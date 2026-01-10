Зафиров влиза в конгреса със самочувствието, че е спасил БСП от изчезване. Не смята да подава оставка

Лидерът на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров влиза в конгреса на партията със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата, съобщават от news.bg.
"През последната една година успяхме да спасим партията от изчезване и успяхме да отстраним проблемите. На този конгрес отиваме единни, мотивирани и духът, който ще зададе конгреса, ще позволи на партията да се представи добре на предсрочните избори", коментира той на брифинг пред журналисти след днешния пленум на столетницата.
"Аз смятах, че моментът за провеждане на конгреса през февруари не е най-удачно, защото всяка година БСП провежда контролно заседание на конгреса. Конгресът трябваше да се проведе след предсрочните парламентарни избори, тъй като тогава щеше да се види накъде продължава партията след резултата на предсрочните избори", обясни лидерът на БСП.
Зафиров не е убеден, че ще се стигне до избор на председател на БСП на конгреса, като до него самият той ще изпълнява ролята на председател на "БСП-Обединена левица".
Той увери, че ще подготви и проведе един добър и спокоен конгрес, като на него ще се кажат неща, които са премълчавани. "Дошло е времето да бъдат казани някои истини, които дълго време бяха мълчани", закани се Зафиров.
Той заяви, че не е подал оставка, защото щяло да е предателство към хората, гласували му доверие. "Аз мотиви за моята оставка не съм чул и нямам намерение да подавам оставка. Това ще бъде предателство към всичко това, което сме свършили", каза Зафиров.
И обясни, че въпреки квалификациите, пленумът на социалистите е протекъл спокойно и нормално. Най-важното решение е, че пленумът даде положителна оценка на работата на нашите участници във властта. През тази година бяхме на прав път и трябва да продължим с усилията, каза Зафиров.
Той посочи, че от днес стартира подготовката на БСП за предизборната кампания с подредбата на листите.
