Телефонни измамници убеждават хора да теглят кредити и да внасят пари по „защитени сметки”

Телефонни измамници убеждават хора да теглят кредити и да внасят пари по „защитени сметки"

8 Септември, 2025 12:40 975 15

Измамниците стават все по-изобретателни - използват и телефонен, и имейл спуфинг, а жертвите губят хиляди левове

Телефонни измамници убеждават хора да теглят кредити и да внасят пари по „защитени сметки” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредната телефонна измама - извършителите убеждават хора да теглят кредити и да превеждат парите по така наречените от тях "защитени сметки", уж по указание на полицията или БНБ. Измамниците стават все по-изобретателни - използват и телефонен, и имейл спуфинг, а жертвите губят хиляди левове.

Схемата е добре организирана, така че жертвите да повярват, че съдействат на полицията с разкриването на банкови измами, но на практика само предават парите си на престъпниците. Повече за измамата и механизма ѝ говори гл. инспектор Златка Падинкова, началник на сектор "Измами" към ГДНП, в "Твоят ден” по NOVA NEWS.

Измамата включва обаждане от мним полицейски служител, който информира жертвата, че някой с фалшиво пълномощно се опитва да изтегли кредит от нейно име. За целта е необходимо съдействие, като уверявайки жертвата, че попълва протокол, изисква лична и банкова информация за притежавани банкови смети и наличност по тях. Тази сума после се използва за реализиране на престъпния замисъл.

След като приключи разговора с мнинимя полицейски служител се получава обаждане от мним банков служител, който твърди, че е представител на Централната банка и уведомява жертвата, че трябва да следва указания за спешни действия, като e необходимо всичко да се пази в тайна.

Мнимият банков служител дава конкретните указания в няколко посоки. Ако жертвата разполага с достатъчно средства в сметката си, се убеждава да ги изтегли. Ако не разполага с такива – трябва да изтегли кредит.

След като бъдат изтеглени парите, се казва, че те трябва да бъдат предадени физически на мним служител на полицията, като се попълва приемо-предавателен протокол, който се изпраща в електронен формат. Другият вариант е парите да се преведат по банков път на сметката на финансово муле, като тя е представена като "защитена" – "сейфова". Такъв тип сметки не съществуват по принцип. Това е начин измамниците да спечелят доверието на потенциалните жертви. Измамниците предоставят документ през мобилно приложение или електронна поща, с който се удостоверява, че на името на въпросната жертва е издадена такава "защитена сметка". Хората също така са убеждавани, че парите им ще бъдат върнати, след изтичане на определен период от време – най-често 48 часа.

Извършителите действат извън територията на страната и са граждани на бивши съветски републики.

Няма най-уязвима възрастова група, засегнати са хора на различни възрасти.

Сумите са различни – от 4000 до 100 000 лева. Схемата е позната от последните няколко месеца.


България
  • 1 Гост

    10 1 Отговор
    Мен като ли се обадят на секундата познавам, че са мошенници, тегля им една и ги блокирам.

    Коментиран от #5, #7

    12:42 08.09.2025

  • 2 честен ционист

    10 0 Отговор
    На вас звънял ли ви е г-н Димитров от телефонен номер 02 903 4100 - AI генериран глас, предлага лекарства за стави, а на практика като кажете: "ако, да, кой е" и ив записва гласа и после ви генерира запис, все едно сте вие и искате пари от близък?

    Коментиран от #6

    12:44 08.09.2025

  • 3 гост

    7 2 Отговор
    До като има ШАРАНИ, ще има и РИБАРИ да ги ловят! Приказката за 80-те процента..........

    12:45 08.09.2025

  • 4 Налудник

    11 1 Отговор
    На кой да пратя пари, за да се разкрие престъпната обвързаност на полицията с мафията ГЕРБ в Русе? И не само там, в цялата страна!

    12:45 08.09.2025

  • 5 9292 телефонът на щастието

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И по какво ги познаваш?

    12:45 08.09.2025

  • 6 Измамник

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Готино. Благодаря за идеята.👍🏻

    Коментиран от #8

    12:47 08.09.2025

  • 7 Уф на батко да им го сложи

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Как искам и на мен да ми се обадят. Луди ще ги направя. Всъщност веднъж се пробваха с баба ми и мулето за малко да даде фира.

    12:49 08.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Броят на идиотите на територията вместо да намалява явно се увеличава. Впрочем това не е изненада след 26 години миене на мозъци и тричене.

    12:52 08.09.2025

  • 10 ТИГО

    3 1 Отговор
    РЕдовно ми звънят , но аз редовно ги питам как се готви шкембе чорба или кой е правилен Юли или Юни ! Почват да мъцат и се отказват , но ако не вдигнете на АИ пак звъни затова дигнете и затворете след 10 сек И най вече телефон с копчета тип Нокиа 3310 .Това също е голяма пречка за измамниците. За последно имах "сблъсък" с А1 и изкуственият интелект ме прехвърли на оператор щото го заринах с глупости!

    13:08 08.09.2025

  • 11 Всеки ден, нови схеми за лъжи

    4 0 Отговор
    Свещи да им купят на измамниците с откраднатите пари.
    Свещи и ковчег.

    13:09 08.09.2025

  • 12 пешо

    6 1 Отговор
    ако няма будали , няма да има измамници

    13:10 08.09.2025

  • 13 незнайко

    3 1 Отговор
    Сумите са различни – от 4000 до 100 000 лева.
    Който ги има да му мили ! Тези които теглят кредит са напълно неосъзнати ! Няма ли най накрая хората да почнат да мислят преди да действат ?

    13:12 08.09.2025

  • 14 Започва

    2 0 Отговор
    Електоратът на маг..нит..ски трябва да заработи,и после да знае как да фалши....фицират избори..те,...тренировка за подмяната на вота.

    13:35 08.09.2025

  • 15 Йес

    0 0 Отговор
    Къде мога да внеса 120х и да бия рекорда?

    14:21 08.09.2025

