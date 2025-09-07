Херо: Очакванията на българския народ към нашия национален отбор са все още прекалено големи

Бившият селекционер на българския национален отбор по футбол Димитър Димитров коментира представянето на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания на старта на квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година.
"Случи се логичното. Предполагам, че никой не е очаквал да надиграем отбора на Испания. Мисля, че очакванията на българския народ, най-вече на любителите на футбола, към нашия национален отбор са все още прекалено големи. Ние го сравняваме с онзи тим от 1994 година, но реалностите в момента са съвсем различни", започна Димитров пред БНТ.
"Другият въпрос вече е за качеството на играта и за показаното от нашите футболисти. Разбира се, има много какво да се желае, но реалността е такава и ние трябва да се съгласим с моментното състояние и да не очакваме чак толкова много от тези футболисти. Те се опитаха да дадат своя максимум. Не мога да отрека, че футболистите се вложиха и се стараеха да покажат най-доброто от себе си", добави той.
Димитров сподели и очакванията си за предстоящия двубой на България срещу Грузия."За голямо съжаление, мисля, че отборът на Грузия отново е фаворит в този двубой. В последните 4-5 години отбори като Грузия израснаха изключително много. Имат качествени футболисти, които са основни в силните европейски първенства, докато това нещо при нас отсъства. Надявам се да бъдем малко по-освободени, да играем малко по-смело, а не толкова уплашено", посочи Херо.
Накрая специалистът коментира и нововъведеното правило за българските футболисти в еfbet Лига.
"Убеден съм, че ще помогне, но мисля, че няма да бъде днес или утре. При всички положения ще даде някакъв положителен ефект, но няма да е чак толкова бързо", завърши Димитър Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 напротив
15:36 07.09.2025
2 Очакванията
15:38 07.09.2025
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #6
15:40 07.09.2025
4 Евгени от Алфапласт
15:40 07.09.2025
5 Някой
България има много по-сериозни проблеми за оправяне от футбола. И не мога да разбера хората, които ги интересува сомо футбола, а не ги интересува: образование, пенсии, здравеопазване, данъци, осигуровки ...
Има достатъчно футболни лумпени в България. БФС да престане да иска пари от държавата и да започне са прибира процент от продадените билети за футболни мачове. С така събраните пари вместо да реве, да започне да строи стадиони и да прави школи за футболисти.
Пари в бг футбола има достатъчно, годишният бюджет на Лудогорец е над 30 млн. На други 4-5 отбора като Левски и ЦСКА е над 10 млн лева годишно...
Вместо фунболните босове тези пари да ги харчат за огрочни заплати на третокласен чужди футболисти. Да харчат за стадиони и школи. И ако в след 10 години пранят това, всичко ща стане нарид с бг футбола.
15:53 07.09.2025
6 Някой
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Много грешиш, Стоичков, Балъков, Пенев, Костадинов, Наско Сираков, Трифон Иванов ... отидоха са игрялаят в чужбина. И едва когато прекараха няколко години в чужди отцори станаха световна класа футболисти и дойдоха успехите. Докато играеха в България, националния отбор нямаше успехи.
Успехите дойдоха, когато заиграва в чужбина, където развива качествата си. Ако си бяха останали в България нямаше да се развият като футболисти.
16:00 07.09.2025
7 Никакви очаквания
16:04 07.09.2025
8 Метресата от Барселона
16:13 07.09.2025
9 Материалът
16:30 07.09.2025
10 Ивелин Михайлов
16:34 07.09.2025
11 Българин
16:35 07.09.2025
12 икономист
16:36 07.09.2025