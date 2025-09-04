Почина един от пострадалите работници при трудовата злополука в „Арсенал“

Почина единият от работниците, които пострадаха при трудова злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, потвърдиха за БТА от прокуратурата в Стара Загора.
Смъртта на 46-годишния мъж е настъпила няколко часа след инцидента при извършване на хирургическа интервенция в болницата. Другият пострадал е в болнично заведение с причинени травми.
Разследването на трудовата злополука ще се води от Окръжната прокуратура в Стара Загора. Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районната прокуратура, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура. То е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, посочиха още от обвинението.
Трудовата злополука е настъпила в 10:30 ч. днес в цех в казанлъшкия оръжеен завод по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин.
В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е гати завода
Малко кат ивицата Газа.
Коментиран от #4
18:12 04.09.2025
2 Телеграма
Утре погребение
18:12 04.09.2025
3 заради неговите продукти са убити
Коментиран от #16
18:13 04.09.2025
4 Анани
До коментар #1 от "Е гати завода":Е там не са по един двама.
18:13 04.09.2025
5 Фон дер Миндер
18:14 04.09.2025
6 Обективен
18:14 04.09.2025
7 честен ционист
Коментиран от #8, #14
18:14 04.09.2025
8 Фон дер Миндер
До коментар #7 от "честен ционист":Щото всъщност е имала предвид роби , а не работници
Коментиран от #9
18:16 04.09.2025
9 честен ционист
До коментар #8 от "Фон дер Миндер":Ганчо и без това нищо не работи и се чуди, къде да хвърчи с тротинетката. Може да отслужи военната си служба и на 3 смени у завода в Сопот за самун лебец надник.
Коментиран от #11
18:23 04.09.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #22
18:29 04.09.2025
11 оня с коня
До коментар #9 от "честен ционист":ЕВРОГЕЙСКИцукали
коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!
18:29 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
18:33 04.09.2025
14 даскал Пройчо
До коментар #7 от "честен ционист":За този вид работа обучението е в предприятието. Изисква се базова техническа интелигентност.
Коментиран от #17
18:38 04.09.2025
15 даскал Пройчо
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Всъщност нито един загинал при трудова залополука. Да не ти го е казал Ивилин?
18:40 04.09.2025
16 Е нищо де...
До коментар #3 от "заради неговите продукти са убити":Другите десет хиляди където работят там ще произведат още много продукти които ще затрият още хиляди от тъй наречените "хора".
18:47 04.09.2025
17 честен ционист
До коментар #14 от "даскал Пройчо":Да знаеш кое е ляво и дясно ли? В този завод ще се работи със специфичен екслозив, който ще е с еквивалент на C4 по мощност. Не мисля, че е добра идея да се наемат някакви неграмотници слезли от каручките вчера.
19:04 04.09.2025
18 УДРИ ПО ТИКВАТА ТЪПА
19:06 04.09.2025
19 Който произвежда смърт така ще е
Дано мрете повече
19:08 04.09.2025
20 Дано не съм зъл пророк
След Урсулата не ми се мисли що ги чака ... сопотчани...
19:20 04.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 другият
19:32 04.09.2025
24 Дяда Тоша Жиукув
С немците ще има роботи
19:40 04.09.2025