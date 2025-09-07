Херо: Очакванията на българския народ към нашия национален отбор са все още прекалено големи

Бившият селекционер на българския национален отбор по футбол Димитър Димитров коментира представянето на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания на старта на квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година.

"Случи се логичното. Предполагам, че никой не е очаквал да надиграем отбора на Испания. Мисля, че очакванията на българския народ, най-вече на любителите на футбола, към нашия национален отбор са все още прекалено големи. Ние го сравняваме с онзи тим от 1994 година, но реалностите в момента са съвсем различни", започна Димитров пред БНТ.

"Другият въпрос вече е за качеството на играта и за показаното от нашите футболисти. Разбира се, има много какво да се желае, но реалността е такава и ние трябва да се съгласим с моментното състояние и да не очакваме чак толкова много от тези футболисти. Те се опитаха да дадат своя максимум. Не мога да отрека, че футболистите се вложиха и се стараеха да покажат най-доброто от себе си", добави той.

Димитров сподели и очакванията си за предстоящия двубой на България срещу Грузия."За голямо съжаление, мисля, че отборът на Грузия отново е фаворит в този двубой. В последните 4-5 години отбори като Грузия израснаха изключително много. Имат качествени футболисти, които са основни в силните европейски първенства, докато това нещо при нас отсъства. Надявам се да бъдем малко по-освободени, да играем малко по-смело, а не толкова уплашено", посочи Херо.

Накрая специалистът коментира и нововъведеното правило за българските футболисти в еfbet Лига.

"Убеден съм, че ще помогне, но мисля, че няма да бъде днес или утре. При всички положения ще даде някакъв положителен ефект, но няма да е чак толкова бързо", завърши Димитър Димитров.