Новини
България »
Заместник-генерален секретар на НАТО е на посещение у нас

Заместник-генерален секретар на НАТО е на посещение у нас

7 Септември, 2025 09:39 676 45

  • нато-
  • радмила шекеринска-
  • посещение-
  • българия-
  • атлантически клуб

Радмила Шекеринска ще държи реч пред Атлантическия клуб

Заместник-генерален секретар на НАТО е на посещение у нас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември, съобщават от щаб-квартирата на Алианса. Оттам уточняват, че тя ще проведе редица двустранни срещи.

Шекеринска ще посети войските от многонационалната бойна група на НАТО в базата им в Ново село и ще участва в ученията на Пакта за управление при извънредни обстоятелства "България 2025" в Центъра за професионално обучение за първи отговор в Монтана.

Тя ще държи и реч пред Атлантическия клуб.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    34 4 Отговор
    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.

    09:44 07.09.2025

  • 3 Ха ХаХа

    35 4 Отговор
    Физиономията на тази е красноречива.
    Това е пълен изрод

    Коментиран от #31

    09:45 07.09.2025

  • 4 НАТО

    30 3 Отговор
    Много взеха да ни посещават

    09:45 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    2 4 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    09:46 07.09.2025

  • 7 Пич

    28 4 Отговор
    Типаж - Ленче Коремче , Кая - Урсула !!! Чрез поставяне на такива тъпанарки начело , САЩ без усилие еднолично прави всички останали в НАТО на маймуни !!!

    Коментиран от #17, #18

    09:47 07.09.2025

  • 8 Румбата

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сесере":

    Взе ми думите от устата

    09:47 07.09.2025

  • 9 Тома

    25 3 Отговор
    Ега си колко началници се изредиха да идват при нас.Желязков е обещал маи пари и войска за фронта.И той е от желаещите.

    Коментиран от #27

    09:47 07.09.2025

  • 10 Македонка

    4 4 Отговор
    От Скопие .

    09:48 07.09.2025

  • 11 коко

    21 3 Отговор
    Прави впечатление че ръководителите на ЕС и НАТО се занимават главно с празно многословие...Само сладки артистично поднесени слова и в резултат прегръдки със Зеленски гарнирани с лъжовни обещания и велики глупости като капачки за бутилки които не се отделят при развиване....

    09:51 07.09.2025

  • 12 Гончар Романенко

    13 3 Отговор
    Тодор Тагарев ще и крепи... GPSа!

    09:51 07.09.2025

  • 13 Таз Чистачка в кой отдел ня НАТЮто

    12 4 Отговор
    работи?

    09:52 07.09.2025

  • 14 Артилерист

    12 2 Отговор
    Пак ще има обелени колена заради скъсаните наколенки на български властови началници...

    09:52 07.09.2025

  • 15 коко

    15 2 Отговор
    Откакто ЕС и НАТО се управляват от жени глупостите нямат край....

    09:53 07.09.2025

  • 16 ха ха

    8 1 Отговор
    носи послания от рюте , които са само за прошепване на уше

    09:53 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вовата съм

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Почти ми взе думите. Ако тази и подобни на нея не-до-клатени лелки се занимават с отбрана, резултатът закономерно ще е катастрофален

    09:54 07.09.2025

  • 19 Сичките Крави са ги направили Министри

    9 0 Отговор
    по Военно Дело, Кая, Урсайла, Шекеринска и так далее...?

    09:55 07.09.2025

  • 20 Пътуващ цирк

    11 0 Отговор
    С тия ли кукувици сме тръгнали да се ежим на Русия 🤣 Пълна деградация!

    09:55 07.09.2025

  • 21 хаха

    7 0 Отговор
    Това ли е НАТО хахахаха

    09:56 07.09.2025

  • 22 Гоухом

    3 0 Отговор
    Тия ще ни вкарат зорлан във войната.Германия ни даде Добруджа,Беломорието,Западните покрайнини и Македония.Натовците,един гол ...

    09:58 07.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 То и това

    4 0 Отговор
    Ще е някое психясало еврейско клептоманче като го гледам

    09:59 07.09.2025

  • 25 Европейца

    6 1 Отговор
    Щом това "нещо" е втория човек в непобедимото НАТО.... да се разпуска по-добре

    10:00 07.09.2025

  • 26 Онзи

    6 1 Отговор
    Изритайте от България тоя боkлук

    10:00 07.09.2025

  • 27 В и К

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Да си пусне водопада.Кинти треба.И помпи.

