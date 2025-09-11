"След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста"

Протести в София и Русе. Събралите се искат обвиняемите за инцидента с полицейския началник да бъдат освободени от ареста, както и за оставките на вътрешния министър Даниел Митов и на самия Николай Кожухаров. В Русе протестът е пред Съдебната палата, разказват от Нова телевизия.
В петък ще се гледат мерките в Апелативния съд във Велико Търново.
Ето и мненията на някои от протестиращите:
"На моя колежка син е едното момче. Поне каквото аз съм видяла, няма чак такова като бит-пребит и мисля че момчетата са неправилно арестувани и задържани. Семейството са много добри и възпитани хора", каза Мариана Веселинова.
„Дошла съм да подкрепа изцяло тези младежи, защото утре може да се случи и на децата ни. Вярвам в тяхната невинност. Тези младежи, поне аз това което изгледах, мисля, че са били провокирани", каза Катя Черкезова.
Протест и пред МВР в София, организиран от Сдружение „БОЕЦ”. Според тях полицията е излъгала, вместо да оповести истината.
Събитието беше организирано в социалните мрежи. Според организаторите вътрешният министър Даниел Митов не се справя с работата си. По думите им лъжите могат да провалят съдбите на четири български младежи , които не заслужавали да влязат в затвора.
Припомняме, че на 4 септември директорът на полицията в Русе беше пребит, за което бяха обвинени трима млади мъже и 15-годишно момче. Към този момент те са арестувани. Преди 2 дни изтекоха и записи от охранителните камери в района. Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на момчета, че познат на полицейския шеф започва първи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хайграунд
Коментиран от #8, #12, #22
20:58 11.09.2025
2 Шопо
Всички до един се изживяват като мутри.
Оставка на министъра и цялото правителство.
Мафия
Коментиран от #6, #10
20:59 11.09.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
20:59 11.09.2025
4 толкова ли лош матрял остана в България
21:00 11.09.2025
5 Дедо ви...
Коментиран от #23
21:01 11.09.2025
6 Така е
До коментар #2 от "Шопо":Но май нещата започнаха да се политизират
21:01 11.09.2025
7 Промяна
21:02 11.09.2025
8 Град Козлодуй
До коментар #1 от "хайграунд":Ако полицаите пребият някого няма проблем, нооо ако някой набие полицай олеле мале голям проблем.
Шефа е шеф на работата, на улицата е обикновен пияндурник.
Коментиран от #14, #15
21:02 11.09.2025
9 българин
21:03 11.09.2025
10 Промяна
До коментар #2 от "Шопо":2 А ВИЕ КАТО КАКЪВ ЛЪЖЕТЕ ПО САЙТОВЕТЕ 2 А ВИЕ ЗАЩО ОЧЕРНЯТЕ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ
Коментиран от #16, #19, #33
21:03 11.09.2025
11 Колежката
21:04 11.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #26
21:05 11.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ето пример
21:10 11.09.2025
19 Налудник
До коментар #10 от "Промяна":Нищо не очерняме, "посягаме на държавността". Или както там оня, накъдреният, се изрази.😂
21:10 11.09.2025
20 Вашето Мнение
21:10 11.09.2025
21 граф Монте Кристо
21:12 11.09.2025
22 комунист си
До коментар #1 от "хайграунд":E и аз съм полицай ще дойда да те ... във вас а после ако ми скочат ще те ... чрез медиите на някакъв измислен министър
21:12 11.09.2025
23 Калоян
До коментар #5 от "Дедо ви...":Tова е новия знак !.. ( мъртво пиян и бит полицай )
21:15 11.09.2025
24 оня с коня
Коментиран от #41, #50
21:15 11.09.2025
25 Данко Харсъзина
23 септември е скоро.
Русчук ще е пръв!
Коментиран от #28
21:16 11.09.2025
26 Кит
До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":Твърдиш, че решения по конкретните наказателни казуси трябва да взима не Съдът, а агитките по площадите?
Интересна позиция, личи си, че си страстен защитник на законността , за която се борят Киро и Кокорко...
Коментиран от #34, #53, #56
21:17 11.09.2025
27 Снимки от фейсбук профила
Коментиран от #32, #39
21:18 11.09.2025
28 Твоите
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":братчеди от циганските махали в Михайловград ще въстават ли?
21:19 11.09.2025
29 Факт
21:19 11.09.2025
30 Данко Харсъзина
21:20 11.09.2025
31 Механик
"След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста"
Тоест има регистриран ПОБОЙ, но плебеите искат да бъдат освободени биячите, понеже бития е полицейски шеф???????????
