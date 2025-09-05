Медиите в Испания: България е на светлинни години от състава през 1994 година

Испания започна квалификациите за Мондиал 2026 с категорична победа с 3:0 над България в София, а отзвукът на Иберийския полуостров е ясен – „Ла Фурия Роха“ си свърши работата без да се затруднява.

Според авторитетния вестник MARCA мачът е бил демонстрация на класата на настоящия европейски шампион, който от първите минути е наложил волята си и не е позволил на съперника да повярва, че може да постигне нещо. „Испания не си усложни живота и показа разликата в нивото. България е на светлинни години от онзи отбор, който през 1994 г. в САЩ шокира света.

Вестникът подчертава още, че попадението на Оярсабал в петата минута е било ключово за развоя на срещата и е свалило напрежението от испанските футболисти. След това головете на Кукурея и Мерино са оформили класическата победа, която е оставила впечатление за абсолютна доминация.

„Разликата между днешна Испания и днешна България е огромна. Ако през 1994 година Димитър Пенев имаше златно поколение, което изненада всички на световното в САЩ, то сега българите нямат с какво да застрашат един от най-силните европейски отбори,“ допълва MARCA.

Испанските медии вече гледат към следващия сблъсък с Турция, който се очертава като решаващ за първото място в групата и директната квота за световните финали догодина.