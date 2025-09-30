Новини
Рекорден брой обработени заявления от Агенцията по кадастър заради активната търговия с имоти

Рекорден брой обработени заявления от Агенцията по кадастър заради активната търговия с имоти

30 Септември, 2025 15:37 485 0

27 522 броя кадастрални проекта и 185 337 изпълнени заявления за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти са обработени за първото полугодие

Рекорден брой обработени заявления от Агенцията по кадастър заради активната търговия с имоти - 1
Снимка: БГНЕС
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) отчита високи резултати и устойчиво натоварване, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Всичко това спомогна за преодоляване на натрупаните преписки и забавянията, от които се оплакваха масово и граждани, и бизнес, допълват от ведомството.

Сред основните показатели за дейността са: 27 522 броя кадастрални проекта само за първата половина на годината; 185 337 изпълнени заявления за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ).

Подадените заявления към агенцията показват тенденция за трайно повишаване на натоварването, като през последните месеци се наблюдава постоянство при изпълнението в срок на услугите, което е резултат от вътрешен контрол, автоматизация на процесите и ангажираността на служителите. Особено натоварени са служителите в регионалните служби на агенцията, като не липсват случаи на експерти, приключили над 900 проекта за изменение на кадастралната карта и над 4400 изменения в КРНИ в рамките на няколко месеца.

Пикът на услугите е резултат от динамиката при сделките с недвижими имоти, които преминават през АГКК. Съществен принос за подобрената ефективност има и новата информационна система за кадастрални и специализирани данни, внедрена през декември 2024 г. Всички удостоверителни документи вече се генерират автоматично в електронен формат и са достъпни чрез профила на заявителя.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов от 25 на април за изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше назначен инж. Георги Георгиев.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


