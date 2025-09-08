Новини
Митов за побоя в Русе: Защитните версии са много изкривени и конспиративни

8 Септември, 2025 14:42 1 295 53

  • даниел митов-
  • побой-
  • русе

Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци

Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ♟️🤴🏿👸🏿♟️

    75 5 Отговор
    Покажете записите от 1600-те камери, ама ви не отърва.

    14:44 08.09.2025

  • 2 наи конспиративното в

    52 4 Отговор
    СЛУЧАЯ -МИН . НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

    14:45 08.09.2025

  • 3 Анонимен

    51 5 Отговор
    Накрая ще излезе лека или най много средна телесната повреда,но шума е голям.

    14:46 08.09.2025

  • 4 факуса

    49 4 Отговор
    вие продаженгей изкривихте всичко

    14:46 08.09.2025

  • 5 Пловдив

    63 6 Отговор
    Заради двама пияндета ще почернят 4 млади живота

    14:48 08.09.2025

  • 6 Феникс

    44 5 Отговор
    Абе накрая ще изкарат детето рецидивист и терорист и ще се оправи тотото!

    14:48 08.09.2025

  • 7 Вашето Мнение

    66 5 Отговор
    С всеки изминал ден се убеждавам, че младежите дори и да са ударили някой шамар на разпасания герберски шеф са невинни. Ветропоказателя митов само доказва теорията ми.

    14:49 08.09.2025

  • 8 Сусу Манарата

    46 4 Отговор
    Митов отново гледа респектиращо. Страхотен сурат!

    Коментиран от #17

    14:50 08.09.2025

  • 9 Леля Гошо

    62 4 Отговор
    Покажете записите от камерите в мутренското заведение в което се е напил като казак и не е платил никаква сметка защото там е специален гост и домакина го черпи.

    14:50 08.09.2025

  • 10 очевидец

    51 3 Отговор
    И ЦЯЛАТА ЛЪЖЛИВА ВЕРСИЯ заради пияното ченге

    14:50 08.09.2025

  • 11 Мдаа

    53 3 Отговор
    Къдрав, подавай остава, че си се омазал до ушите в некомпетентност, вчера те слушах как влизаш в оправдателен режим за заплахите ти срещу българските граждани 🐀-ко къдрава.

    14:51 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 за там не знам, но ми хареса

    20 3 Отговор
    версията за трамвая.
    Неграмотен , обогатен с билки, тръгнал да спира трамвай през прозореца

    14:53 08.09.2025

  • 14 Евгени от Алфапласт

    41 3 Отговор
    Само бой за корумпираните пияни куки. Това са си престъпници, овластени от баш бандита от Банкя. Вижте му биографията на тоя юнак. Все имена от антуража и аверите на осъждания лъжец и крадец борисов.

    14:54 08.09.2025

  • 15 Иван

    30 4 Отговор
    Гъззззззззззззз е тоя мит-off

    14:55 08.09.2025

  • 16 Четник

    24 3 Отговор
    А нова червено корумпе кмета кога ще го очешат здраво и неличимо?!? Скоро идва видов ден и всички ще си платят за унижението на тези които са гласували за тях и народа които им плаща Незаслужените по никакъв начин пари!

    14:55 08.09.2025

  • 17 И ТЕБЕ БАЦЕ

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сусу Манарата":

    ДА ТЕ БОЦКА С ХОБОТЧЕТО ИЗ ОТ ЗАД И ТИ ТАКЪВ СУРАТ ЩЕ ИМАШ

    14:56 08.09.2025

  • 18 Пенкилер

    38 3 Отговор
    приказки ! Безсрамие , наглост и мерзост от Дани сипаничевия ! Торба с лъжи , в услуга на Банкянския му началник мутренски ! Да оправдава действията на един къркан до козирката милиционер и да очерня без повод децата , е липса на морал и съвест , показва и криминален потенциал ! Оставка !!!!!

