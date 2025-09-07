Заместник-генерален секретар на НАТО е на посещение у нас

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември, съобщават от щаб-квартирата на Алианса. Оттам уточняват, че тя ще проведе редица двустранни срещи.

Шекеринска ще посети войските от многонационалната бойна група на НАТО в базата им в Ново село и ще участва в ученията на Пакта за управление при извънредни обстоятелства "България 2025" в Центъра за професионално обучение за първи отговор в Монтана.

Тя ще държи и реч пред Атлантическия клуб.