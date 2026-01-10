Новини
Зафиров влиза в конгреса със самочувствието, че е спасил БСП от изчезване. Не смята да подава оставка

10 Януари, 2026 16:38 1 188 57

Лидерът на БСП увери, че ще подготви и проведе един добър и спокоен конгрес, като на него ще се кажат неща, които са премълчавани. "Дошло е времето да бъдат казани някои истини, които дълго време бяха мълчани", закани се Зафиров.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров влиза в конгреса на партията със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата, съобщават от news.bg.

"През последната една година успяхме да спасим партията от изчезване и успяхме да отстраним проблемите. На този конгрес отиваме единни, мотивирани и духът, който ще зададе конгреса, ще позволи на партията да се представи добре на предсрочните избори", коментира той на брифинг пред журналисти след днешния пленум на столетницата.

"Аз смятах, че моментът за провеждане на конгреса през февруари не е най-удачно, защото всяка година БСП провежда контролно заседание на конгреса. Конгресът трябваше да се проведе след предсрочните парламентарни избори, тъй като тогава щеше да се види накъде продължава партията след резултата на предсрочните избори", обясни лидерът на БСП.

Зафиров не е убеден, че ще се стигне до избор на председател на БСП на конгреса, като до него самият той ще изпълнява ролята на председател на "БСП-Обединена левица".

Той увери, че ще подготви и проведе един добър и спокоен конгрес, като на него ще се кажат неща, които са премълчавани. "Дошло е времето да бъдат казани някои истини, които дълго време бяха мълчани", закани се Зафиров.

Той заяви, че не е подал оставка, защото щяло да е предателство към хората, гласували му доверие. "Аз мотиви за моята оставка не съм чул и нямам намерение да подавам оставка. Това ще бъде предателство към всичко това, което сме свършили", каза Зафиров.

И обясни, че въпреки квалификациите, пленумът на социалистите е протекъл спокойно и нормално. Най-важното решение е, че пленумът даде положителна оценка на работата на нашите участници във властта. През тази година бяхме на прав път и трябва да продължим с усилията, каза Зафиров.

Той посочи, че от днес стартира подготовката на БСП за предизборната кампания с подредбата на листите.


  • 1 си дзън

    31 3 Отговор
    Корни идва на бял кон

    16:39 10.01.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    52 0 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е ЧЕ БСП НЕ Е ВЕЧЕ ПАРТИЯ
    .....
    А ОБИКНОВЕНА ФИРМА , КРИЕЩА МАФИОТИ
    ЗАД ИМЕТО :)

    16:40 10.01.2026

  • 3 бкп

    50 0 Отговор
    Ако не го изхвърлят тоя боклук от партийката нищо няма да остане

    16:41 10.01.2026

  • 4 Фред

    44 0 Отговор
    Пълен неадекват! Двамата с гуцанката трябва да направят фирма "Гробарите" за съответната услуга, ако има мъчещи се, закъсали партии, за месец ще ги нулират.

    16:41 10.01.2026

  • 5 Спецназ

    48 0 Отговор
    "Аз мотиви за моята оставка не съм чул.

    Това ще бъде предателство към всичко това, което сме свършили"

    Предателство е това което СВЪРШИХТЕ С ГЕРБ! ПФУ!

    16:41 10.01.2026

  • 6 Той

    40 1 Отговор
    и в Китай отиде със самочувствие с цяла тайфа червени хрантутници на народен масраф се самокомандироваха начело с тоя брадясал шкембелия ! Наглеци !

    16:42 10.01.2026

  • 7 12340

    21 0 Отговор
    Всяка прилика с действителни лица и събитияе случайна:))

    Коментиран от #21

    16:43 10.01.2026

  • 8 Българин

    33 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутати и министри без имунитет и охрана.
    Трето: депутатска заплата да не надвишава два пъти средната за страната.
    И още:
    Всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Четвърто: самоотлъчка- без надница, три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.

    Коментиран от #38

    16:44 10.01.2026

  • 9 Тома

    29 0 Отговор
    Как няма да има самочувствие с този дебел г.з зафирката

    16:44 10.01.2026

  • 10 Емигрант

    26 3 Отговор
    Този е най-алчния за властта червен боклук ! Направо довърши червеното зло, за което "ЕВАЛЛА" !

