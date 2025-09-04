Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред. Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите. Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия!
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на БСП Атанас Зафиров по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с големия
Коментиран от #7, #29
20:41 04.09.2025
2 1488
в човешката история винаги е имало отношението роб и господар
разликата е че при демокрацията робът е доброволен роб
20:43 04.09.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
МЕКА КИТКА ... И ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК🤣🤣🤣
20:43 04.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
20:44 04.09.2025
5 А башибозука
и покуратурата като играе с полицията
и пишат неверни прокуроски решения
кВо правим ?
20:44 04.09.2025
6 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
20:45 04.09.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "оня с големия":Аз съм от учредителите на партията на Росен Миленов.В неделя в Сопот го арестуваха за изгаряне на знамето на ЕС и го заведоха в МВР Пловдив.
Коментиран от #26
20:45 04.09.2025
8 Некомпетентнос
Нула компетентност дори за редови полицай. Не е ли обучен да действа в подобни случаи?
И ние искаме да са адекватни при по-сериозни случаи. Да бе...
20:48 04.09.2025
9 МА НАЛИ ТИ СИ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Член на това държавно НЕ управление. ТИ СЛАФЧУ СТЕ ПОДЛЛГИ И МНОГО ОМЪРСЕНИ ЛЮДЕ. И БРАВО ПОСЛЕДНИЯ ССС. НАПИСА НЕЩО ТОЩНО.
20:48 04.09.2025
10 Николова , София
20:49 04.09.2025
11 Кръчмар
20:49 04.09.2025
12 Николова , София
20:51 04.09.2025
13 Майна
Не му е пишело на челото, бил е цивилен
Вижте как управлявате , бе..!
Егати!
Ама ако беше нормален , нямаше да е посегателство над държавата..
Каква държава ,бе..?
20:51 04.09.2025
14 Зефирчо
20:51 04.09.2025
15 Горски
Коментиран от #24
20:52 04.09.2025
16 Барни,
20:53 04.09.2025
17 Иван Грозни
20:53 04.09.2025
18 Когато осъдят полицаи за побой й над
20:54 04.09.2025
19 Няма държава, а мафия
20:54 04.09.2025
20 Сократ
20:58 04.09.2025
21 фцвес
20:58 04.09.2025
22 сикара сикуро
20:59 04.09.2025
23 Да,бе
20:59 04.09.2025
24 Сократ
До коментар #15 от "Горски":Не знам по чия покана тази лойна топка се завлече в Пекин, но навсякъде се говори, че единствения представител на ЕС е бил Фицо.
21:01 04.09.2025
25 Този на
21:03 04.09.2025
26 Стара чанта
До коментар #7 от "Последния Софиянец":А биха ли го ? Или пропуснаха ?
Коментиран от #31
21:05 04.09.2025
27 Шиши
21:07 04.09.2025
28 Побойниците
21:11 04.09.2025
29 Медуня
До коментар #1 от "оня с големия":това недоразумение зафиров говорел че ще ни вкара в брикс....
21:14 04.09.2025
30 и кво излиза
е затова хората не се оплакват на 112.
Полицаите са на ти с бандюгите.
а нас кучета ни яли
21:17 04.09.2025
31 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Стара чанта":Ние си тръгнахме а Росен и две жени остана на паркинга в Сопот.Спрял пред тях бус с цивилни полицаи и ги набутали вътре.В Пловдив ги държали 24 часа и повдигнали обвинение на едната жена че горила знамето на ЕС.А знамето го гориха само мъже.Трябва им жертва за пред Урсула.
21:17 04.09.2025
32 Перо
21:18 04.09.2025