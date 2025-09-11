Новини
Слави Трифонов за побоя в Русе: Аз ги разбирам ППДБ – те момчетата са били провокирани. Трябвало е да го пребият

Слави Трифонов за побоя в Русе: Аз ги разбирам ППДБ – те момчетата са били провокирани. Трябвало е да го пребият

11 Септември, 2025 21:11

Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписите на една група хора. Асен лъже, че няма нищо общо с бившата шефка на митниците, подсъдима за корупция, която всъщност лично той назначи. Всички заедно, вкупом, лъгаха, че аз съм собственик на „Капитан Андреево“ и че съм мафиот.

Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Добре де, аз само едно нещо не разбирам – кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР – Русе?

Разбирам, че според ППДБ той е провокирал тези младежи.

Разбирам, че според ППДБ е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат, а като ги е спрял – е трябвало доброволно да ги остави да го пребият.

Разбирам, че според ППДБ той е трябвало да си трае като мишка. Не е трябвало да се обажда. Трябвало е кротко да се прибере с жена си вкъщи, а не да се прави на полицейски началник и на мъж.

Аз ги разбирам ППДБ – те момчетата са били провокирани. Трябвало е да го пребият. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи, да зарадва ръководството на ППДБ, а не сега да ги кара да организират протести и да дават брифинги в парламента.

Ми да, според ППДБ така е най-добре. Значи тогава, ако продължавам по тази логика – той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият там комшия или приятел. И нарочно е изчакал два-три часа, за да може да пукне, та да няма проблем. Но ако са момчетата – те са имали право. Те са били провокирани. Ма откъде-накъде някой ще им прави забележка, че карат като джигити в града покрай майки с деца?

Както една жена каза днес на протеста в Русе: „Едно от момчетата е от добро семейство. Познавам майка му и баща му.“

Днес е много подходящ ден да ви припомня, че и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство.

И въобще цялата тази история, претворена и изманипулирана от ППДБ, за да им е полезна и удобна, ми писна, защото ППДБ са лъжци! Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписите на една група хора. Асен лъже, че няма нищо общо с бившата шефка на митниците, подсъдима за корупция, която всъщност лично той назначи. Всички заедно, вкупом, лъгаха, че аз съм собственик на „Капитан Андреево“ и че съм мафиот.

Ама така е, бе – и аз какво се дърпам?!

Киро, Асен, Ленче и всички останали – ще си призная. Прави сте, така е. Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. А и не ща!

Но няма да престана да ви дразня, да ви казвам, че сте лъжци и лицемери, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


  • 1 Мръсна нищожна гнус

    29 9 Отговор
    Защитаваш полицаите побойници и убийци ли

    Коментиран от #13, #18

    21:19 11.09.2025

  • 2 Купената коза на Боко и шиши си

    31 7 Отговор
    Чалгар лъжец си

    Коментиран от #50

    21:20 11.09.2025

  • 3 Не го показвайте повече този бokлyк

    27 9 Отговор
    Продажен наркоман! Най мразения в страната! Полицаите тази година убива 6 човека и пребивава без причина десетки а ти си възмутен защо ПП/ДБ искат оставка на Сю продажник...мръсен продажник гнусен

    21:21 11.09.2025

  • 4 Ето снкмки от фейсбук от профила

    16 3 Отговор
    На директора на полицията в Русе -Николай Кожухаров ...от преди година и половина са

    21:22 11.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    13 5 Отговор
    трябвало е да ги оставят шефа да ги изнудва, пребие и изнасили

    21:23 11.09.2025

  • 7 Ето и тази вижте добре

    13 4 Отговор
    И си правете изводите какво я чака България

    Коментиран от #27

    21:23 11.09.2025

  • 8 Сталин

    23 8 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    21:23 11.09.2025

  • 9 Промяна

    8 22 Отговор
    СЛАВИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГРОМИ ШАРЛАТАНИТЕ УСПЕХ

    21:23 11.09.2025

  • 10 Промяна

    7 20 Отговор
    СЛАВИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГРОМИ ШАРЛАТАНИТЕ УСПЕХ

    21:24 11.09.2025

  • 11 Факт

    4 1 Отговор
    Лесно се провокират!

    21:24 11.09.2025

  • 12 Браво на Слави

    6 22 Отговор
    Баш така е. А за ПП и ДБ надали има някой да не разбра, че са изтъкани от лъжи и интриги.

    21:24 11.09.2025

  • 13 Промяна

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мръсна нищожна гнус":

    ИПОЛИЦАЙ ЕДИН Е И КАКВО Е НАПРАВИЛ ХЛАПЕТА УБИЙЦИ ДАНО И ТЕБ ДА СРЕЩНАТ

    Коментиран от #46

    21:25 11.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вижте добре какво е написал..

    9 4 Отговор
    Този гнусен ,ненавиждан ,подиграван,продажен наркоман наказан, вижте добре - "Аз ги разбирам ППДБ – те момчетата са били провокирани. Трябвало е да го пребият. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи, да зарадва ръководството на ППДБ, а не сега да ги кара да организират протести и да дават брифинги в парламента"

    21:25 11.09.2025

  • 16 Сталин

    14 5 Отговор
    Този гнусен чалгар като пукне трябва да се изхвърли извън страната да не трови земята на България,или да се даде на кучетата

    21:25 11.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    И аз не разбирам как тези младежи с тънки ръчички като клечки могат да спукат бъбреците на 100 килограмов полицай?

    Коментиран от #25

    21:26 11.09.2025

  • 18 Обаче

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мръсна нищожна гнус":

    Написаното е огън. И Кеворкян даже ще го похвали. Този път удари 10-ка.

    21:26 11.09.2025

  • 19 Несъгласен

    10 3 Отговор
    Тази русенска сага прилича на Славчовото- Колко струва въздуха над главата му, говорейки неистини.

    21:26 11.09.2025

  • 20 1337

    14 3 Отговор
    и 2020 зад колоните на парламента народа е трябвало е да пребие мутрите на ГРОБ и да закрие мевере и дьржавата

    Коментиран от #29

    21:26 11.09.2025

  • 21 Промяна

    3 17 Отговор

    До коментар #14 от "ЧАЛ ГОООО":

    СЛАВИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГРОМИ ШАРЛАТАНИТЕ УСПЕХ

    21:27 11.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 тоя чалгарски галош

    18 3 Отговор
    пак се изказа неподготвен.....

    Коментиран от #28

    21:27 11.09.2025

  • 24 Тази продажна измет гнусен чалгар

    9 4 Отговор
    Това не разбирал-

    Добре де, аз само едно нещо не разбирам – кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР – Русе?

    21:27 11.09.2025

  • 25 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    ЩО ТЕБ ТАКА НЕ ПРЕБИЯТ ЩЕ РАЗБЕРЕШ ВЕДНАГА

    21:28 11.09.2025

  • 26 Шиши

    3 2 Отговор
    Амжиказ с лави

    21:28 11.09.2025

  • 27 Търновец

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ето и тази вижте добре":

    Това е нищо...Да видите видите полицаи тук как се снимат със средни пръсти и пишат ние сме и бог и съдник

    21:28 11.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "1337":

    Я ВИЖТЕ ФРЕНСКИТЕ ПОЛИЦАИ КАКВО ПРАВЯТ С ПРОТЕСТИРАЩИТЕ

    21:30 11.09.2025

  • 30 Промяна

    0 4 Отговор
    Я ВИЖТЕ ФРЕНСКИТЕ ПОЛИЦАИ КАКВО ПРАВЯТ С ПРОТЕСТИРАЩИТЕ

    21:30 11.09.2025

  • 31 Гост

    10 2 Отговор
    На Дългата подлога на 🐷 му пожелавам посред нощ на пътя му да се изпречи пиян полицай, "работещ" по 24 часа, вкл. и в момента, да го спре на кръстовище, просто застанал на платното и да тръгне да го измъква от прозореца на колата с цел да му се "радва"...
    Вместо да ръси тук глупости, да вземе да прояви солидарност и отиде да живее в родния си Плевен на 14-тия етаж в панелка в "Дружба", докато пуснат водата 24 часа в денонощието! Ама дънгалака е свикнал ва лукс и да е подлога на 🐷 и естествено да не му пука за хората!

    21:31 11.09.2025

  • 32 какви глупости

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    не виждате ли по улиците че децата от детската градина почнаха да се държат като изтървани от гората и си позволяват да посягат на държавата а още по прос т и т е им "родители" излизат kа протести да защитават неграмотната си и изтървана челяд...