Същите плебеи се възмущават, когато нощем някой им бръмчи под прозореца или надува музиката до край.
Коментиран от #43, #52
21:20 11.09.2025
32 Е,и?
До коментар #27 от "Снимки от фейсбук профила":Това престъпление ли е?
21:22 11.09.2025
33 Хаха
До коментар #10 от "Промяна":Те сами се очерниха институциите с глупостите, лъжите и пияния среднощ милиционер, посягащ на деца, вкл. един непълнлетен, с поснавения на следващия ден знак "30"...
Коментиран от #36
21:23 11.09.2025
34 Шопо
До коментар #26 от "Кит":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Коментиран от #38
21:24 11.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ти си
До коментар #33 от "Хаха":лъжец.
Коментиран от #44, #46
21:24 11.09.2025
37 Данко Харсъзина
и сънен Балканът заспи,
отново в полетата бойни,
пожарът на бунта гори.
Отново вървят септемврийци...
23 септември наближава.
21:24 11.09.2025
38 Много
До коментар #34 от "Шопо":си прозззз
21:25 11.09.2025
39 маймун
До коментар #27 от "Снимки от фейсбук профила":много красив индивид когато е пиян!
Коментиран от #40
21:26 11.09.2025
40 Ти па
До коментар #39 от "маймун":си много убав
Коментиран от #48
21:28 11.09.2025
41 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #24 от "оня с коня":🤣🤣🤣🤣🤣
21:28 11.09.2025
42 Данко Харсъзина
21:30 11.09.2025
43 Сигурен ли си,
До коментар #31 от "Механик":че протестиращите знаят какво е това плебей?
Коментиран от #45
21:30 11.09.2025
44 мухаха
До коментар #36 от "Ти си":за какво да лъже че е бил пиян с дръжкаTa на маса ли и се е правил на борец!
Коментиран от #49
21:32 11.09.2025
45 Едил
До коментар #43 от "Сигурен ли си,":Едва ли. Това е утайката на така нареченото ни общество.
21:33 11.09.2025
46 Хаха
До коментар #36 от "Ти си":Кое е лъжа бе, шнорхел...
Че милиционера е пиян, че посягат с другаря му да бият непълнолетен в колата, че снълчи през ноща кол, на който на другия ден поставят знак "30" или какво...
Коментиран от #54, #55
21:35 11.09.2025
47 Данко Харсъзина
Следват Стара и Нова Загора.
После Монтана, Лом и Берковица.
Попа с топа от Медковец.
Вършец и Заножене, и те.
23 септември наближава.
21:35 11.09.2025
48 маймун
До коментар #40 от "Ти па":Aз затова и не се снимам🤣 да не се излагам 🤣🤣🤣
Коментиран от #51
21:35 11.09.2025
49 Ти как
До коментар #44 от "мухаха":разбра, че е бил пиян? На кого е посегнал? Там ли беше и ли чу ЕЖК?
21:36 11.09.2025
50 Някой си
До коментар #24 от "оня с коня":А ми да те питам - защо на куките няма вяра?
Защо само за 2 вида занаят си имат названия, щом ги кажеш - веднага се разбира за кого иде реч?
Най-древният занаят и (ф)eдeрасите...
21:36 11.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Лилия
До коментар #31 от "Механик":"Плебеи", казваш. А ти от някаква висша каста ли си, висшестоящ денонощно графоманстващ търсачо на внимание? А като се преструваш, че не знаеш защо протестират "плебеите", си въобразяваш, че правежите ти ще впечатлят положително стойностни хора ли, търсачо на внимание? В отделен коментар-отговор ще ти обясня кои са трите основни характеристики, които отличават мъжкаря от "мъжа по полов признак". Сега не разполагам с повече време да ти обръщам внимание.
21:39 11.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Промяна
До коментар #46 от "Хаха":Нова което драскаш тук да защитаваш едни хлапета убийци лично го видя с очите си ли там ли беше ЩО теб не те срещнат тези и така да те подредят тогава друга песен ще запееш
21:41 11.09.2025
55 Ти там
До коментар #46 от "Хаха":ли беше, лъжецо? Кой е пребитият? Щом им бил посегнал защо не са позвънили на 112?
21:42 11.09.2025
56 Евгени от Алфапласт
До коментар #26 от "Кит":Къде в коментара прочете тая д.е.б.и.л.щ.и.н.а, която си написал? Вероятно си от адвокатската п@смина. За п@д@рунг@ла и пр0ст0т0 пък съвсем си се объркАл.😎
21:43 11.09.2025
57 Данко Харсъзина
Кого ще изпрати Къдравата Сю?
Може би пияниците милиционери?
21:44 11.09.2025