Трима души получиха шанс за живот, след като близките на 52-годишна жена дариха органите ѝ

12 Септември, 2025 12:51

Донорската ситуация бе реализирана от екип на „Пирогов“

Снимка: ВМА
Мария Атанасова

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на „Пирогов“.

В резултат на това 54-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия (ВМА) извърши четвърта чернодробна трансплантация за тази година.

От болницата съобщиха, че операцията е продължила близо шест часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние.

В Александровска болница медицински екип от Клиниката по урология трансплантира бъбреци на две жени – на 39 години и на 45 години.

Те са били с хронична бъбречна недостатъчност, избрани са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.

45-годишната жена, която е от Костандово, е провеждала хемодиализно лечение от 11 месеца. 39-годишаната жена, която е от София, е била на хемодиализа от 12 години.

След интервенцията пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, информират от лечебното заведение.

Лекарите от трите болници изказват своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.


  • 1 Светотатство

    0 0 Отговор
    Разфасовали са жената

    13:04 12.09.2025

