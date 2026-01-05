Кола мина през краката на пиян мъж, лежащ на пътя, той почина в болницата

63-годишен мъж е починал след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал на 1 януари.
Автомобилът е шофиран от 24-годишен мъж, а мъжът, който е от село Брод, е лежал на платното в нетрезво състояние.
При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, шофьорът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец.
Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата.
Пробите на 24-годишния шофьор са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.
1 кой му дреме
а на спящия полиция ?
12:54 05.01.2026
Коментиран от #4
13:11 05.01.2026
13:23 05.01.2026
До коментар #2 от "Бог":Отървал се е от "добрия живот" в местността и няма да може да пазарува с проклетата тоалетна хартия наречена евро.
13:29 05.01.2026
13:32 05.01.2026
13:33 05.01.2026