    16:48 10.01.2026

  • 11 Метресата от Барселона

    33 0 Отговор
    БСП приключи. В България няма истинска лява партия, нито пък автентична дясна партия. Партиите служат единствено за обогатяване на ръководствата им, особено пък когато попаднат в изпълнителната власт!

    16:49 10.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    19 0 Отговор
    Влезем ли, с Бойко сме!
    Даже и сЪС ДПС ще ядеме чеверме

    16:49 10.01.2026

  • 13 ФЕЙК

    35 0 Отговор
    Крайно време е зафирката да се запопи! Има фаца и килограми, и на брада и на лъжи го докарва! Килимявката, расото и патрахила ще му паснат идеално и да повежда катафалката със столетницата към Орландовци! До там я докараха видните цоциалисти!

    16:49 10.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лост

    14 0 Отговор
    Подал е молба на която пише -"Оставкам".

    16:52 10.01.2026

  • 16 СПАСИТЕЛИ

    5 0 Отговор
    Единият - България
    Другият - ДПС-то
    Третият -БСП- то

    Коментиран от #20

    16:53 10.01.2026

  • 17 Деций

    15 0 Отговор
    Фрютрника ще излезе голям наглец!И Бойко ни направи богати!

    16:53 10.01.2026

  • 18 нннн

    26 0 Отговор
    Гьонсурат. За дебелата му кожа бронебойни патрони няма открити.

    16:54 10.01.2026

  • 19 Хаха

    24 0 Отговор
    Не ми пука за тях , ама наистина няма по-голям наглец от тоя оял се дебелосерко .

    16:54 10.01.2026

  • 20 Деций

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "СПАСИТЕЛИ":

    Така е,аз се чудя как извадихме този късмет с тези достойни и добри хора,ще се разплача от умиление!

    16:55 10.01.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "12340":

    НЕ СИ ПРАВ,
    И ПЪРВАНОВ И МАДЖОВИ И МАРГИНИ И ДОБРЕВИ
    И ПЕШЕВИ И МАНДЖУКОВИ И ГЕРГОВИ И ПАШИТЕ
    СИ ЖИВЕЯТ МНОГО ДОБРЕ
    СЛЕД СГОВОРА СРЕЩУ ЖАН ВИДЕНОВ:)

    Коментиран от #25

    16:55 10.01.2026

  • 22 Ууууууууу, долно същество!

    24 0 Отговор
    Предател и главорез на БСП.
    Нищожество долно, продажно!
    Заминавай под опашката на Пеевски. Там ти е мястото. Да те тропа с ….. с кафяво- бежав материял!

    16:55 10.01.2026

  • 23 този

    18 0 Отговор
    кокала не пуска,и това е.Класически червен гьонсурат.

    16:59 10.01.2026

  • 24 Горски

    22 3 Отговор
    Още Александър Лилов предсказа смърта на БКП по точи начин . Партия създадена в СССР управлявана от каскети. И асега от милиардери няма как да подържа илюзията че е социалистическа партия на бедните хора . Един няма които да не е или милиардер или милионер. Горкият Фритюрник, изгоря от допира с токсичните прасета! Не се ли научи от опита на другият шопар Каракачанов, какво го чака когато се заиграе с Бойко и Шиши? Борисов е член на БСП не си е върнал партийната книжка ,дърт комунист. Доживях да видя как “ столетницата” ще изчезне! Цялата и история е национални предателства, убийства, терор, взривяване на църкви и лицемерие. Бог бави, но не забравя!

    17:00 10.01.2026

  • 25 12340

    17 1 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма спор! :))
    Но Зафиров ще го отнесе
    ... По един или друг начн :)

    17:00 10.01.2026

  • 26 бай Митко

    17 0 Отговор
    Този да бъде изгонен позорно от БСП – предател на идеи и избирателите! Остане ли в БСП дори като член голяма част от избирателите ще се отдръпнат и гласовете им ще отидат към други партии!!!

    17:00 10.01.2026

  • 27 Толкова тъп и нагъл

    22 1 Отговор
    Не смятал да подава оставка този наглец, а я го изритайте това говедо веднага, че хората които даваха всичко от себе си,безплатен труд (бригади), членски внос, съботници, беше за да процъфти тази партия, а не някакви прасета да се гаврят с нея. Вън не само от БСП, вън от България на всички, които с лека ръка харизаха що е българско, окрадоха и изнесоха, което можеше да се изнесе, работят против българските интереси.

