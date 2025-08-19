Новини
Кадастърът ускорява обработката на преписки

Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще има пълен достъп в реално време до Имотния регистър

От тази седмица Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) ще получи пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър. Новият механизъм бе решен след проведена среща между ръководствата на двете институции и има за цел да ускори обработката на преписките и да повиши качеството и сигурността на услугите за гражданите и бизнеса. Всички сделки с недвижими имоти, вписани в Агенцията по вписванията, преминават за регистрация и през кадастъра, който отразява границите и характеристиките на имотите съобразно правото на собственост.

Новият достъп ще позволи на АГКК да извършва проверки на представяните от заявителите актове за собственост, преди да бъдат вписани промени в кадастралния регистър, като временна мярка до въвеждането на имотен регистър и осъществяване на двустранна връзка с кадастралния. „За нас това е резултат от целенасочена работа и постоянно сътрудничество с Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието. Достъпът в реално време до Имотния регистър е важен междинен етап, който ще повиши сигурността на имотния пазар още преди окончателното въвеждане на Имотния регистър в пълния му обем. Важно е да се отбележи, че мярката ще доведе до допълнително натоварване на нашите експерти по места, чиято основна дейност е поддържането на кадастралната карта в актуално състояние“, смята инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на АГКК. По думите му мярката е и ключов етап към изграждането на пълната двустранна връзка между Имотния регистър и кадастралната карта и регистри, предвидена в Закона за кадастъра и имотния регистър.

Нововъведението идва в момент на рекорден обем на вписаните сделки с недвижими имоти, отчетен от Агенцията по вписванията – над 66 800 за първото полугодие на 2025 г. При този ръст на активността, сигурността и точността на вписванията в кадастралните регистри са приоритет номер едно и за двете институции. АГКК уверява, че ще продължи да работи активно за модернизацията на системите и осъществяването на двустранната връзка на регистрите за гарантиране на защитата на правата на собственост.

