Мъж спря кола, преби пътник и потроши автомобил

22-годишен мъж е задържан след агресия на пътя край Казанлък, съобщиха от полицията.
На 3 януари 2026 г. в Районното управление в Казанлък е започнато разследване за хулиганство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.
Инцидентът е станал около 16:10 ч. на път I-6, източно от село Габарево. По данни на разследващите, 22-годишният мъж, управлявайки лек автомоби, многократно засякъл друга кола, движеща се в същата посока. Колата била управлявана от 25-годишна жена, а на предната седалка пътувал нейният 26-годишен съпруг.
След отправени заплахи, мъжът пресекъл пътя и принудително спрял автомобила на семейството. Той изкарал пътника от колата и му нанесъл удари, след което повредил и превозното средство – счупено е странично огледало и са нанесени щети по гредата на панорамния прозорец.
На мястото е пристигнал полицейски екип. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая продължават процесуално-следствените действия.
1 Ъъъъ
Коментиран от #21, #25
13:54 05.01.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #22
13:58 05.01.2026
3 Усмихнат
Коментиран от #27
13:58 05.01.2026
4 Шперца
Коментиран от #9, #12, #31
13:59 05.01.2026
5 Решението
Коментиран от #15
13:59 05.01.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Двама - трима като ги тикнат в дранголника и тези изстъпления ще приключат.
Забравих, и книжката до живот!
И аз се ядосвам на бавни шофьори, но намирам начин да ги изпреваря, друга бира са и тия, които по местата забранени за изпреварване бавят и образуват колони по километър, но когато дойде участък разрешен за изпреварване и тръгнеш да ги изпреварваш дават газ и пречат на изпреварващия, на такива също трябва да се отнемат свидетелствата за правоуправление.
Коментиран от #11, #28
14:01 05.01.2026
7 А защо...
14:08 05.01.2026
8 Дебилирана държава
14:08 05.01.2026
9 Грешиш
До коментар #4 от "Шперца":Населенеото ще стане колкото в Словения.
14:08 05.01.2026
10 НРБ
14:10 05.01.2026
11 Баба Гошка
До коментар #6 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Е как да та пусна при една лента и ограничение 50 да ме натискаш отззад да карам бързо над лимита. Кат свърши ограничението и има 2 ленти карай с 140 ако щеш. Не аз слагам знаците по пътищата. Сърди се на пътните
Коментиран от #23
14:13 05.01.2026
12 И сега следва .....
До коментар #4 от "Шперца":Крадецът ще донася : Дръжте крадеца.....
Коментиран от #20
14:15 05.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Човек
14:20 05.01.2026
15 Каубойко
До коментар #5 от "Решението":А в момента какво ти пречи?
14:23 05.01.2026
16 Баце
14:24 05.01.2026
17 амии
Коментиран от #19
14:29 05.01.2026
18 Топкол
14:31 05.01.2026
19 крадените климатици вървят промоция
До коментар #17 от "амии":С крадени коли варненски регистрации.
14:33 05.01.2026
20 Това е коронния номер
До коментар #12 от "И сега следва .....":Крадеца да вика дръжте крадеца.
14:36 05.01.2026
21 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #1 от "Ъъъъ":Ще те разочаровам, не е тази която си мислиш че е..
14:40 05.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #11 от "Баба Гошка":Не говоря за места с ограничения на скоростта... ограниченията си ги спазвам, говоря за места където няма ограничения.
Коментиран от #30, #33
14:43 05.01.2026
24 Замислен
14:43 05.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гуньо Простиа
Коментиран от #41
14:47 05.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 да ама не
До коментар #6 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":дават само 24 маса арест и до там!
14:51 05.01.2026
29 Цитат
14:56 05.01.2026
30 Един шофьор
До коментар #23 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":И къде няма ограничения , изън населено място е 90?
Коментиран от #44
15:01 05.01.2026
31 5.8 милиона
До коментар #4 от "Шперца":по последни данни на Ес!
15:08 05.01.2026
32 пуснете юнако
15:08 05.01.2026
33 няма ограничения
До коментар #23 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":само у гроба
15:09 05.01.2026
34 Човек с цайси, никога няма да се впусне
15:10 05.01.2026
35 Копейка
Коментиран от #37, #39, #43
15:12 05.01.2026
36 Ивелин Михайлов
15:13 05.01.2026
37 искахме Евро
До коментар #35 от "Копейка":Сега си имаме Евро.
А вие си нямате.
15:13 05.01.2026
38 Ами то затова
До коментар #13 от "Баш Батка":Бургас сеслави като циганорски град и с тъпо население заради такива като теб умствени михлюзи !
Коментиран от #40
15:14 05.01.2026
39 Тъпа комейка ей,
До коментар #35 от "Копейка":няма вразумяване ? Какво общо има тук еврото бе безмозъчник ?
15:16 05.01.2026
40 да те питам
До коментар #38 от "Ами то затова":Къде се слави, в твоето село ли?
Коментиран от #42
15:18 05.01.2026
41 Като си се кръстил
До коментар #26 от "Гуньо Простиа":Гуньо ПРОСТИЯ как ще разбереш, тя статията е ясна, не е за прости екземпляри ?
15:20 05.01.2026
42 Доста си просто
До коментар #40 от "да те питам":бургазлийче ти, сред интелектуалното население бе селяндур бургазлийски !
15:22 05.01.2026
43 МИМОЗА
До коментар #35 от "Копейка":Що ако бяхме само с лев...
То двойката на пасажера
Щеше да е вечр бременна трети ден
15:22 05.01.2026
44 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #30 от "Един шофьор":Върни си купената книжка и прочети коментара ми отново.
Разрешената скорост в населено място е 50 км/ч
Извън населено място 90км/ч
На магистрала 140 км/ч
Никъде не казвам, че искам да летя с двеста, аз искам да се движа с позволената скорост, не с 30 до 50 км/ч по бавно защото някой не знае да кара или си гледа разходомера повече от пътя и огледалата си.
15:28 05.01.2026