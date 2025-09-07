Новини
Спорт »
Бг футбол »
Херо: Очакванията на българския народ към нашия национален отбор са все още прекалено големи

Херо: Очакванията на българския народ към нашия национален отбор са все още прекалено големи

7 Септември, 2025 15:29 588 12

  • димитър димитров - херо-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • българия-
  • грузия

В последните 4-5 години отбори като Грузия израснаха изключително много

Херо: Очакванията на българския народ към нашия национален отбор са все още прекалено големи - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият селекционер на българския национален отбор по футбол Димитър Димитров коментира представянето на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания на старта на квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година.

"Случи се логичното. Предполагам, че никой не е очаквал да надиграем отбора на Испания. Мисля, че очакванията на българския народ, най-вече на любителите на футбола, към нашия национален отбор са все още прекалено големи. Ние го сравняваме с онзи тим от 1994 година, но реалностите в момента са съвсем различни", започна Димитров пред БНТ.

"Другият въпрос вече е за качеството на играта и за показаното от нашите футболисти. Разбира се, има много какво да се желае, но реалността е такава и ние трябва да се съгласим с моментното състояние и да не очакваме чак толкова много от тези футболисти. Те се опитаха да дадат своя максимум. Не мога да отрека, че футболистите се вложиха и се стараеха да покажат най-доброто от себе си", добави той.

Димитров сподели и очакванията си за предстоящия двубой на България срещу Грузия."За голямо съжаление, мисля, че отборът на Грузия отново е фаворит в този двубой. В последните 4-5 години отбори като Грузия израснаха изключително много. Имат качествени футболисти, които са основни в силните европейски първенства, докато това нещо при нас отсъства. Надявам се да бъдем малко по-освободени, да играем малко по-смело, а не толкова уплашено", посочи Херо.

Накрая специалистът коментира и нововъведеното правило за българските футболисти в еfbet Лига.

"Убеден съм, че ще помогне, но мисля, че няма да бъде днес или утре. При всички положения ще даде някакъв положителен ефект, но няма да е чак толкова бързо", завърши Димитър Димитров.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 напротив

    11 0 Отговор
    Искаме да играят футбол.

    15:36 07.09.2025

  • 2 Очакванията

    12 0 Отговор
    са ни не всеки който ги хване да ги млати като маче у дирек. Много ли е?

    15:38 07.09.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор
    Най големия успех на българския футбол е постигнал отбора граден по времето на социализма. И повече няма да се повтори, по демокрацичта

    Коментиран от #6

    15:40 07.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    3 броя за "героя" 🤣

    15:40 07.09.2025

  • 5 Някой

    7 0 Отговор
    Ама въобще не ме интересува българския национален отбор по футбол. Нито пък ме интересува Гонзо, Херо, Стоичков, Костадинов или хилядите футболни журналисти.

    България има много по-сериозни проблеми за оправяне от футбола. И не мога да разбера хората, които ги интересува сомо футбола, а не ги интересува: образование, пенсии, здравеопазване, данъци, осигуровки ...

    Има достатъчно футболни лумпени в България. БФС да престане да иска пари от държавата и да започне са прибира процент от продадените билети за футболни мачове. С така събраните пари вместо да реве, да започне да строи стадиони и да прави школи за футболисти.


    Пари в бг футбола има достатъчно, годишният бюджет на Лудогорец е над 30 млн. На други 4-5 отбора като Левски и ЦСКА е над 10 млн лева годишно...

    Вместо фунболните босове тези пари да ги харчат за огрочни заплати на третокласен чужди футболисти. Да харчат за стадиони и школи. И ако в след 10 години пранят това, всичко ща стане нарид с бг футбола.

    15:53 07.09.2025

  • 6 Някой

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Много грешиш, Стоичков, Балъков, Пенев, Костадинов, Наско Сираков, Трифон Иванов ... отидоха са игрялаят в чужбина. И едва когато прекараха няколко години в чужди отцори станаха световна класа футболисти и дойдоха успехите. Докато играеха в България, националния отбор нямаше успехи.
    Успехите дойдоха, когато заиграва в чужбина, където развива качествата си. Ако си бяха останали в България нямаше да се развият като футболисти.

    16:00 07.09.2025

  • 7 Никакви очаквания

    4 0 Отговор
    Тия боклуци повече от 20 години НЯМАТ КЛАСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ИЛИ СВЕТОВНО! Другите отбори израстват за 2,3 години, Хефо сам си го призна!

    16:04 07.09.2025

  • 8 Метресата от Барселона

    1 0 Отговор
    Бедата е, че ръководителите, специалистите и треньорите в областта на футбола, от които зависят развитието и успехите му, нямат качествата да работят за промяна на трагичното положение. Вместо това, те ежедневно ни убеждават - като се започне от новоизпечения шеф на БФС Гонзо и се стигне до недоразумението "селекционер" Илиян Илиев - че такова е състоянието и да нямаме "завишени" очаквания. Като не могат да се справят - а затова говорят единствено слабите резултати, да напуснат, отстъпвайки мястото на по-компетентни и по-амбицирани хора, както се случва във всяка друга страна по света!

    16:13 07.09.2025

  • 9 Материалът

    0 0 Отговор
    е важен.

    16:30 07.09.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    да много големи надежди, надяваме се да не паднете от гибралтар, андора или лихтенщайн..

    16:34 07.09.2025

  • 11 Българин

    1 0 Отговор
    НАЦИОНАЛНИЯТ ОТБОР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАКРИТ И ПРИВАТИЗИРАН!

    16:35 07.09.2025

  • 12 икономист

    1 0 Отговор
    нормално да са слаби, държавата е лош стопанин!

    16:36 07.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