    Коментиран от #27

    14:57 08.09.2025

  • 19 Русенец

    33 3 Отговор
    Умоляваме всички телевизионери и журналисти да покриват главата на това чудовище с черен чувал, че наглата му мутра не дава покой на цяла България и накрая ще се случат необичайни събития заради този Никаквец! ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА!!! СВОБОДА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ! ВСИЧКИ МИЛИЦИОНЕРСКИ КОРУМПЕТА НАЧЕЛО С ТОЗИ В БЕЛЕНЕ!!!

    Коментиран от #47

    14:58 08.09.2025

  • 20 Бай Цоньо

    29 3 Отговор
    Тези дечурлига (гамени, хулигани) каквито искате ги наречете, но ако бяха вашите деца представете си в каква обидна и животозастрашаваща ситуация посред нощ са били поставени от тези двама зрели тренирани огромни агресивни над 100 килограмови пияни мъже който не са се легитимирали! Според мен тези хлапета от по 54 кг. , са се били зверски за да оцелеят.

    15:00 08.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 На пияницата

    26 2 Отговор
    що са му преливали кръв , а ? Защото от алкохол бъбреците му отказват ! Данка няма срама да продължава с цялата си мизерна същност да прави тъпи манипулации на гърба на момчетата и да не ѝ дреме ! Марш от поста !

    15:03 08.09.2025

  • 23 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Главната мутра на Бойко и полицаят на Бойко в Русе пият заедно и после раздават правосъдие по улиците.

    15:03 08.09.2025

  • 24 Един

    24 2 Отговор
    Някой вярва ли на тоя некадърник? Някой вярва ли на полицията въобще?!
    Полицията е превърната в мутренска бухалка! Ползва се за защита на властта и за нищо друго!

    15:04 08.09.2025

  • 25 Желязков

    31 2 Отговор
    Митов,колко човека преби прокурорския син,който умишлено не търсите? Подай си оставката веднага! Аргумента да е некадърност!!!!

    15:04 08.09.2025

  • 26 Цветанов

    22 2 Отговор
    КЪДРАВАТА СЮ ОСТАВКАААА!

    15:04 08.09.2025

  • 27 Лост

    14 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пенкилер":

    Най странното е ,че Банкянския може да е казал веднъж и истината -"За мен това е битов инцидент!".

    15:05 08.09.2025

  • 28 Дедо

    25 1 Отговор
    Митов няма ли да коментира видеото с тоя полицейски шеф в кръчмата с мафиоти и музика Тигре Тигре

    15:05 08.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вън от

    18 1 Отговор
    МВР и тоя мошеник , и мутрата милиционер ! Час по - скоро ! Наглостта и беззаконията им преливат !

    15:08 08.09.2025

  • 33 Р Г В

    7 1 Отговор
    Хей ти ювелирния аз това ти го заявих още като видях колко превъзбудено ръсеше просто..... на другия ден пред медиите. Само човек който не е работил като ОР в Криминалните служби преди 1990 г. и до около 2000г. когато почна разпада на службите може да говори без да оценява първоначалните факти и впоследствие доказателствата. Проф. В Цонев преподавател по теория на държавата и правото в СУ заявяваше че фактите са дръжката а доказателствата са куфара. Може ли да носиш куфар без дръжка? Може но известно време и после го изтърваш ,това се случва сега с вас капацитети с по по 2-3 висши образования и 5-6 специализации.

    15:09 08.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ле(вс)кар с купена диплома

    14 1 Отговор
    Как гледа като суек тоя некадърник. Оставка, бе!

    15:10 08.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 защо?

    9 3 Отговор
    Защо не сте изтрили N 17, който налрича Митовия МВР - министър Сипаничавия и го обижда по най-грозен начин! Аз само го сравнявам, при това напълно основателно, с магистралните жрици, които преминават от един турски тир в друг, както и Къдравата преминава от една партия в друга! Така де, ТОЙ сега е ЗАМ. на Боко Банкянски, но беше и ЗАМ. на Иван Коастов, нали?! Да не говорим за партийката на Пръмовата!

    Коментиран от #40

    15:17 08.09.2025

  • 39 Страх и ужас!

