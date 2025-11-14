Новини
Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация

14 Ноември, 2025 12:21 814 1

Трансплантациите са извършени в рамките на 24 часа, едната е уникална за историята на ВМА

Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 45-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация беше реализирана от екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“ - Панагюрище с координатор д-р Алексей Лещански, съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.

В резултат на това 38-годишен мъж претърпя успешна чернодробна трансплантация, извършена от екип от ВМА, ръководен от проф. д-р Васил Михайлов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров.

За първи път в историята на Военномедицинска академия - ВМА медицински екип, ръководен от проф. д-р Илия Салтиров, трансплантира бъбреци на 42-годишна жена и на 21-годишен мъж. Според информация от лечебното заведение пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.


  • 1 др Гей Билтс

    5 1 Отговор
    Ако сте в 30-те и 40-те си години и сте с някоя екзотична кръвна група, не е препоръчително да попадате в болница, за да не стават непредвидени ситуации.

    12:29 14.11.2025