    17:01 10.01.2026

  • 28 Как

    16 0 Отговор
    Флингстоун сте на " прав път" ? Предадохте избирателите и какво си мислехте Вие" умните".Ще гледате следващия парламент по телевизора.ПОЗОР за Вас!

    17:03 10.01.2026

  • 29 НАГЛЕЦ

    13 0 Отговор
    Барни Ръбъл е НАГЪЛ ПРЕДАТЕЛ, I . D. I. O.. T, - РЕКВИЕМ ЗА СТОЛЕТНИЦАТА

    17:06 10.01.2026

  • 30 Евродебил

    6 0 Отговор
    Мухахаха...майтапчия.пак добре че убедения електорат даде фирмаче иначе и лобут щеше да яде.

    17:08 10.01.2026

  • 31 ЕЙЙЙЙ

    7 0 Отговор
    Нямат никакво чувство за наказаният. Мислят се за вечни манипулират лъжат крадат без никакво чувство за отговорност. ВИЖ:: БЕ ВЕЧЕ НЯМАМ ДУМИ ВСИЧКИ СЪМ ГИ ИЗПИСАЛ ПОДЪЛ ПЛЪХ ПОНЕ ЕДНО НАПИСАНО ОТ ЧОВЕК ВЪВ ФОРУМИ САЙТОВЕ ФЕЙСБУК ВИЖ БРЕ МУТРО. ТА ТЕ ЕДНА ХУБАВА ДУМА ЗА ТЕБЕ НЕ ПИШАТ КАЗВАТ. КОЛКО НАГЪЛ НАХАЛ ТРЯБВА ДА СИ И ДА НЕ ТИ ПУКА. ДАВАЙ ДА ПЪЛНИМ ДИСАГИТЕ СЪС АЛТЪНИ И ДА СИ ЖИВЕЕМ ЖИВОТА БЕЗ ОТГОВОРНО. ДАНО ИМА СЪД ЗА ВАС ДА ВИ ВИДИМ КАК СЕ ГЪРЧИТЕ КАТО ЧЕРВИИ.

    17:09 10.01.2026

  • 32 Е па

    12 0 Отговор
    Зафиров искаше да се нареди до двете прасета и изгоря, и не разбра, че една голяма празна тиква командори парада, до ней четинест шопар му дава насоки, а пък бастунест чалгар на ушенце му припява! А ти нечистоплътни Зафиров припкаше на пясъчника и строеше пясъчни замъци! Използваха те и чрез теб цялата партия, и то без да се усетиш те качиха на пързалката! Сега мигаш на парцали и се чешеш там дет те не сърби! Стягай си багажа и на 08.02. си аут! Па тогава да видим двете прасета дали ще се сетят за тебе!? Най ще ти приляга в ДПС–НН! Честито!

    Коментиран от #36

    17:12 10.01.2026

  • 33 На мен не ми

    8 0 Отговор
    Пука за БСП . Но аман от самовлюбени катили .

    17:12 10.01.2026

  • 34 БАЦЕ ЕООД

    9 0 Отговор
    Предателство към всичко което сме свършили . не лъже бе . Просто си е говедо

    17:12 10.01.2026

  • 35 Ватманяк

    8 0 Отговор
    Зафиров и Паргов са плътни мошеници, слуги на олигарси.

    17:15 10.01.2026

  • 36 бай Митко

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Е па":

    Този е ясен най ще му ходи да е депутат от листата на ДПС-НН! Прасчо ще го прибере така както прибра доста слугуващи му пуделчета! Пък и фигурата му е в унисон с изисканите мазни шкембета в ДПС-НН!

    17:18 10.01.2026

  • 37 Коко

    4 0 Отговор
    Закривай!

    17:18 10.01.2026

  • 38 Допълване

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Малка добавка с корекция:
    Преди първото, за народни представители могат да се кандидатират само доказано психично здрави хора,
    Корекция на третото - заплатата на народния представител не може да бъде по-висока от прага на бедност, или в най-добрия случай, не повече от минималната работна заплата за страната.
    За да знаят и да усещат как живеят хората с парите, които им определят.

