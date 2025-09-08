Новини
България »
Пожарът в Сакар вече е обхванал около 5000 декара

Пожарът в Сакар вече е обхванал около 5000 декара

8 Септември, 2025 21:16, обновена 9 Септември, 2025 06:39 2 019 29

  • пожар-
  • сакар

Днес в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково

Пожарът в Сакар вече е обхванал около 5000 декара - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарът на територията на Сакар, който избухна вчера между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал около 5000 декара, предаде NOVA.

Горят предимно пасища и горски масиви, като огънят продължава да се разраства, съобщават от Областна администрация - Хасково. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.

В гасенето участват екипи на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли. Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен.

Днес в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер "Кугър" ще продължи да подпомага гасенето от въздуха. Към този момент няма опасност за населените места.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анти Таки

    5 15 Отговор
    Община „Капитан Андреево“ - не ме е жал за нея

    21:30 08.09.2025

  • 2 Тити

    29 2 Отговор
    Успешно се превръщаме в пустиня.

    Коментиран от #9, #11

    21:52 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анджо

    26 0 Отговор
    Тия пожари ми се струва ,че се палят нарочно. Как е възможно да има такива проклети хора.

    22:43 08.09.2025

  • 5 мдаа

    28 1 Отговор
    Държавата гори в буквалния и преносния смисъл. А няма вода да гасим пожарите. Освен вода, няма и нормално правителство, няма полиция, съд, прокуратура, нищо няма. 35 години безвремие и накрая само по банани останахме. А утре е 9 септември, не знам защо се сетих.

    22:47 08.09.2025

  • 6 бгполитик

    20 1 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    22:48 08.09.2025

  • 7 Пак

    22 1 Отговор
    Умишлен пожар!

    Коментиран от #12

    22:56 08.09.2025

  • 8 ООрана държава

    16 1 Отговор
    Спартаните не гасят щото на лилавия гербер му било скъпо. А къдравия гербер не дава да правим беемветата на водоноски че и те скъпи били.... абе нека си гори после ще ръкопляскат всичките гербери на доброволците за награда

    23:34 08.09.2025

  • 9 Герп боклуци

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Само това може да се очаква от гербнн

    23:35 08.09.2025

  • 10 Йхгбл

    19 0 Отговор
    Да спрат с предизвиканите пожари. Сезонът свърши. Да си сложат соларите на другите места, които оголиха. Не им ли стигат? Още малко и ще правят пожари посред зима в снега.

    00:08 09.09.2025

  • 11 Чеп за зеле не става от тях!

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    "Безалтернативните" НЕМОЖАЧИ един пожар не могат да угасят!

    00:23 09.09.2025

  • 12 мда

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пак":

    Мит Офф обаче е много зает да нищи конспиратвни теории и няма време да хване подпалвачите.

    00:44 09.09.2025

  • 13 Боклуците на Боклука

    11 0 Отговор
    Тиквата и Шиши не спят. Правят терен за новите соларни паркове 👊🤜🚽

    01:03 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    5 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    06:42 09.09.2025

  • 16 оня с коня

    5 1 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    Коментиран от #19, #29

    06:43 09.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мърлящината !

    4 0 Отговор
    Мърлящината !

    На Мракобесниците от ГЕРБ !

    Се Прояви !

    06:45 09.09.2025

  • 19 Руснаците !

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Руснаците !

    Не са Опция !

    Как ще огкраднеш пари ?

    Ако за нещо Не се Праща ?

    06:52 09.09.2025

  • 20 Умнокрасив

    1 0 Отговор
    Отново се запали огънчето на Българщината, нека все повече се разгаря и да досгигне до всеки Българин!

    06:52 09.09.2025

  • 21 Митко Бомбата

    1 0 Отговор
    Абе, в жегите може ли да пламне от фас ама, сегаа...

    06:54 09.09.2025

  • 22 Мда

    2 0 Отговор
    Кой пали България?
    Опитват ли се с пожари, безработица, безводие да ни прогонят от земята ни?
    Къде са пишман политиците да казват? Желязко Водопада по Черна се вее панталона, кълне се във вярност на мадам с пеньоара от Овча купел и Наркомана, а нас кучета ни яли!
    Кой прибра парите от продажбата на оръжие за Осрайна???
    КОЙ

    Коментиран от #28

    06:59 09.09.2025

  • 23 Слагайте

    3 0 Отговор
    фото и перки, и мини. Колко удобно Желязков да е премиер. Изгориха половин Еврогария. Унищожиха границите, българската национална парична единица, унищожиха Конституцията, тотално безводие, боеприпаси с обеднен уран. Виновни няма.

    07:13 09.09.2025

  • 24 Тити

    3 0 Отговор
    Успешно се превръщаме в пустиня

    07:14 09.09.2025

  • 25 Вървим по пътя на Украйна

    2 0 Отговор
    Сега ни превъоръжават, превръщат ни в пустиня - горят територии, които им трябват за военни действия и икономика, след което полезните идиоти идват и ни вкарват във война. Сламеният премиер подписва всичко за подготовката за и логистиката, чак Черна гора посети.

    07:26 09.09.2025

  • 26 Парадоксално !

    4 0 Отговор
    Парадоксално !

    Кой Народ ?

    Гори Ресурса си ?

    07:34 09.09.2025

  • 27 Стенли

    2 0 Отговор
    Е то това лято само там не беше горяло какво става в България всичко се унищожава

    07:47 09.09.2025

  • 28 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мда":

    Да ама иначе сме в клуба на богатите 😁🎃🐷🙈😮‍💨

    07:50 09.09.2025

  • 29 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    130 хил. евро за час???????

    08:01 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове