаме нещо да се случи на нас ,че да се оплакваме от системата
14:18 04.01.2026
28 Даката
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Явно го мразиш и може би си имаш причини да го правиш.... аз не го мразя, възхищавам му се... това сигурно те побърква...
14:19 04.01.2026
29 ганев
Коментиран от #32
14:20 04.01.2026
30 Последния Софиянец
14:22 04.01.2026
31 Троянец
14:25 04.01.2026
32 Боруна Лом
До коментар #29 от "ганев":Много си заблуден!Виж Фактите!
14:26 04.01.2026
33 Някой
Имам обаче една критика към теб. Струва ми се, че бъркаш отмъщението с правосъсие. Затвора не е за отмъщение, затвора е за да бъдат изолипани там тези които, ако са на свобода са вредни за обществото.
Относно убиеца на Сията, от това, което съм прочел, ако е истина. Смятом, че наказанието му трябва да е:
1. Доживотно отнемане на правото да управлява всякакъв вид МПС.
2. Данък доход който плаща на държавата до пенсионирането му да бъде +10% или +20%.
3. Ако някога наруши забратата и бъде хванат да кара МПС, веднага в затвора за 10 г. Ако при това е предизвикал леко ПТП - 15 години датвор. Ако е предицвикал тежко ПТП доживотен затвор, без право на замяна.
14:29 04.01.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ходи си гледай кебапчетата-ако не можеш.....вземи го при теб за кебапчия! И спри да ми копираш ника! Ако не ти оттърва-оплачи се на Али Бегов......нали ти е Шеф!
14:30 04.01.2026
35 Даката
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Сега се загледах в никнейма ти "ДрайвингПлежър", нека да позная... обичаш да шофираш автомобила си за кеф, много си падаш по гърмящи автомобили от сорта на "Бързи и яростни" и затова си сменил гърнето на автомобила си и сега гърми, като за световно, познах ли... или си със мотор с подобни характеристики... важното е да е шумен и да гърми... Познах ли?
14:30 04.01.2026
36 Никой
Коментиран от #39
14:31 04.01.2026
37 Град Козлодуй
14:36 04.01.2026
38 Някой
Монетата има 2 страни, не всички "пътни убийци" са изроди, понякога и добрите хора провят фатални грешки.
14:42 04.01.2026
39 Последния Софиянец
До коментар #36 от "Никой":НИКОЙ е-ама ЛАЙ.....за това са го кръстили и НИКОЛАЙ.....хахаха!
14:42 04.01.2026