    10:00 07.09.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Шекеринска прецака Габриелката.

    10:01 07.09.2025

  • 29 Хохохохо

    7 0 Отговор
    щяла да държи реч пред Атлантическия клуб.
    ..... пациентите в психиатрията щели да имат програма днес

    10:01 07.09.2025

  • 30 Даа!

    6 0 Отговор
    Колко брутално точен се оказа наш бивш депутат,политик за подобни недоразумения,във висшата власт: Тишината в спалнята,ражда чудовища"! Ако светът се изправи пред Армагедон,с риск цялата Човешка Цивилизация, буквално да се самоунищожи, главната роля и вина , ще бъде на една дузина изсушени скумрии,който използват леглото си,в пълна самота,с единствената цел: До сутринта,да сътворят поредна,човеконенавистна задача- цел! Те живеят по модел: През нощта мрази себе си,а през деня целия свят !Нормалната жена,със здраво семейство, истински обичана,любена, никога не е агресивно настроена.Това противоречи на нейната женска природа.- да създава и опазва Живота,а не- да го унищожава!

    10:01 07.09.2025

  • 31 Тая като я гледам

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ХаХа":

    може да бъде опъната.
    То и Рутко може.

    10:02 07.09.2025

  • 32 Тези хора не разбраха ли

    3 0 Отговор
    Че ги мразим и не са добре дошли в България. Що за дебили са

    10:03 07.09.2025

  • 33 Кия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    Вече е членкаа.

    10:03 07.09.2025

  • 34 Гоце

    2 0 Отговор
    Това, че една женица с български корени от Македония ще посети България е похвално!

    10:03 07.09.2025

  • 35 Значи ЮНЕСКО не може

    1 0 Отговор
    Но за тези олигофрени може а?

    10:04 07.09.2025

  • 36 Българин

    0 2 Отговор
    Ние мразим руснаците по принцип.

    10:04 07.09.2025

  • 37 Коштрамба

    0 0 Отговор
    Нашто Ленче Кремче ще я светне как да се снабдява безплатно с козметика.

    10:05 07.09.2025

  • 38 Да попитам:

    5 0 Отговор
    Тези урсулии защо ли се мъкнат една след друга в страната ни??? Какво още искат да изцоцат от умиращата ни държава??? "Гостуването"на тези никога не е за добро!!!

    10:05 07.09.2025

  • 39 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    3 0 Отговор
    КАКВО € туй нак€дон$ко П Л . Ш И Л О($ъ щ€ $т во)?!?

    такива ли Щ€ НИ ВКАРАТ В ТР€ТА $В€ТОВНА ВОЙНА?!?

    ИЛИ $АМО ДА НАПАДНЕМ СЪРБИЯ ,ЗАРАДИ шиптарит€ в КОСОВО?

    10:05 07.09.2025

  • 40 Поредния боклук

    4 0 Отговор
    Прадядо и убит, че като българин не се признава за македонец, дядо и българин съветван и той, а тя ето я чиста северно македонка.

    10:05 07.09.2025

  • 41 Киро

    2 0 Отговор
    Боже боже колко мъка има по този свят...

    10:06 07.09.2025

  • 42 ВЪН циони$тит€ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    1 0 Отговор
    нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!

    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    10:07 07.09.2025

  • 43 Великобритания и ЕС

    1 0 Отговор
    А някой иска да ни вкара във война.

    10:07 07.09.2025

  • 44 Само това ми стига

    0 0 Отговор
    Че започва кариерата си през 1996 г. като асистент по връзки с обществеността в Македонския институт „Отворено общество“....

    10:08 07.09.2025

  • 45 оня с коня

    0 0 Отговор
    НЕСЕРИОЗНОТО И МЪРЗЕЛИВО Възраждане се задоволи да изпрати само някаква СРАМНО-МИЖАВА Групичка Клакьори които да "Овикат" Урсула в Сопот и До Там.А защо не реагираха на посещението на Коща,а ще пропуснат ли и Зам. Главния Секретар на НАТО?Явно е дошло време за КАТУРВАНЕТО на Костадинов,защото води Партията Катастрофа и издигане на неговото място Човек който да накара Българите Истински да заобичат Русия !А поле за действие - Бол,като например организиране на безплатни Курсове по Руски,Ексзии до важни исторически Места в Русия,Побратимяване на Наши и Руски Градове и т.н.

    10:08 07.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове