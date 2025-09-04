Новини
Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността

Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността

4 Септември, 2025 20:33 752 32

  • атанас зафиров-
  • побой-
  • полиция-
  • русе-
  • посегателство-
  • държавността

Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия, коментира още лидерът на БСП

Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред. Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите. Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия!

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на БСП Атанас Зафиров по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с големия

    3 5 Отговор
    Вие знаете ли, че тоя лудия Росен Миленов дето ходи по протести с брадва и иска да запазваме българския лев и т.н. простотии е човекът, който навремето изкара записа на Боеко "Ало, Ваньо"! Тогава беше в ДАНС, изкара го и напусна.

    Коментиран от #7, #29

    20:41 04.09.2025

  • 2 1488

    13 3 Отговор
    дьржавните са измислени от политическата класа за да крадат и тормозят обикновените хора

    в човешката история винаги е имало отношението роб и господар

    разликата е че при демокрацията робът е доброволен роб

    20:43 04.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор
    Менистарчиту с
    МЕКА КИТКА ... И ЖЕЛЕЗЕН ЮМРУК🤣🤣🤣

    20:43 04.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    За старците бити от ромите по селата никой не го интересува.Набиха човека на Шиши и се дигна шум.

    Коментиран от #9

    20:44 04.09.2025

  • 5 А башибозука

    22 1 Отговор
    Като ни бие децата за щяло и за нещало
    и покуратурата като играе с полицията
    и пишат неверни прокуроски решения
    кВо правим ?

    20:44 04.09.2025

  • 6 Шопо

    24 1 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    20:45 04.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с големия":

    Аз съм от учредителите на партията на Росен Миленов.В неделя в Сопот го арестуваха за изгаряне на знамето на ЕС и го заведоха в МВР Пловдив.

    Коментиран от #26

    20:45 04.09.2025

  • 8 Некомпетентнос

    15 3 Отговор
    Този директор не е компетентен да е на този пост. Никаква преценка на реалността – да тръгва на саморазправа с 4-ма, вместо да се обади на патрулка или на когото там трябва.
    Нула компетентност дори за редови полицай. Не е ли обучен да действа в подобни случаи?
    И ние искаме да са адекватни при по-сериозни случаи. Да бе...

    20:48 04.09.2025

  • 9 МА НАЛИ ТИ СИ

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Член на това държавно НЕ управление. ТИ СЛАФЧУ СТЕ ПОДЛЛГИ И МНОГО ОМЪРСЕНИ ЛЮДЕ. И БРАВО ПОСЛЕДНИЯ ССС. НАПИСА НЕЩО ТОЩНО.

    20:48 04.09.2025

  • 10 Николова , София

    6 1 Отговор
    БСП трябва да излезе от власта ,те са доказани престъпници (80г) ,онзи Ено ...също, те създават репресии ,не могат да управляват ,крадат огромни суми, манипулират , полицията и прокурора не работи ..ОПГ ..бегайте мафио

    20:49 04.09.2025

  • 11 Кръчмар

    9 1 Отговор
    Този ми прилича на един мой клиент дето винаги е на черешата!

    20:49 04.09.2025

  • 12 Николова , София

    2 5 Отговор
    Да допълня ..ГЕРБ трябва да управляват България еднолично и да носят отговорност ! Те имат кадри ..ноо без Митов ..това ли е тя ли е голяма изгация за българите и ЕС

    20:51 04.09.2025

  • 13 Майна

    13 1 Отговор
    И тоя ме е наясно, че биячите не са знаели кой бият..
    Не му е пишело на челото, бил е цивилен
    Вижте как управлявате , бе..!
    Егати!
    Ама ако беше нормален , нямаше да е посегателство над държавата..
    Каква държава ,бе..?

    20:51 04.09.2025

  • 14 Зефирчо

    11 2 Отговор
    Наплюска ли се в Китай на аванта? Тия деца все нашите политици са ги възпитавали , политици като тебе.