    17:18 10.01.2026

  • 39 Тия такива золуми направиха 1990,1996

    6 1 Отговор
    Сега ще ни докарат турците и ромите да управляват като спечелят изборите на пролет

    17:19 10.01.2026

  • 40 Гост

    3 0 Отговор
    Много му се услаждат, на зафирчо, резките темпове, с които става тежък милионер и не му се става от топлото местенце

    17:23 10.01.2026

  • 41 Фритюрника

    1 0 Отговор
    Е Продажно Мекере! За Изхвърляне е! Да дойде друг Продажник на негово място!

    17:27 10.01.2026

  • 42 БеГемот

    0 0 Отговор
    Сладък!

    17:29 10.01.2026

  • 43 Това на Снимката на Кирчо Добрев лие?

    0 1 Отговор
    Има прилика и с Баща си!

    17:32 10.01.2026

  • 44 Гьонсурат, от тюркски,

    0 1 Отговор
    означава безсрамен, нахален човек, който не се смущава лесно.

    17:33 10.01.2026

  • 45 С тази нищожна партия

    0 1 Отговор
    Защо ни занимавате .
    Накрадаха се заедно с герб и сега кой колко крал ще отчитат на конгреса.

    17:33 10.01.2026

  • 46 Ачо

    0 1 Отговор
    Мухъл,който се е доближил до Бойко изчезва!Чупката!

    17:34 10.01.2026

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ЗАФИРОВ Е ЕВРОПЕЕЦ ........................ ФАКТ ! ...................... ТАКОВ Е СТАЛИНИСТ (ПО НАСЛЕДСТВО) .............



    ...
    .

    17:34 10.01.2026

  • 48 Този е доказано ненормален

    2 0 Отговор
    Шиши ще му купи поста на мажаретка

    17:35 10.01.2026

  • 49 Атанас Зафиров

    1 0 Отговор
    Може да е със самочувствието на председател, но е просто един гнусен превратаджия. Национални избори за делегати е нужно а НЕ партийната олигархия да се самоназначава и циркове да играе.

    17:35 10.01.2026

  • 50 Дядо ви Курти от село пиперково

    1 0 Отговор
    Наско-новото начало бухахахаха, слуга на мафията

    17:36 10.01.2026

  • 51 Олееееее, олигофрен ...

    2 0 Отговор
    спасил бил БСП от изчезване и НЕ смятал да подава оставка.....

    17:37 10.01.2026

  • 52 Ниси

    2 0 Отговор
    Заедно със Зафиров трябва да напуснат БСП и Добрев, Гуцанов, Стойнев, Вигенин . Има и още, но идва и техният ред. Опропастиха лявата идея, станаха подлоги само и само да са във властта и да ползват властта . Какви социалисти са , те са красически капиталисти, вечни депутати.

    17:39 10.01.2026

  • 53 Една шашка евробанкнот у дупарата

    0 0 Отговор
    Тва заслужаваш Зафиров..... от партийната субсидия ама дълбоко да ти я набутат

    17:39 10.01.2026

  • 54 Наглец Зафиров

    0 0 Отговор
    Нагъл, по-нагъл, най-нагъл - Зафиров председателят на престъпната и кървава БКП, дето се преименува на БСП! Нишкога червената и просташка партия не е имала по-грозен, по- неприятен като визия, по-нахален и по- глупав председател от Зафира! Да не говорим за огромния му з....к, който вече наближава по обем този на уродливото туловище Дебелян Пеевски! Да не говорим и за непоръбеното самочувствие на нахалника Зафиров! ТОЙ лично извърши най-голямото предателство към собствените си избиратели и членовете на позитанската БКП, като седна на една трапеза с най-мразените персони в държавата - двамата дебелаци Боко Тиквата и Дебелян Прасето! Заминавай си бе, нещастник, не виждаш ли, че никой не те иска! Никой!

    17:41 10.01.2026

  • 55 Пипи

    0 0 Отговор
    Евала Шиши. Ти си най-добрият!

    17:41 10.01.2026

  • 56 Ха ха

    0 0 Отговор
    Ах ма ми ца та ви дае ба икомунистите долни .Тази паплач трябва да бъде съдена за състоянието на България.Комунистите сложиха Бойко Борисов като главен секретар след това го сложиха като кмет след това го използваха като бандюга и изтрепаха много други бандюги и накрая Бойко Борисов направи партия и комунистите били невини.

    17:50 10.01.2026

  • 57 9689

    0 0 Отговор
    Нямащ наяждане престъпник.

    17:51 10.01.2026

