След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста

След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста

11 Септември, 2025 20:53 1 062 57

Искат се оставките на вътрешния министър Даниел Митов и на самия Николай Кожухаров

След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протести в София и Русе. Събралите се искат обвиняемите за инцидента с полицейския началник да бъдат освободени от ареста, както и за оставките на вътрешния министър Даниел Митов и на самия Николай Кожухаров. В Русе протестът е пред Съдебната палата, разказват от Нова телевизия.

В петък ще се гледат мерките в Апелативния съд във Велико Търново.

Ето и мненията на някои от протестиращите:

"На моя колежка син е едното момче. Поне каквото аз съм видяла, няма чак такова като бит-пребит и мисля че момчетата са неправилно арестувани и задържани. Семейството са много добри и възпитани хора", каза Мариана Веселинова.

„Дошла съм да подкрепа изцяло тези младежи, защото утре може да се случи и на децата ни. Вярвам в тяхната невинност. Тези младежи, поне аз това което изгледах, мисля, че са били провокирани", каза Катя Черкезова.

Протест и пред МВР в София, организиран от Сдружение „БОЕЦ”. Според тях полицията е излъгала, вместо да оповести истината.

Събитието беше организирано в социалните мрежи. Според организаторите вътрешният министър Даниел Митов не се справя с работата си. По думите им лъжите могат да провалят съдбите на четири български младежи , които не заслужавали да влязат в затвора.

Припомняме, че на 4 септември директорът на полицията в Русе беше пребит, за което бяха обвинени трима млади мъже и 15-годишно момче. Към този момент те са арестувани. Преди 2 дни изтекоха и записи от охранителните камери в района. Според МВР на тях се вижда, че именно групата провокира агресията, а според защитата на момчета, че познат на полицейския шеф започва първи.


  • 1 хайграунд

    29 27 Отговор
    Дори и да са били провокирани пак 100% виновни.

    Коментиран от #8, #12, #22

    20:58 11.09.2025

  • 2 Шопо

    38 14 Отговор
    МВР е организирана престъпна група на чело с къдравата Сю.
    Всички до един се изживяват като мутри.
    Оставка на министъра и цялото правителство.
    Мафия

    Коментиран от #6, #10

    20:59 11.09.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 10 Отговор
    Само са набили милиционера,или е имало и любовни ласки?🦧💋😎💋🦧

    20:59 11.09.2025

  • 4 толкова ли лош матрял остана в България

    20 9 Отговор
    да не разбират че функционално неграмотните им отрочета не струват пукната пара...

    21:00 11.09.2025

  • 5 Дедо ви...

    22 7 Отговор
    В Русе влезе в сила новият пътен знак по ЗДВПОР

    Коментиран от #23

    21:01 11.09.2025

  • 6 Така е

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Но май нещата започнаха да се политизират

    21:01 11.09.2025

  • 7 Промяна

    17 11 Отговор
    А АЗ ИСКАМ ДА СЕ СПРЕ ДА СЕ ДАНА ГЛАСНОСТ НА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ КОИ СА ТЕЗИ И ЗАЩО ПОСТОЯННО НИ ЗАНИМАВАТ С ТЕЗИ ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ КОГО ЗАЩИТАВАТЕ ВИЕ ЕДНИ УБИЙЦИ ПОЗОР СТЕ

    21:02 11.09.2025

  • 8 Град Козлодуй

    33 11 Отговор

    До коментар #1 от "хайграунд":

    Ако полицаите пребият някого няма проблем, нооо ако някой набие полицай олеле мале голям проблем.
    Шефа е шеф на работата, на улицата е обикновен пияндурник.

    Коментиран от #14, #15

    21:02 11.09.2025

  • 9 българин

    16 5 Отговор
    лъжеца на МВРто маха от другия бряг

    21:03 11.09.2025

  • 10 Промяна

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    2 А ВИЕ КАТО КАКЪВ ЛЪЖЕТЕ ПО САЙТОВЕТЕ 2 А ВИЕ ЗАЩО ОЧЕРНЯТЕ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ

    Коментиран от #16, #19, #33

    21:03 11.09.2025

  • 11 Колежката

    8 5 Отговор
    Многу убаво е дебилчето на колежката

    21:04 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Евгени от Алфапласт

    16 7 Отговор
    Да се пита човек защо ли има протести в защита на младежите... Защитниците на ченгетата няма ли да излязат на контрапротест? Или тарторът на ОПГ МВР се стиска за едни 25-50 евро?😎

    Коментиран от #26

    21:05 11.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ето пример

    16 2 Отговор
    За сбърканото общество на прехода....Когато мутрите са полицаи, с полицаите са мутри ..това е резултата ..Честити ви западни ценности ....тъп народ ,слаба държава...

    21:10 11.09.2025

  • 19 Налудник

    13 8 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Нищо не очерняме, "посягаме на държавността". Или както там оня, накъдреният, се изрази.😂

    21:10 11.09.2025

  • 20 Вашето Мнение

    14 5 Отговор
    Сю изгоре, беше се наточил за лидер на герб, но боци му взе мярката.

    21:10 11.09.2025

  • 21 граф Монте Кристо

    5 4 Отговор
    Виж ги,тия протестиращи са все СКИНХЕДС.

    21:12 11.09.2025

  • 22 комунист си

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "хайграунд":

    E и аз съм полицай ще дойда да те ... във вас а после ако ми скочат ще те ... чрез медиите на някакъв измислен министър

    21:12 11.09.2025

  • 23 Калоян

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо ви...":

    Tова е новия знак !.. ( мъртво пиян и бит полицай )

    21:15 11.09.2025

  • 24 оня с коня

    5 8 Отговор
    В статията пише ча хората искат Обвиняемите да бъдат освободени от Ареста.И възниква въпроса:КОИ са тези Хора?КОЙ ги е пратил пред Институциите да протестират?могат ли да обяснят тия Хора ЗАЩО изобщо се провеждат Избори и се назначава Правителство,след като УЛИЦАТА ще решава вместо Съдии,Прокурори,полиция и т.н.?А КОЛКО са тия хора И ЗАЩО не са гласували,понеже ако бяха,щяха да предяват Исканията си чрез Съответната си партия в НС по въпроса?Искат Оставки на Министъра и на Шефа на Полицията в Русе ...а КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА че същите тия хора ще харесат Новоназначените?РЕШЕНИЕ на Ситуацията:Всички тия "Хора" следва да бъдат АРЕСТУВАНИ и обвинени за нарушаване на Обществения ред.

    Коментиран от #41, #50

    21:15 11.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Бунт! Бунт! Бунт!
    23 септември е скоро.
    Русчук ще е пръв!

    Коментиран от #28

    21:16 11.09.2025

  • 26 Кит

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени от Алфапласт":

    Твърдиш, че решения по конкретните наказателни казуси трябва да взима не Съдът, а агитките по площадите?
    Интересна позиция, личи си, че си страстен защитник на законността , за която се борят Киро и Кокорко...

    Коментиран от #34, #53, #56

    21:17 11.09.2025

  • 27 Снимки от фейсбук профила

    4 1 Отговор
    На директора на полицията в Русе ...тази преди година и 8 месеца

    Коментиран от #32, #39

    21:18 11.09.2025

  • 28 Твоите

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    братчеди от циганските махали в Михайловград ще въстават ли?

    21:19 11.09.2025

  • 29 Факт

    1 0 Отговор
    Рие дъното!

    21:19 11.09.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Къдравата Сю се беше взела много на сериозно но май ще отлети. Тиквун прогони Веждичката за много по малко.

    21:20 11.09.2025

  • 31 Механик

    5 9 Отговор
    Погледнете до къде сме се докарали!! Прочетете и си дайте сметка!!
    "След побоя над полицейски шеф: Протести в София и Русе. Хората искат обвиняемите да бъдат освободени от ареста"
    Тоест има регистриран ПОБОЙ, но плебеите искат да бъдат освободени биячите, понеже бития е полицейски шеф???????????
    Същите плебеи се възмущават, когато нощем някой им бръмчи под прозореца или надува музиката до край.

    Коментиран от #43, #52

    21:20 11.09.2025

  • 32 Е,и?

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Снимки от фейсбук профила":

    Това престъпление ли е?

