В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Костадин Граматиков пред ФАКТИ

5 Септември, 2025 09:03 1 040 20

В България животът е труден, казва той

Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Продължение...

- Нима в Калифорния няма завист или съревнование?
- Има – но в различен контекст. Там усещаш, че машината на обществото работи. Натискаш копчето – получаваш резултат. И то не е илюзия, а реалност. В България, след като се върнах, опитах да свърша елементарни неща. Вместо решения – получих стотици телефони и чиновници, които не знаят кой за какво отговаря. Натискаш копчетата – нищо не се случва. Системата съществува само на хартия.
В Калифорния правата ти са защитени, свободата ти – гарантирана, никой не заговорничи срещу теб. Но ето нещо парадоксално - тъкмо в тази уреденост има нещо страшно. Усещането, че всичко е решено, подредено, предсказуемо… те оставя сам и гол.

- Тогава накъде води всичко това?
- Стигаш до въпроса: „И какво от това?“ Живееш в съвършена система. Машината работи. И ти работиш в нея. Но утре умираш – а машината продължава. И тогава какъв е смисълът? Да бъдеш просто добре смазан зъбчат механизъм?
Тук идва нуждата от религия – като утешителен отговор. Или пък психотерапия – другата форма на бягство. Американецът страда, но не търси трагедията или радостта в дълбочина – той търси обяснение, диагноза, терапевтичен отговор. Щастлив си – отиваш на терапевт. Нещастен си – също. Няма катарзис. Има поддръжка.

- И все пак – каква е основната разлика между Калифорния и България?
- В Калифорния животът е уравновесен, рационален, предвидим. И това е постижение – никой не го отрича. Имаш дом, сигурност, пари. Знаеш, че данъците ти отиват където трябва. Но тази сигурност те приспива. Не ти позволява да се изправиш пред големия въпрос: „Какво ще правя със смъртта?“
В България животът е труден. Почти нищо не работи както трябва. Но точно затова – когато смъртта те докосне, ти избираш живота с цялата си воля. В Калифорния живееш в „съвършенство“, което те лишава от нужда да мислиш за смъртта. Но това е наркотик. Хотел Калифорния – вечно можеш да влезеш, но никога да не излезеш.

- От какво трябва да се предпази българинът днес?
- В свят, където всичко работи безупречно, най-голямата опасност е грешката. В свят като в България, където почти нищо не работи, опасността е отчаянието! Но в същото време – там, където си на ръба между живот и смърт, се ражда копнежът: „Искам живот!“
В Калифорния има удобство – но то води до забрава на смъртта. В България има болка – но тя може да те събуди.

- С риск да прозвучи макиавелистко – оправдава ли целта средствата?
- Свободата не идва мигновено. Човешката воля узрява бавно – през искания, през търсения, през грешки. Всяко искане е символ на нещо по-дълбоко – желание, което често не можем да назовем. Ние мислим, че искаме позиция, власт, признание – но дълбоко в себе си жадуваме друго. Бог гледа именно към това дълбоко желание – не към външното поведение, а към вътрешната цел. И съди според нея. Затова някой може да направи грешка – но ако целта му е добра, да бъде оправдан.

- Ако човек живее цял живот в заблуда, живее ли България грешно?
- Ако дълбокото намерение е добро, дори при грешна посока – Божията любов се намесва. Така става с апостол Павел – гонителят на християните. Той върши злини, но с добро произволение – от вярност, от търсене на истина. И Христос му казва: „Аз съм Този, когото гониш.“ Истината го печели, защото дълбоко в себе си той винаги е търсел нея. Същото важи и за България. Може би вървим грешно. Но ако копнежът ни е чист – ще дойде промяната.

- И какъв е пътят напред – за България и за българина?
- В крайна сметка – всичко зависи от поведението. Ако то е към доброто, към истината – ще участваме в Божията любов. Не само ще знаем, че съществува, а ще я преживеем. Ако останем в съзнанието, но без участие – това е падение. Това е адът - знанието без живот. Как ще стане тази промяна – не знаем. Но със сигурност ще има изненади, някак български…


България
  • 1 Сталин

    17 6 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #5, #20

    09:06 05.09.2025

  • 2 ЕвропеецО

    12 6 Отговор
    България не може да се сравнява с Калифорния, а по-скоро с Габон и Сенегал. Манталитетът не е много различен. Нормалните и образовани хора отдавна се отърваха.

    Коментиран от #18

    09:08 05.09.2025

  • 3 Цедката на Дарвин

    13 2 Отговор
    След като 35 години всичко кадърно напуска тази страна, кой остана да живее и работи в България? Как да очакваме резултат от неговия труд?

