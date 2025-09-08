Митов за побоя в Русе: Защитните версии са много изкривени и конспиративни

„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци
Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Неграмотен , обогатен с билки, тръгнал да спира трамвай през прозореца
До коментар #8 от "Сусу Манарата":ДА ТЕ БОЦКА С ХОБОТЧЕТО ИЗ ОТ ЗАД И ТИ ТАКЪВ СУРАТ ЩЕ ИМАШ
Полицията е превърната в мутренска бухалка! Ползва се за защита на властта и за нищо друго!
До коментар #18 от "Пенкилер":Най странното е ,че Банкянския може да е казал веднъж и истината -"За мен това е битов инцидент!".
Коментиран от #40
До коментар #38 от "защо?":Защото сипаницата се кара по-леко от политическата проституция. И не взема толкова много жертви.
До коментар #19 от "Русенец":Три турски ТИР-а дерeбействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. Никаква реакция. Къде е държавата?", питат от ИПБ и настояват за отговорност и реални действия.
"Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг. Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика. Г-н министър, време е да се събудите. Празните обещания вече убиват", обръщат се от Института по пътна безопасност към Даниел Митов.що така бре калинке от шайката ГЕП? БЕЗАКОНИЯТА ЗАПОЧВАТ ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПРОДЪЛЖАВАТ В МВР.
Оставка, веднага !
СТИГА ЛЪЖИ И БЕЗОЧИЕ! СТИГА ми ли ци он€р щи ни!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
