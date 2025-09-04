Новини
Почина един от пострадалите работници при трудовата злополука в „Арсенал“

4 Септември, 2025 18:03 845 24

  • починал-
  • работник-
  • инцидент-
  • завод арсенал

Разследването на трудовата злополука ще се води от Окръжната прокуратура в Стара Загора. Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районната прокуратура, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура.

Почина един от пострадалите работници при трудовата злополука в „Арсенал“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина единият от работниците, които пострадаха при трудова злополука в завод "Арсенал" в Казанлък, потвърдиха за БТА от прокуратурата в Стара Загора.

Смъртта на 46-годишния мъж е настъпила няколко часа след инцидента при извършване на хирургическа интервенция в болницата. Другият пострадал е в болнично заведение с причинени травми.

Разследването на трудовата злополука ще се води от Окръжната прокуратура в Стара Загора. Досъдебното производство, което до момента се водеше под надзора на Районната прокуратура, ще бъде преобразувано в следствено дело, като действията по него ще се извършват от следовател към Окръжен следствен отдел в Окръжната прокуратура. То е образувано за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, посочиха още от обвинението.

Трудовата злополука е настъпила в 10:30 ч. днес в цех в казанлъшкия оръжеен завод по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин.

В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е гати завода

    9 1 Отговор
    По един-два загинали на месец.
    Малко кат ивицата Газа.

    Коментиран от #4

    18:12 04.09.2025

  • 2 Телеграма

    5 1 Отговор
    Уне малце болен
    Утре погребение

    18:12 04.09.2025

  • 3 заради неговите продукти са убити

    9 2 Отговор
    хиляди хора така че и сто пъти да почине не може да навакса вредите които е причинил

    Коментиран от #16

    18:13 04.09.2025

  • 4 Анани

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е гати завода":

    Е там не са по един двама.

    18:13 04.09.2025

  • 5 Фон дер Миндер

    9 1 Отговор
    Първата официална жертва , в името на бабичката - войнолюбец и картела наречен ЕК?

    18:14 04.09.2025

  • 6 Обективен

    6 1 Отговор
    Да не е гръмнала новата придобивка барутчийницата.

    18:14 04.09.2025

  • 7 честен ционист

    11 1 Отговор
    Урсула каза, че за завода в Сопот ще трябват хиляди работници, но нищо не каза за квалификацията им..

    Коментиран от #8, #14

    18:14 04.09.2025

  • 8 Фон дер Миндер

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Щото всъщност е имала предвид роби , а не работници

    Коментиран от #9

    18:16 04.09.2025

  • 9 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Фон дер Миндер":

    Ганчо и без това нищо не работи и се чуди, къде да хвърчи с тротинетката. Може да отслужи военната си служба и на 3 смени у завода в Сопот за самун лебец надник.

    Коментиран от #11

    18:23 04.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Като бях в Сопот местните ми казаха че миналата година имат 15 убити и 40 осакатени.

    Коментиран от #15, #22

    18:29 04.09.2025

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    ЕВРОГЕЙСКИцукали
    коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!

    18:29 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    5 0 Отговор
    Важно е да има фишеци за Украйна ,живота на българите няма значение ,един като падне друг ще го смени , живота на цървулите струва колкото един банан

    18:33 04.09.2025

  • 14 даскал Пройчо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    За този вид работа обучението е в предприятието. Изисква се базова техническа интелигентност.

    Коментиран от #17

    18:38 04.09.2025

  • 15 даскал Пройчо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Всъщност нито един загинал при трудова залополука. Да не ти го е казал Ивилин?

    18:40 04.09.2025

  • 16 Е нищо де...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "заради неговите продукти са убити":

    Другите десет хиляди където работят там ще произведат още много продукти които ще затрият още хиляди от тъй наречените "хора".

    18:47 04.09.2025

  • 17 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "даскал Пройчо":

    Да знаеш кое е ляво и дясно ли? В този завод ще се работи със специфичен екслозив, който ще е с еквивалент на C4 по мощност. Не мисля, че е добра идея да се наемат някакви неграмотници слезли от каручките вчера.

    19:04 04.09.2025

  • 18 УДРИ ПО ТИКВАТА ТЪПА

    0 0 Отговор
    ША МРЪТ ОЩЕ МНОГО. ЩЕ ИМА И БУМ.

    19:06 04.09.2025

  • 19 Който произвежда смърт така ще е

    0 0 Отговор
    Съучастниците в убийства същи са виновни
    Дано мрете повече

    19:08 04.09.2025

  • 20 Дано не съм зъл пророк

    0 0 Отговор
    Но до сега по един/месец...
    След Урсулата не ми се мисли що ги чака ... сопотчани...

    19:20 04.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 другият

    0 0 Отговор
    вторият е оглушаллл?

    19:32 04.09.2025

  • 24 Дяда Тоша Жиукув

    0 0 Отговор
    Айде, с мойте технологии толкоз.Благодарете се,..
    С немците ще има роботи

    19:40 04.09.2025

