Пожарът в Сакар вече е обхванал около 5000 декара

Пожарът на територията на Сакар, който избухна вчера между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал около 5000 декара, предаде NOVA.
Горят предимно пасища и горски масиви, като огънят продължава да се разраства, съобщават от Областна администрация - Хасково. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение.
В гасенето участват екипи на пожарната, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли. Борбата със стихията е силно затруднена от силния вятър и труднодостъпния терен.
Днес в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптер "Кугър" ще продължи да подпомага гасенето от въздуха. Към този момент няма опасност за населените места.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 анти Таки
21:30 08.09.2025
2 Тити
Коментиран от #9, #11
21:52 08.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анджо
22:43 08.09.2025
5 мдаа
22:47 08.09.2025
6 бгполитик
22:48 08.09.2025
7 Пак
Коментиран от #12
22:56 08.09.2025
8 ООрана държава
23:34 08.09.2025
9 Герп боклуци
До коментар #2 от "Тити":Само това може да се очаква от гербнн
23:35 08.09.2025
10 Йхгбл
00:08 09.09.2025
11 Чеп за зеле не става от тях!
До коментар #2 от "Тити":"Безалтернативните" НЕМОЖАЧИ един пожар не могат да угасят!
00:23 09.09.2025
12 мда
До коментар #7 от "Пак":Мит Офф обаче е много зает да нищи конспиратвни теории и няма време да хване подпалвачите.
00:44 09.09.2025
13 Боклуците на Боклука
01:03 09.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
06:42 09.09.2025
16 оня с коня
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
Коментиран от #19, #29
06:43 09.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мърлящината !
На Мракобесниците от ГЕРБ !
Се Прояви !
06:45 09.09.2025
19 Руснаците !
До коментар #16 от "оня с коня":Руснаците !
Не са Опция !
Как ще огкраднеш пари ?
Ако за нещо Не се Праща ?
06:52 09.09.2025
20 Умнокрасив
06:52 09.09.2025
21 Митко Бомбата
06:54 09.09.2025
22 Мда
Опитват ли се с пожари, безработица, безводие да ни прогонят от земята ни?
Къде са пишман политиците да казват? Желязко Водопада по Черна се вее панталона, кълне се във вярност на мадам с пеньоара от Овча купел и Наркомана, а нас кучета ни яли!
Кой прибра парите от продажбата на оръжие за Осрайна???
КОЙ
Коментиран от #28
06:59 09.09.2025
23 Слагайте
07:13 09.09.2025
24 Тити
07:14 09.09.2025
25 Вървим по пътя на Украйна
07:26 09.09.2025
26 Парадоксално !
Кой Народ ?
Гори Ресурса си ?
07:34 09.09.2025
27 Стенли
07:47 09.09.2025
28 Стенли
До коментар #22 от "Мда":Да ама иначе сме в клуба на богатите 😁🎃🐷🙈😮💨
07:50 09.09.2025
29 1234
До коментар #16 от "оня с коня":130 хил. евро за час???????
08:01 09.09.2025