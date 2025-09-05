Новини
Ивелин Михайлов: „ТЕРЕМ - Хан Крум“ може да бъде ключът към българската военна индустрия

5 Септември, 2025 12:36 348 4

В едно предприятие най-трудното е да намериш и да стиковаш голям брой хора

Ивелин Михайлов: „ТЕРЕМ - Хан Крум“ може да бъде ключът към българската военна индустрия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов коментира състоянието на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, правителствените планове за нов завод за барут и политическата отговорност за съдбата на българската отбранителна индустрия.

„Това е военен завод с огромен потенциал. Преди там са работили 5000 човека – невероятни мощности има. Заводът има пълен завършен цикъл – за ремонт, преработка и модернизация на военна техника – танкове и тежка и лека бронирана техника“, oтбеляза пред "Нова телевизия" Ивелин Михайлов.

„В едно предприятие най-трудното е да намериш и да стиковаш голям брой хора, които заедно със семействата си да се пренесат и да развиват дадена дейност. А от 5000 човека благодарение на това управление са останали 100, които сега искат да ги назначат на половин работен ден“, допълни лидерът на „Величие“.


  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Вкарват ни в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова

    12:39 05.09.2025

  • 2 Сталин

    3 0 Отговор
    Нашите "партньори" и "приятели " от НАТО не искат България да има собствено военно производство,ние само ще правим мръсно и опасно производство на барут и фишеци за чуждите компании

    12:40 05.09.2025

  • 3 Иииии

    3 1 Отговор
    Цървула стана разбирач. 😂🤧😂
    Боже пази България!!!

    12:40 05.09.2025

  • 4 Коментиращ

    0 0 Отговор
    "Негово величество" от Величие-НН, като протестираше в Брюксел, нямаше ни един плакат против еврото (каквато е основната причина за протестите в България през последните месеци)?!

    Не се заблуждавайте от такива като тоя "фараон", лъжат ви!

    12:48 05.09.2025