    Коментиран от #40

    21:33 11.09.2025

  • 33 Петьо Петков

    8 3 Отговор
    Долен чалгар,това е доказан мафиот като тебе и шайката ти........идва края на мафиотското ви управление.....а ти си изрод.........

    Коментиран от #36

    21:34 11.09.2025

  • 34 чудя се

    3 7 Отговор
    Тези, които пишат тук би трябвало да са гледали клипчета на "момчетата", не видяха ли "тиез калпазани, диет са фукат, как куките ги гонят и тие успиели да избиегат от ушатия". И са голииемата работа. Невъзпитани улични перекендета според мен. Онези набитите, дали са употребили алкохол или не - това не определя прага им на търпение към "тиез пичое". Забележката си е основателна за такива животозастрашаващи улични джигити. Но те са като ромляните, като сме многи на брой - налитаме. Всяко от тези същества ако беше сам щеше да се съобрази със забележката от който и да е, като знае, че гази правилата. Но групата хиени е способна и лъв да разкъса.

    21:34 11.09.2025

  • 35 Нашмъркан чалгар

    6 2 Отговор
    тва Таки ли ти го каза да го кажеш? Някой нормален верва ли, че тези деца са “скъсали и спукали бъбрека на тулупа-милиционер

    Коментиран от #41

    21:35 11.09.2025

  • 36 И кога доказа

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Петьо Петков":

    че оня е мафиот или Слави е мафиот? Доказано е само, че ПП и ДБ са долни лъжци.

    21:36 11.09.2025

  • 37 Име

    4 3 Отговор
    Един свестен началник на МВР, и те го пребиха!

    21:36 11.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 родителите на тия

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "какви глупости":

    са сметища!!!

    21:37 11.09.2025

  • 41 А не бе

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Нашмъркан чалгар":

    Марсианците бяха. Теб ко са ти сторили да се мразиш толкова?

    21:37 11.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Анонимен

    0 1 Отговор
    Не виждам нищо лошо и изобличаващо в снимките от фейсбук на служителя, публикувани от Фактибг. Може ли някоя снимка и на автора пуснал снимките!

    21:38 11.09.2025

  • 44 Евала шефе

    0 0 Отговор
    Нека шоуто да продължи

    21:39 11.09.2025

  • 45 ЪХЪ

    2 1 Отговор
    Ттъп учинндолски цървул ! АКО ТЕБЕ ДОйде да те удряя НЯКОЙ МАЛОУМНИК ЩЩЕ СЕДИШ И ЩЩЕ ЧАКАШ ДА ТЕ ПРЕБИЕ ЛИ ? Ако тоя така наречен шеф не знае реда как да спре дакладва на катаджиите да дойдат и да установят дали са карали малолетнитете с превишенаа скорост кой да знае ? или ттрябва да стане ккато в Тайланд да се измете цялата тииня барабар стакава изметет като тебе

    21:39 11.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Факт

    2 1 Отговор
    Онзи ден на свръх натоварено кръстовище излетя дрифтаджия с БМВ1. Размина се с колата пред мен на сантиметри. Преди време друг не се размина с мен. Беше БМВ 3-ка.

    21:41 11.09.2025

  • 48 Точна статия

    0 0 Отговор
    Но не сте публикували изцяло когато накрая пише че и за него се носят слухове но винаги е бил хетеросексуален. Включил се е бившия евродепутат и чест автор във факти Николай Бареков който точно му задава въпрос дали наистина е и всички подкрепят бившият евродепутат

    21:41 11.09.2025

  • 49 тошко африкански

    1 1 Отговор
    няма ли и той да каже?

    21:41 11.09.2025

  • 50 Завоевателя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Купената коза на Боко и шиши си":

    щом бухалката на ..... му влиза с 200Ta е съгласен

    21:42 11.09.2025

  • 51 Ицо Петрофф

    0 0 Отговор
    Този никога не е бил обвиняван, че е хетеросексуален, точно напротив.
    Ама то, гузен негонен бяга.

    21:43 11.09.2025

  • 52 До Петър мутрата

    0 0 Отговор
    Не се съмнявам, че си разпространил моя адрес на заинтересувани. Понеже си страхлив мръсник!

    21:44 11.09.2025

