Митов за побоя в Русе: Защитните версии са много изкривени и конспиративни

„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци

Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов.