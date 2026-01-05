Новини
Мъж спря кола, преби пътник и потроши автомобил

5 Януари, 2026 13:51 4 293 44

  • побой-
  • път-
  • казанлък

По данни на разследващите, 22-годишният мъж, управлявайки лек автомоби, многократно засякъл друга кола, движеща се в същата посока

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишен мъж е задържан след агресия на пътя край Казанлък, съобщиха от полицията.

На 3 януари 2026 г. в Районното управление в Казанлък е започнато разследване за хулиганство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Инцидентът е станал около 16:10 ч. на път I-6, източно от село Габарево. По данни на разследващите, 22-годишният мъж, управлявайки лек автомоби, многократно засякъл друга кола, движеща се в същата посока. Колата била управлявана от 25-годишна жена, а на предната седалка пътувал нейният 26-годишен съпруг.

След отправени заплахи, мъжът пресекъл пътя и принудително спрял автомобила на семейството. Той изкарал пътника от колата и му нанесъл удари, след което повредил и превозното средство – счупено е странично огледало и са нанесени щети по гредата на панорамния прозорец.

На мястото е пристигнал полицейски екип. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая продължават процесуално-следствените действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    43 2 Отговор
    Каква марка "автомоби" е управлявал хулиганът?

    Коментиран от #21, #25

    13:54 05.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    47 5 Отговор
    СЪС СИГУРНОСТ Е БИЛО БМВ , ТЕ КОНДОМИТЕ САМО ТАКИВА ИЗПОЛЗВАТ

    Коментиран от #22

    13:58 05.01.2026

  • 3 Усмихнат

    55 1 Отговор
    Не в ареста, а в затвора да го настанят тоя глупак, поне за седмица. Да му се порадват загорелите циганьори и после ще забрави и кола да кара даже.

    Коментиран от #27

    13:58 05.01.2026

  • 4 Шперца

    42 2 Отговор
    Стопихме се на 6.5 милиона... ако трябва и цяла измет да изчезне.. ще паднем на 4

    Коментиран от #9, #12, #31

    13:59 05.01.2026

  • 5 Решението

    53 2 Отговор
    Пускайте оръжието свободно, за да може такива цигани бабаити да бъдат ликвидирани на място.

    Коментиран от #15

    13:59 05.01.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    50 3 Отговор
    За такова деяние трябва да дават поне 10 години затвор при строг тъмничен режим без право на отпуск и "споразумение" с прокуратурата, при това автоматично.....
    Двама - трима като ги тикнат в дранголника и тези изстъпления ще приключат.
    Забравих, и книжката до живот!
    И аз се ядосвам на бавни шофьори, но намирам начин да ги изпреваря, друга бира са и тия, които по местата забранени за изпреварване бавят и образуват колони по километър, но когато дойде участък разрешен за изпреварване и тръгнеш да ги изпреварваш дават газ и пречат на изпреварващия, на такива също трябва да се отнемат свидетелствата за правоуправление.

    Коментиран от #11, #28

    14:01 05.01.2026

  • 7 А защо...

    29 0 Отговор
    В САЩ имат мн хубав уред, за такива които не умеят да се контролират... електрически стол.

    14:08 05.01.2026

  • 8 Дебилирана държава

    26 1 Отговор
    Когато няма респект към полиция, дъд и държава вски си прави каквото поиска , както Тръмп и Нетаняху.

    14:08 05.01.2026

  • 9 Грешиш

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шперца":

    Населенеото ще стане колкото в Словения.

    14:08 05.01.2026

  • 10 НРБ

    35 0 Отговор
    Мръсен келеш ! Тикнете го в затвора за 1г и да прати щетите двойно, за да се научи на добро поведение по пътищата !!

    14:10 05.01.2026

  • 11 Баба Гошка

    32 1 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Е как да та пусна при една лента и ограничение 50 да ме натискаш отззад да карам бързо над лимита. Кат свърши ограничението и има 2 ленти карай с 140 ако щеш. Не аз слагам знаците по пътищата. Сърди се на пътните

    Коментиран от #23

    14:13 05.01.2026

  • 12 И сега следва .....

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шперца":

    Крадецът ще донася : Дръжте крадеца.....

    Коментиран от #20

    14:15 05.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Човек

    9 0 Отговор
    И мен едно с мусколчета ме засече насред пътя.Търсеше ми обяснение за нещо но не посмя да троши,само мръсен език и закани.