    Коментиран от #10

    09:08 05.09.2025

  • 4 12...34

    13 1 Отговор
    На час от хората и харесва хаоса,няма ден без голям инцидент който стига до жертви,мамините отрочета и корупцията.

    09:09 05.09.2025

  • 5 мхм

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    В гореспоменатата Калифорния Източна демокрация ли е?

    Коментиран от #15

    09:09 05.09.2025

  • 6 Така е

    7 5 Отговор
    Този автор не е добре. Душата му живее в ада. Съсипан човек.

    Коментиран от #19

    09:15 05.09.2025

  • 7 Ироничен

    11 3 Отговор
    Че в България има кусури - има, но приказките за отчаяние са пропаганда. Всеки петък магистралите са задръстени от коли, пътуващи към Черно или Егейско море, кръчмите са пълни, а трагичните инциденти по пътищата са от гъзария.

    09:15 05.09.2025

  • 8 Оракула от Делфи

    6 1 Отговор
    Нерде психология , нерде господ,... а и нерде България и калпавата и управа???

    "Атиняните" стари гръцки "тарикати", които се смятат за извора на демокрацията ,
    осъдили на смърт и убили философа Сократес ,
    защото казал;
    Не вярвайте в Господ ,който не го виждате ,
    вярвайте в себе си!!

    09:17 05.09.2025

  • 9 в България

    1 3 Отговор
    Все още е монголска демокрация. След Нова година ще се оправи.

    09:20 05.09.2025

  • 10 Сталин

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цедката на Дарвин":

    В България само мутри кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    09:21 05.09.2025

  • 11 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    4 2 Отговор
    Тоя кви глупости говори.
    Калифорния е НАЙ-издухания и НАЙ-скъп НАРКОщат всичко живо се ДРУСА ,, наемите и цени имоти УЖАСНИ горските пожари навсякъде,това и най ЛГБТ щат където живее НАЙ-голямата ГЕЙ общност в СВЕТС 120.000 ГЕЙя наблъскани в квартал Кастро Сан Франсиско.
    Не случайно всички AIтита и богаташи БЯГАТ с 200 от Калифорния и отиват на спокойно в ТЕКСАС където е Меката на Новите технологии и бизнес елита на САЩ

    Коментиран от #17

    09:23 05.09.2025

  • 12 БПФ

    4 1 Отговор
    Тоя явно говори за някаква Калифорния от миналото или от друго измерение? Защото в съвременната Калифорния милиони нещастници живеят в палатки и кашони, а наркоманци умират направо по улиците !!! Големите бизнеси масово бягат към Тексас. Престъпността е брутална.

    09:23 05.09.2025

  • 13 прокопи

    0 2 Отговор
    Този човек, започна да ми прилича на някой от Свидетелите на Йехова ...
    Междо другото в Италия мразят Свидетелите на Йехова, защото мразят всякакви свидетели ...

    09:24 05.09.2025

  • 14 1488

    1 1 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    09:26 05.09.2025

  • 15 Този автор

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "мхм":

    е познал Божията любов. А такъв човек няма как да живее в ада...

    09:29 05.09.2025

  • 16 уредено ти е

    2 0 Отговор
    в Калифорния, не ти се мре.. цял живот умираш от страх какво ще стане с милионите ти, с имотите ти. В България мреш с усмивка - отърваваш се от мъката и гадния "живот". В този смисъл да умреш в България си е щастие и радост

    09:29 05.09.2025

  • 17 Прогресивен

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Моше Честния с "Чесна 208 В"":

    С такава грамотност като твоята и злоба е ясно докъде си стигнал. Поредният, като онзи пребил полицая, за да се докаже, че е нещо като "мъж" и че е повече от останалите. В Калифорния има място за всеки. Никой няма да те закача или да ти прави нещо, има свобода, която включва всичко, стига да не е престъпност или посегателства върху личността и идентичността ти. Толкоз. С такива коментари само се доказва авторът колко е прав!

    09:30 05.09.2025

  • 18 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЕвропеецО":

    Ти не разбираш - БАШ България като Габон и Сенегал ми харесва щото тука с Определен Приход си "Някой",докато в Америка примерно си "Никой"!Затова и е казано:"По-добре Пръв на Село,отколкото Последен в Града".Мдааа...!

    09:31 05.09.2025

  • 19 Този автор

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Така е":

    е познал Божията любов. Такъв човек няма как да живее в ада. Той само го регистрира.

    09:33 05.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

