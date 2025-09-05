Новини
Балъков: Борбата ще е безмилостно жестока в групата

5 Септември, 2025 09:59 693 9

Испанците успяха бързо да си решат мача

Балъков: Борбата ще е безмилостно жестока в групата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Красимир Балъков коментира загубата на "лъвовете" с 0:3 от Испания.

"Всеки един мач е труден. Гледах първото полувреме на Грузия и Турция. Няма слаб противник в тази група. Борбата ще е безмилостно жестока. Не мисля, че са се притеснявали футболистите. Испанците успяха бързо да си решат мача. Имат качеството и имат психическо предимство. Това е реалността", сподели Балъков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пишман лапнишаранов

    6 0 Отговор
    важното е че сме на цирковия манеж
    и ритнитопковците в добро здраве и здраво хапване

    10:08 05.09.2025

  • 2 балъков е прав както винаги

    2 0 Отговор
    резултата в тази игра ясно показва изхода от надпреварата . явно не е можело да се направи много в играта на българите . много добре показаха шоуто . аз съм доволен . коментаторите често пречат на оценката на зрителя . на живо е било хубаво . сигурно хората се радват . ако бяха победили както обясняваха преди мача българските футболни експерти и всякакви щеше да е с много малка разлика . скучния футбол не е много за гледане .

    10:10 05.09.2025

  • 3 Абе

    4 0 Отговор
    Ко са праиш бе балък. Каква борба? В групата всичко е ясно от самото начало.

    10:15 05.09.2025

  • 4 Ах Ох

    3 0 Отговор
    И турците така бързо ще си решат мача.

    10:17 05.09.2025

  • 5 Метресата от Барселона

    3 2 Отговор
    Нямаме никакъв футбол, но затова пък имаме най-много шефове на глава от населението! Никой от спортните журналисти не критикува. Даже вчера в мача с Испания слабият коментатор на БНТ 1 не спираше да хвали "момчето на тати" Светослав Вуцов колко гениален вратар бил и как за нито един от головете в българската врата той не бил виновен. Виновна е вратата!

    10:21 05.09.2025

  • 6 МЕТАФОРИЧНО

    1 1 Отговор
    ДА ИДЕШ НА ТОЗИ МАЧ
    Е КСТО ДА ИДЕШ НА
    ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА НА ДЖ.МАЛКОВИЧ
    В НАР.ТЕАТЪР ......

    10:25 05.09.2025

  • 7 Някой

    1 0 Отговор
    гледа ли още българските футболни балерини?

    Аз отдавна гледам само волейбол, тенис, гимнастика и атлетика с наше участие.

    Там сме много по- добри!

    Трябва да зарежем футбалерите, те не заслужават и да спрем да харчим милиони за тях!

    10:48 05.09.2025

  • 8 Спрете да ходите

    1 0 Отговор
    на футболни мачове, понеже правите лоша услуга на примадоните!

    Ако никой не ги гледа, може и да се стреснат, макар че не е сигурно.

    Спрете да строите стадиони!

    10:51 05.09.2025

  • 9 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Нас, какво ни интересува, ние за нищо не можем да се борим!

    10:53 05.09.2025