    14:20 05.01.2026

  • 15 Каубойко

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Решението":

    А в момента какво ти пречи?

    14:23 05.01.2026

  • 16 Баце

    19 1 Отговор
    Нормално е, ориенталско племе с ориенталски маниери..

    14:24 05.01.2026

  • 17 амии

    7 5 Отговор
    продължават всенародните празненства по случай еврозоната

    Коментиран от #19

    14:29 05.01.2026

  • 18 Топкол

    20 0 Отговор
    Момчето ще си намери майстора,въпрос на време.

    14:31 05.01.2026

  • 19 крадените климатици вървят промоция

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "амии":

    С крадени коли варненски регистрации.

    14:33 05.01.2026

  • 20 Това е коронния номер

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "И сега следва .....":

    Крадеца да вика дръжте крадеца.

    14:36 05.01.2026

  • 21 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Ще те разочаровам, не е тази която си мислиш че е..

    14:40 05.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Баба Гошка":

    Не говоря за места с ограничения на скоростта... ограниченията си ги спазвам, говоря за места където няма ограничения.

    Коментиран от #30, #33

    14:43 05.01.2026

  • 24 Замислен

    3 2 Отговор
    А те защо не са имали нещо за самоотбрана?Всеки уважаващ себе си шофьор има я палка,а спрей или верига.Поколението,,Z",така ще си ги бият.

    14:43 05.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гуньо Простиа

    0 7 Отговор
    Не разбрах кого е набил жената( шофьор) или мъжа ( пасажера)?

    Коментиран от #41

    14:47 05.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 да ама не

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    дават само 24 маса арест и до там!

    14:51 05.01.2026

  • 29 Цитат

    1 0 Отговор
    """.....много като теб вече плакаха!""" !!!

    14:56 05.01.2026

  • 30 Един шофьор

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И къде няма ограничения , изън населено място е 90?

    Коментиран от #44

    15:01 05.01.2026

  • 31 5.8 милиона

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шперца":

    по последни данни на Ес!

    15:08 05.01.2026

  • 32 пуснете юнако

    0 0 Отговор
    Ще се кандидатира за депутат!

    15:08 05.01.2026

  • 33 няма ограничения

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    само у гроба

    15:09 05.01.2026

  • 34 Човек с цайси, никога няма да се впусне

    2 0 Отговор
    в бой, защото знае, че първо цайсите му ще изхвърчат, и после ще го пребият. Поне снимката сменете.

    15:10 05.01.2026

  • 35 Копейка

    2 4 Отговор
    Искахте евро, ето ви последствията!

    Коментиран от #37, #39, #43

    15:12 05.01.2026

  • 36 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Децата на 90-те, играли GTA по цели нощи, изпробват уменията си в реалния живот.

    15:13 05.01.2026

  • 37 искахме Евро

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка":

    Сега си имаме Евро.
    А вие си нямате.

    15:13 05.01.2026

  • 38 Ами то затова

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Баш Батка":

    Бургас сеслави като циганорски град и с тъпо население заради такива като теб умствени михлюзи !

    Коментиран от #40

    15:14 05.01.2026

  • 39 Тъпа комейка ей,

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка":

    няма вразумяване ? Какво общо има тук еврото бе безмозъчник ?

    15:16 05.01.2026

  • 40 да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами то затова":

    Къде се слави, в твоето село ли?

    Коментиран от #42

    15:18 05.01.2026

  • 41 Като си се кръстил

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гуньо Простиа":

    Гуньо ПРОСТИЯ как ще разбереш, тя статията е ясна, не е за прости екземпляри ?

    15:20 05.01.2026

  • 42 Доста си просто

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "да те питам":

    бургазлийче ти, сред интелектуалното население бе селяндур бургазлийски !

    15:22 05.01.2026

  • 43 МИМОЗА

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка":

    Що ако бяхме само с лев...
    То двойката на пасажера
    Щеше да е вечр бременна трети ден

    15:22 05.01.2026

  • 44 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Един шофьор":

    Върни си купената книжка и прочети коментара ми отново.
    Разрешената скорост в населено място е 50 км/ч
    Извън населено място 90км/ч
    На магистрала 140 км/ч
    Никъде не казвам, че искам да летя с двеста, аз искам да се движа с позволената скорост, не с 30 до 50 км/ч по бавно защото някой не знае да кара или си гледа разходомера повече от пътя и огледалата си.

    15:28 05.01.2026