    9 0 Отговор
    Абе, много страшна гледа тая Къдравата бе! Че тя ако поглредне една кралска кобра, нещастното влечуго ще умре от страх на секундата! Недей така ма, сестро Митова! Я го давай по-спокойно, че ставаш по-смешен и жалък, отколкото си всъщност!

    15:20 08.09.2025

  • 40 Хирург

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "защо?":

    Защото сипаницата се кара по-леко от политическата проституция. И не взема толкова много жертви.

    15:20 08.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хех

    10 0 Отговор
    Ама трябваше децата да се оставят да пострадат вместо да се защитят и сега те да берат душа в болницата, за да ти звучи по-достоверно ли? Не са пострадали защото са надделели над мутрите, които са започнали боя. Имаш агресор и жертва, която се е защитила. Точка по въпроса, освен ако не искаш да раздуваме, как дебелия пият полицай е посягал и удрял 15 годишно дете. Ако има конспирации, те са, че уж било започнало след забележка след дрифт, а се оказаха съвсем други фактите. Кой пусна версията за забележката?

    15:25 08.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Помак

    5 0 Отговор
    Бойко Б. Виждаш ли коментарите тук и омзта към плжка ... махай го тоя митов че изложи целия герп и труда ви 50 г да ни оправите

    15:27 08.09.2025

  • 46 Отвратен

    8 0 Отговор
    МНОГО ПУШИЛКА ЗА ЕДИН СЪМНИТЕЛЕН СЛУЧАЙ С ЕДИН ПОЛИЦАЙ ,КОЙТО ИМА ОЩЕ ПО СЪМНИТЕЛНО МИНАЛО! А ЗА ОБИКНОВЕНИЯТ ГРАЖДАНИН НА КОЙТО МУ СЕ СЛУЧВА НЕ Е ВАЖНО! МИСТЪРА СЕ ОБЪРКА С ИЗВОДИТЕ СИ И ТОВА ЩЕ МУ ИЗИГРАЕ ЛОША ШЕГА!

    15:34 08.09.2025

  • 47 дерибей от мвр, що така мълчите ?

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русенец":

    Три турски ТИР-а дерeбействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. Никаква реакция. Къде е държавата?", питат от ИПБ и настояват за отговорност и реални действия.
    "Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг. Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика. Г-н министър, време е да се събудите. Празните обещания вече убиват", обръщат се от Института по пътна безопасност към Даниел Митов.що така бре калинке от шайката ГЕП? БЕЗАКОНИЯТА ЗАПОЧВАТ ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖАВАТ В МВР.

    15:36 08.09.2025

  • 48 Снежанка Димитрова

    7 0 Отговор
    Не разбрах,.какъв е коментарът му за колегите му за случая с АТВ-то.Много неприятни и неудобни въпроси изникват. Тук нямаше побойници,а почиващи.

    15:40 08.09.2025

  • 49 Че то

    5 0 Отговор
    Тази информация се променя непрекъснато - тръгнал на фитнес, ама всъщност се връщал от заведение, било в 5 сутринта, ама всъщност било в малките часове, той направил забележка, ама всъщност бил комшията и т.н. Когато министър ръси лъжи на нарочна пресконференция, укрива част от фактите и си позволява да заплашва гражданите с полицейски репресии ме е време да си ходи.
    Оставка, веднага !

    15:49 08.09.2025

  • 50 Този самозабравил се министър

    4 0 Отговор
    гледа много заплашително и заплашва гражданите от националните медии. Не трябва ли и на него да му се хвърли един бой?

    15:51 08.09.2025

  • 51 ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!

    3 0 Отговор
    Н€ ЩА$Т НО Г€РБ€ РА$Т Ч€, Д€ТО И ЗА мини $тър НА мили цион€ рит€ Н€ $ТАВАШ!
    СТИГА ЛЪЖИ И БЕЗОЧИЕ! СТИГА ми ли ци он€р щи ни!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!

    15:57 08.09.2025

  • 52 Примитив

    1 0 Отговор
    Този не обича адвокатите. Пречат му.

    16:03 08.09.2025

  • 53 сноу

    1 0 Отговор
    Кърмит гледа накриво и все изкривено му се вижда..

    16:04 08.09.2025

