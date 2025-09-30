Новини
Над 23 700 сгради са построени в Донбас и Новорусия за последните 3 години

30 Септември, 2025 18:15 1 284 39

  • донбас-
  • строителство-
  • жилища

В строителството участват 38 предприемачи

Над 23 700 сгради са построени в Донбас и Новорусия за последните 3 години - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 23 700 сгради са построени в Донбас и Новорусия през последните 3 години. Тук влизат жилища и инфраструктура, включително училища и детски градини.

„От 2022 г. насам руското Министерство на строителството координира както възстановяването на обединените региони, така и комплексните задачи за тяхното социално-икономическо развитие. През това време са реставрирани и построени над 23 700 сгради, включително жилища и свързана с тях инфраструктура: училища, детски градини, болници, административни сгради и културно-развлекателни съоръжения“, каза руският министър на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги Ирек Файзулин в интервю за агенции, публикувано на уебсайта на руското Министерство на строителството.

Според него, руското Министерство на строителството е разработило и одобрило отраслова програма за развитие на жилищното строителство през 2023 г. До 2030 г. целта е да се постигне средният за Русия стандарт по въвеждане в експлоатация на жилища, което според програмата е 0,83 квадратни метра на човек. „За да се постигне този резултат, трябва да бъдат въведени в експлоатация 17,5 милиона квадратни метра. В обединените региони вече е сформирана поземлена банка, където до 2030 г. се планира да бъдат реализирани инвестиционни жилищни проекти с градоустройствен потенциал от 24,9 милиона квадратни метра“, отбеляза министърът.

В строителството участват 38 предприемачи, притежаващи 73 строителни разрешения за проекти с обща площ от 1,1 милиона квадратни метра, включително 689 000 квадратни метра жилищна площ. Мерките за подкрепа включват субсидии за финансиране на проекти до 3%, специални условия за парцели и помощ с инфраструктурата. Значително предимство е преференциалната лихва по ипотеките от 2%. През целия период са издадени над 5000 преференциални ипотечни кредита с лихва от 2% годишно за закупуване на жилища в новите територии.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варненец

    18 40 Отговор
    Тя една леля го каза при откриването на единствения нов блок, лъжат, както винаги и за това лъжат.

    Коментиран от #22

    18:18 30.09.2025

  • 2 Жидовистан

    8 24 Отговор
    Евреите изкупиха земята на безценица - кавказците на Путин сега ще я застроят!
    Нали се сещате за оня джип на чеченеца, дето го снимаха на плажа - човека отишъл да види, къде ще си прави хотела! Схемата е една и съща, навсякъде!

    18:20 30.09.2025

  • 3 си дзън

    14 42 Отговор
    Много сгради в полето, без вода и бензин ша стоят празни като в Китай.

    Коментиран от #7, #32

    18:20 30.09.2025

  • 4 Сталин

    41 16 Отговор
    Велик е Путин ,а ние в България за 30 години западна демокрация още една магистрала не може да построим ,даже и единствената магистрала в България още не може да бъде ремонтирана и е постоянно потрошена

    Коментиран от #26

    18:22 30.09.2025

  • 5 Едни си точат зъбите

    28 7 Отговор
    за възстановяването на украина , други действат .

    18:24 30.09.2025

  • 6 БАНко

    28 8 Отговор
    НАТООВЦЕ , ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ ТАКЪВ ,, АГРЕСОР " !!!

    18:25 30.09.2025

  • 7 Амчи

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Твоята панелка нали е пълна, кво се кахъриш?

    18:30 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    13 3 Отговор
    Няма стандарт за жилищна площ 0.83 кв.м. на човек.

    18:31 30.09.2025

  • 10 Къде е тая Новорусия бе,

    14 25 Отговор
    Факти?

    Що разпространявате кремълска пропаганда?

    Коментиран от #15, #31

    18:32 30.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Москалски стандарт:

    11 18 Отговор
    0,83 кв.м.на човек!

    И две тоалетни чинии в една тоалетна, за по задушевно!

    Коментиран от #19

    18:34 30.09.2025

  • 13 Честна комсомолска

    8 20 Отговор
    Лъжат!!! В тази бройка сигурно смятат външните кенефи и курниците!!!
    Увеличените средства за пропаганда вече действат!!!

    18:36 30.09.2025

  • 14 Щерев

    3 2 Отговор
    ний сми от Бг тук и стройм ма яко. Работа , водка, долари и мамашки

    18:37 30.09.2025

  • 15 РаZпутин

    6 16 Отговор

    До коментар #10 от "Къде е тая Новорусия бе,":

    Новорусия е точно до Новонахyйсk !!!

    18:37 30.09.2025

  • 16 Вразумете се

    7 23 Отговор
    Такова нещо като Новорусия няма! То Русия няма, те тръгнали за ново незнам си кво да пишат. Така ставате съучастници в градежа на имперската политика на фашистка Русия!

    Коментиран от #30, #35

    18:39 30.09.2025

  • 17 Сандо

    3 8 Отговор
    Твърде много цели за великия укровермахт.

