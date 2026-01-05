Кола мина през краката на пиян мъж, лежащ на пътя, той почина в болницата

63-годишен мъж е починал след удар от кола в Димитровградско, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал на 1 януари.

Автомобилът е шофиран от 24-годишен мъж, а мъжът, който е от село Брод, е лежал на платното в нетрезво състояние.

При изпреварване на движеща се пред него кола на пътя между селата Брод и Злато поле, шофьорът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец.

Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата.

Пробите на 24-годишния шофьор са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.