    20:51 04.09.2025

  • 15 Горски

    10 1 Отговор
    Някой вярва ли че Зафиров е отишъл в Пекин без одобрението на Шиши и Бойко Борисов? Единствено да лазят и слугуват на западните политици и да създават хаос в България ,като плюят по всичко и всеки който не е с тях и като тях. Слугинажът на бг мисирки и политици става все по-отчаян . Правителството отхвърля твърденията за смущения в GPS сигнала за България , а телевизионни мисирки спорят със зам-премиер , че : "Водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев обаче не спряха да настояват, че има руска намеса, тъй като „всички европейски лидери са казали така“.

    Коментиран от #24

    20:52 04.09.2025

  • 16 Барни,

    8 1 Отговор
    следващия си ти. Бой до размазване на терена.

    20:53 04.09.2025

  • 17 Иван Грозни

    8 2 Отговор
    Един от списъка на следващите.

    20:53 04.09.2025

  • 18 Когато осъдят полицаи за побой й над

    7 1 Отговор
    Граждани ,примери много ,тогава имат право да съдят граждани за побой над полицаи ,ако полицаите чиято бройка е най голямата в ЕС на глава от населението ,си вършеха работата и защитаваха държавността ,по улиците нямаше да има такива зрелищни побои ежедневно ,например заснетите на видео които нападнаха мъж в супермаркет в слънчев бряг дали са задържани

    20:54 04.09.2025

  • 19 Няма държава, а мафия

    7 2 Отговор
    Ненормалник

    20:54 04.09.2025

  • 20 Сократ

    5 2 Отговор
    А когато подобни нечовеци пребиват някой българин, не е ли посегателство срещу държавността? Аман от лицемерие.

    20:58 04.09.2025

  • 21 фцвес

    5 2 Отговор
    Фритюрник, на свиня си замязал след като влезе в коалиция. Ще бориш ли корупцията на ГЕРБ или ще делите??? БСП кукер, точно кого представляваш и в качеството си на какъв питаш??? На тези младежи им окрадохте бъдещето и сега е въпрос на време да ви бият наред. Ти както си заприличал на свиня трябва да знаеш че много щр те ритат. Вярна е поговорката че като със свини се събираш на свиня заприличваш. Слава на Господ Иисус Христос понякога и в поговорките има нещо вярно.

    20:58 04.09.2025

  • 22 сикара сикуро

    5 2 Отговор
    А за Китай ко ще кажеш, глист червен.

    20:59 04.09.2025

  • 23 Да,бе

    7 1 Отговор
    Замфирче,трябва всички политически плужеци да ви изкарат бъбречетата и дробчетата,че да се сетите,че не ви плащаме да развивате само върла корупция на територията..

    20:59 04.09.2025

  • 24 Сократ

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Не знам по чия покана тази лойна топка се завлече в Пекин, но навсякъде се говори, че единствения представител на ЕС е бил Фицо.

    21:01 04.09.2025

  • 25 Този на

    2 0 Отговор
    снимката мирише на пор.

    21:03 04.09.2025

  • 26 Стара чанта

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    А биха ли го ? Или пропуснаха ?

    Коментиран от #31

    21:05 04.09.2025

  • 27 Шиши

    1 0 Отговор
    Кой те зачита бе

    21:07 04.09.2025

  • 28 Побойниците

    1 0 Отговор
    от къде да знаят , бе , кой какъв е ? Милиционер или просто един български гражданин ? И това няма никакво значение !

    21:11 04.09.2025

  • 29 Медуня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с големия":

    това недоразумение зафиров говорел че ще ни вкара в брикс....

    21:14 04.09.2025

  • 30 и кво излиза

    0 0 Отговор
    трябва да пребият старши комисар за да се задействат.

    е затова хората не се оплакват на 112.


    Полицаите са на ти с бандюгите.
    а нас кучета ни яли

    21:17 04.09.2025

  • 31 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Стара чанта":

    Ние си тръгнахме а Росен и две жени остана на паркинга в Сопот.Спрял пред тях бус с цивилни полицаи и ги набутали вътре.В Пловдив ги държали 24 часа и повдигнали обвинение на едната жена че горила знамето на ЕС.А знамето го гориха само мъже.Трябва им жертва за пред Урсула.

    21:17 04.09.2025

  • 32 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя толуп не е разбрал, че точно заради липса на държавност се случват такива изпълнения! Мутренска демокрация!

    21:18 04.09.2025

