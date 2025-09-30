Над 23 700 сгради са построени в Донбас и Новорусия за последните 3 години

Над 23 700 сгради са построени в Донбас и Новорусия през последните 3 години. Тук влизат жилища и инфраструктура, включително училища и детски градини.
„От 2022 г. насам руското Министерство на строителството координира както възстановяването на обединените региони, така и комплексните задачи за тяхното социално-икономическо развитие. През това време са реставрирани и построени над 23 700 сгради, включително жилища и свързана с тях инфраструктура: училища, детски градини, болници, административни сгради и културно-развлекателни съоръжения“, каза руският министър на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги Ирек Файзулин в интервю за агенции, публикувано на уебсайта на руското Министерство на строителството.
Според него, руското Министерство на строителството е разработило и одобрило отраслова програма за развитие на жилищното строителство през 2023 г. До 2030 г. целта е да се постигне средният за Русия стандарт по въвеждане в експлоатация на жилища, което според програмата е 0,83 квадратни метра на човек. „За да се постигне този резултат, трябва да бъдат въведени в експлоатация 17,5 милиона квадратни метра. В обединените региони вече е сформирана поземлена банка, където до 2030 г. се планира да бъдат реализирани инвестиционни жилищни проекти с градоустройствен потенциал от 24,9 милиона квадратни метра“, отбеляза министърът.
В строителството участват 38 предприемачи, притежаващи 73 строителни разрешения за проекти с обща площ от 1,1 милиона квадратни метра, включително 689 000 квадратни метра жилищна площ. Мерките за подкрепа включват субсидии за финансиране на проекти до 3%, специални условия за парцели и помощ с инфраструктурата. Значително предимство е преференциалната лихва по ипотеките от 2%. През целия период са издадени над 5000 преференциални ипотечни кредита с лихва от 2% годишно за закупуване на жилища в новите територии.
1 Варненец
Коментиран от #22
18:18 30.09.2025
2 Жидовистан
Нали се сещате за оня джип на чеченеца, дето го снимаха на плажа - човека отишъл да види, къде ще си прави хотела! Схемата е една и съща, навсякъде!
18:20 30.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #7, #32
18:20 30.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #26
18:22 30.09.2025
5 Едни си точат зъбите
18:24 30.09.2025
6 БАНко
18:25 30.09.2025
7 Амчи
До коментар #3 от "си дзън":Твоята панелка нали е пълна, кво се кахъриш?
18:30 30.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мишел
18:31 30.09.2025
10 Къде е тая Новорусия бе,
Що разпространявате кремълска пропаганда?
Коментиран от #15, #31
18:32 30.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Москалски стандарт:
И две тоалетни чинии в една тоалетна, за по задушевно!
Коментиран от #19
18:34 30.09.2025
13 Честна комсомолска
Увеличените средства за пропаганда вече действат!!!
18:36 30.09.2025
14 Щерев
18:37 30.09.2025
15 РаZпутин
До коментар #10 от "Къде е тая Новорусия бе,":Новорусия е точно до Новонахyйсk !!!
18:37 30.09.2025
16 Вразумете се
Коментиран от #30, #35
18:39 30.09.2025
17 Сандо
18:39 30.09.2025
18 Тотален евроатлантически погром
18:41 30.09.2025
19 1111
До коментар #12 от "Москалски стандарт:":Очеизвадно е, че е пуешка грешка, бе папагал!
18:41 30.09.2025
20 Мутри
Коментиран от #23
18:41 30.09.2025
21 Луганск
Това е вярно! Всичко се изгражда, ремонтира, нови пътища, инфраструктура! Училища, домове, детски градини, паркове и всичко останало!
Живея в Новорусия, в Луганската народна република и виждам всичко това със собствените си очи!
Българи, не слушайте лъжливата пропаганда на англосаксонците! Те са фашисти и ще бъдат унищожени!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
18:44 30.09.2025
22 Имат ли скици, проект, АКТ 16?
До коментар #1 от "Варненец":Водоснабдяване, канализация, електрозахранване?
Или всичко е едно към гьотере?
18:45 30.09.2025
23 Евроатлантически погром
До коментар #20 от "Мутри":Не знам за какви мутри говориш и какво зад кулисие! Урсулът нали дойде тук да се цалива уста в уста с банкянския старец, а евролидерите изразиха пълна подкрепа за герб, като заявиха, че герб-борисов са европейското лице на България!
18:46 30.09.2025
24 Биско Чекмеджето
18:54 30.09.2025
25 кой да знае
18:56 30.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Евроатлантически погром
До коментар #26 от "Варненец":Сигурно защото са били заети да изграждат всичко остнало в държавата м а па ча. Трябва да се отбележи, че това дето го строят сега не са магистрали, а биоразградими скоростни пътища!
19:04 30.09.2025
28 Руски лъжи
19:11 30.09.2025
29 Омбре
Коментиран от #34
19:12 30.09.2025
30 Омбре
До коментар #16 от "Вразумете се":Много елементарно някак си.
19:14 30.09.2025
31 нннн
До коментар #10 от "Къде е тая Новорусия бе,":Виж стара карта. Юг и изток са НовоРусия. Централна и Северна част - МалоРусия. Западната част - Украйна - по- малка от България.
19:15 30.09.2025
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "си дзън":Като в Плевен другарю ΕβροΜин ΔиΛ ,
като в Плевен.
Коментиран от #36
19:19 30.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 к7ргазак за Левон
До коментар #29 от "Омбре":И не на последно място, с обявяването на СВОто доктор Путин излекува целия свят от кови-69 за един ден. А иначе така сладко си бяха подготвили да ни цапнат със зелените дигиталните балтии и с концлагерите за ненабодени...
19:21 30.09.2025
35 то като няма Русия,
До коментар #16 от "Вразумете се":що урсула ,рюте и половината анаЛизатори от бг тв тата не могат да спят нощем?А постоянно им се присънват някакви кошмари,как лично Путин ги аретува и ги праща в Сибир,да подобряват световния рекорд по дърводобив...🤣🤣🤣
19:26 30.09.2025
36 си дзън
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":То в Плевен само руски слуги. Затова нямат вода.
19:40 30.09.2025
37 Важно
19:44 30.09.2025
38 Амадо ти няма ли да съ
19:44 30.09.2025
39 е, а па де е новината?
19:50 30.09.2025