    21:22 11.09.2025

  • 33 Хаха

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Те сами се очерниха институциите с глупостите, лъжите и пияния среднощ милиционер, посягащ на деца, вкл. един непълнлетен, с поснавения на следващия ден знак "30"...

    Коментиран от #36

    21:23 11.09.2025

  • 34 Шопо

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кит":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    Коментиран от #38

    21:24 11.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ти си

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хаха":

    лъжец.

    Коментиран от #44, #46

    21:24 11.09.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Когато на Дунав се мръкне,
    и сънен Балканът заспи,
    отново в полетата бойни,
    пожарът на бунта гори.

    Отново вървят септемврийци...

    23 септември наближава.

    21:24 11.09.2025

  • 38 Много

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Шопо":

    си прозззз

    21:25 11.09.2025

  • 39 маймун

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Снимки от фейсбук профила":

    много красив индивид когато е пиян!

    Коментиран от #40

    21:26 11.09.2025

  • 40 Ти па

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "маймун":

    си много убав

    Коментиран от #48

    21:28 11.09.2025

  • 41 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:28 11.09.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Къдравата Сю се направи на прф. Цанков, но е много далеч от железния оряховченин.

    21:30 11.09.2025

  • 43 Сигурен ли си,

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    че протестиращите знаят какво е това плебей?

    Коментиран от #45

    21:30 11.09.2025

  • 44 мухаха

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ти си":

    за какво да лъже че е бил пиян с дръжкаTa на маса ли и се е правил на борец!

    Коментиран от #49

    21:32 11.09.2025

  • 45 Едил

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сигурен ли си,":

    Едва ли. Това е утайката на така нареченото ни общество.

    21:33 11.09.2025

  • 46 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ти си":

    Кое е лъжа бе, шнорхел...
    Че милиционера е пиян, че посягат с другаря му да бият непълнолетен в колата, че снълчи през ноща кол, на който на другия ден поставят знак "30" или какво...

    Коментиран от #54, #55

    21:35 11.09.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Русчук ще е пръв.
    Следват Стара и Нова Загора.
    После Монтана, Лом и Берковица.
    Попа с топа от Медковец.
    Вършец и Заножене, и те.
    23 септември наближава.

    21:35 11.09.2025

  • 48 маймун

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ти па":

    Aз затова и не се снимам🤣 да не се излагам 🤣🤣🤣

    Коментиран от #51

    21:35 11.09.2025

  • 49 Ти как

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "мухаха":

    разбра, че е бил пиян? На кого е посегнал? Там ли беше и ли чу ЕЖК?

    21:36 11.09.2025

  • 50 Някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    А ми да те питам - защо на куките няма вяра?
    Защо само за 2 вида занаят си имат названия, щом ги кажеш - веднага се разбира за кого иде реч?
    Най-древният занаят и (ф)eдeрасите...

    21:36 11.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Лилия

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    "Плебеи", казваш. А ти от някаква висша каста ли си, висшестоящ денонощно графоманстващ търсачо на внимание? А като се преструваш, че не знаеш защо протестират "плебеите", си въобразяваш, че правежите ти ще впечатлят положително стойностни хора ли, търсачо на внимание? В отделен коментар-отговор ще ти обясня кои са трите основни характеристики, които отличават мъжкаря от "мъжа по полов признак". Сега не разполагам с повече време да ти обръщам внимание.

    21:39 11.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хаха":

    Нова което драскаш тук да защитаваш едни хлапета убийци лично го видя с очите си ли там ли беше ЩО теб не те срещнат тези и така да те подредят тогава друга песен ще запееш

    21:41 11.09.2025

  • 55 Ти там

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хаха":

    ли беше, лъжецо? Кой е пребитият? Щом им бил посегнал защо не са позвънили на 112?

    21:42 11.09.2025

  • 56 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кит":

    Къде в коментара прочете тая д.е.б.и.л.щ.и.н.а, която си написал? Вероятно си от адвокатската п@смина. За п@д@рунг@ла и пр0ст0т0 пък съвсем си се объркАл.😎

    21:43 11.09.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    През Септември 1923г., проф.Ал.Цанков изпраща пройдохите от ВМРО да потушат бунта.
    Кого ще изпрати Къдравата Сю?
    Може би пияниците милиционери?

    21:44 11.09.2025

