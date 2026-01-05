Новини
Кола мина през краката на пиян мъж, лежащ на пътя, той почина в болницата

Кола мина през краката на пиян мъж, лежащ на пътя, той почина в болницата

5 Януари, 2026

Автомобилът е шофиран от 24-годишен мъж, а мъжът, който е от село Брод, е лежал на платното в нетрезво състояние

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

63-годишен мъж е починал след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал на 1 януари.

Автомобилът е шофиран от 24-годишен мъж, а мъжът, който е от село Брод, е лежал на платното в нетрезво състояние.

При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, шофьорът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец.

Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата.

Пробите на 24-годишния шофьор са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.


  • 1 кой му дреме

    5 2 Отговор
    "Пробите на 24-годишния шофьор са отрицателни"
    а на спящия полиция ?

    12:54 05.01.2026

  • 2 Бог

    8 1 Отговор
    да го прости несретника .

    Коментиран от #4

    13:11 05.01.2026

  • 3 Опорка

    10 0 Отговор
    Шофьора най-вероятно няма никаква вина, но сега ще го влачат години наред с чиновнически глупости

    13:23 05.01.2026

  • 4 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бог":

    Отървал се е от "добрия живот" в местността и няма да може да пазарува с проклетата тоалетна хартия наречена евро.

    13:29 05.01.2026

  • 5 Програмист

    2 1 Отговор
    Полегнал полицай?

    13:32 05.01.2026

  • 6 Лекар

    6 0 Отговор
    По селата цирозата изпреварва инсултите по смъртност 😉

    13:33 05.01.2026