    18:39 30.09.2025

  • 18 Тотален евроатлантически погром

    24 3 Отговор
    Междувременно, брюкселският диктат е разгърнал воден гeнoцид в България. Инфраструктурата се разпада.

    18:41 30.09.2025

  • 19 1111

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Москалски стандарт:":

    Очеизвадно е, че е пуешка грешка, бе папагал!

    18:41 30.09.2025

  • 20 Мутри

    2 12 Отговор
    На корумпираните мутри им дай строителството и безброй имоти. Точно като българските корумпирани мутри и задкулисието които държат строителния бранш, хотелите и кръчмите. Лика прилика със света на руските убийци и окупатори. Бе значение генерали с пагони, политици или общественици.

    Коментиран от #23

    18:41 30.09.2025

  • 21 Луганск

    23 4 Отговор
    РУСИЯ ВЪЗРАЖДА РУСКАТА ЗЕМЯ!

    Това е вярно! Всичко се изгражда, ремонтира, нови пътища, инфраструктура! Училища, домове, детски градини, паркове и всичко останало!

    Живея в Новорусия, в Луганската народна република и виждам всичко това със собствените си очи!

    Българи, не слушайте лъжливата пропаганда на англосаксонците! Те са фашисти и ще бъдат унищожени!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    18:44 30.09.2025

  • 22 Имат ли скици, проект, АКТ 16?

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Водоснабдяване, канализация, електрозахранване?
    Или всичко е едно към гьотере?

    18:45 30.09.2025

  • 23 Евроатлантически погром

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мутри":

    Не знам за какви мутри говориш и какво зад кулисие! Урсулът нали дойде тук да се цалива уста в уста с банкянския старец, а евролидерите изразиха пълна подкрепа за герб, като заявиха, че герб-борисов са европейското лице на България!

    18:46 30.09.2025

  • 24 Биско Чекмеджето

    19 2 Отговор
    И как мислите: Смятат ли руснаците да върнат всичко това на бандеро-фашагите ей тъй на от добро сърце, мм?

    18:54 30.09.2025

  • 25 кой да знае

    2 4 Отговор
    За сравнение, в София за последната година са построени 15000.

    18:56 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евроатлантически погром

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Варненец":

    Сигурно защото са били заети да изграждат всичко остнало в държавата м а па ча. Трябва да се отбележи, че това дето го строят сега не са магистрали, а биоразградими скоростни пътища!

    19:04 30.09.2025

  • 28 Руски лъжи

    3 6 Отговор
    Дай боже скоро да бъдат разрушени.

    19:11 30.09.2025

  • 29 Омбре

    14 4 Отговор
    Спомням си когато Кирил, казваше,че това е бензиностанция с ракети,а Урсула, че крадяли чипове и вече нямали пари руснаците. А какво се оказва,че Русия е с 18-19 пакета санкции,замразени пари,води война и в същото време строи, и то не една и две сгради,а числото го има в статията. Франсетата,без санкции и без война са във фалит, германците ги следват. Много интересни неща излизат наяве с тази СВО,че, ако не беше тя,едва ли щяхме да ги научим някога.

    Коментиран от #34

    19:12 30.09.2025

  • 30 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вразумете се":

    Много елементарно някак си.

    19:14 30.09.2025

  • 31 нннн

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Къде е тая Новорусия бе,":

    Виж стара карта. Юг и изток са НовоРусия. Централна и Северна част - МалоРусия. Западната част - Украйна - по- малка от България.

    19:15 30.09.2025

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Като в Плевен другарю ΕβροΜин ΔиΛ ,
    като в Плевен.

    Коментиран от #36

    19:19 30.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 к7ргазак за Левон

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Омбре":

    И не на последно място, с обявяването на СВОто доктор Путин излекува целия свят от кови-69 за един ден. А иначе така сладко си бяха подготвили да ни цапнат със зелените дигиталните балтии и с концлагерите за ненабодени...

    19:21 30.09.2025

  • 35 то като няма Русия,

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вразумете се":

    що урсула ,рюте и половината анаЛизатори от бг тв тата не могат да спят нощем?А постоянно им се присънват някакви кошмари,как лично Путин ги аретува и ги праща в Сибир,да подобряват световния рекорд по дърводобив...🤣🤣🤣

    19:26 30.09.2025

  • 36 си дзън

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    То в Плевен само руски слуги. Затова нямат вода.

    19:40 30.09.2025

  • 37 Важно

    3 2 Отговор
    Значитилно строителство от страна на Русия. След достигане на полската граница цяла Украйна ще бъде възстановена, подобно на Мариопол сега. Остава само наркоманът да подпише каптулация и Европа ще кротне.

    19:44 30.09.2025

  • 38 Амадо ти няма ли да съ

    0 0 Отговор
    изкажиш,въ?

    19:44 30.09.2025

  • 39 е, а па де е новината?

    1 1 Отговор
    Зеля троши, Путя строи. Така е било, така и ще бъде.

    19:50 30.09.2025