Балъков: Борбата ще е безмилостно жестока в групата

Легендата на българския футбол Красимир Балъков коментира загубата на "лъвовете" с 0:3 от Испания.
"Всеки един мач е труден. Гледах първото полувреме на Грузия и Турция. Няма слаб противник в тази група. Борбата ще е безмилостно жестока. Не мисля, че са се притеснявали футболистите. Испанците успяха бързо да си решат мача. Имат качеството и имат психическо предимство. Това е реалността", сподели Балъков.
Аз отдавна гледам само волейбол, тенис, гимнастика и атлетика с наше участие.
Там сме много по- добри!
Трябва да зарежем футбалерите, те не заслужават и да спрем да харчим милиони за тях!
