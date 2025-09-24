Новини
Откриха една от най-иновативните аули в България (ВИДЕО+СНИМКИ)

24 Септември, 2025 12:33, обновена 24 Септември, 2025 12:36 763 2

Инвестицията в обновената зала на Техническия университет е на стойност 400 000 лева

Откриха една от най-иновативните аули в България (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Техническият университет в София вече разполага с една от най-иновативните и модерни аули у нас. Реновирането е на стойност 400 000 лв. Сумата е предоставена от българската софтуерна компания Amusnet. „Тази огромна инвестиция от нашите партньори е доказателство, че ние си вършим добре работата. Ние също произвеждаме. Произвеждаме млади специалисти, които веднага да започнат работа в компании с такива високи изисквания като Amusnet“, каза по време на официалната церемония по откриването на аулата проф. д-р Георги Венков, ректор на Техническия университет.

Аула 2130, която вече носи името „Яким Якимов“ е една от малкото големи зали с капацитет над 250 места. „В тези големи зали на Техническия университет студентите първокурсници за първи път се срещат със своите преподаватели, както е и днес. Това е първото усещане, че младите първокурсници стават част от академичната общност на Техническия университет. Отново, поради големия мащаб на залата, отново в нея и подобни на нея зали на територията на университета се провеждат церемонните по официалните завършвания и успешно завършване на степен бакалавър и магистър. Така, че се създава един затворен цикъл – от първата лекция до получаване на диплома за висше образование. След това компании като Amusnet ползват нашите успешно завършили студенти“, допълни проф. Венков.

„В реновирането на залата положихме не само усилия и направихме не малка инвестиция, за да подобрим средата, в която се обучават студентите. За нас най-важното е, че бизнесът и университета успяват да създават заедно условия, които да насърчават развитието на млади таланти в България“, каза Иво Георгиев CEO Amusnet.

В днешно време технологиите се развиват с изключителна скорост и зад това стоят студентите, защото те са будни, мотивирани, със жажда за развитие. „Ние се опитваме да се фокусираме върху започване на различни програми за обучение в компанията, които после да ви подпомогнат да преминете плавно към вашата практическа насока, а именно разработването на различни академии от компанията“, каза Бояна Петкова от компанията, осигурила парите за обновяване на аулата.

Официалната церемония по откриването на обновената аула завърши с подписване на меморандум между висшето убечно заведение и софтуерната компания.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ми ги хвали

    3 1 Отговор
    Имаше една такава иновативна Аула със слънчеви панели дето падна покрива.

    12:41 24.09.2025

  • 2 За размисъл

    0 0 Отговор
    Лелеее, такава аула има в Русенския университет от поне 50 години. Да им е честита на софийския ТУ!

    13:54 24.09.2025