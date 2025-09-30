Над 23 700 сгради са построени в Донбас и Новорусия през последните 3 години. Тук влизат жилища и инфраструктура, включително училища и детски градини.

„От 2022 г. насам руското Министерство на строителството координира както възстановяването на обединените региони, така и комплексните задачи за тяхното социално-икономическо развитие. През това време са реставрирани и построени над 23 700 сгради, включително жилища и свързана с тях инфраструктура: училища, детски градини, болници, административни сгради и културно-развлекателни съоръжения“, каза руският министър на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги Ирек Файзулин в интервю за агенции, публикувано на уебсайта на руското Министерство на строителството.

Според него, руското Министерство на строителството е разработило и одобрило отраслова програма за развитие на жилищното строителство през 2023 г. До 2030 г. целта е да се постигне средният за Русия стандарт по въвеждане в експлоатация на жилища, което според програмата е 0,83 квадратни метра на човек. „За да се постигне този резултат, трябва да бъдат въведени в експлоатация 17,5 милиона квадратни метра. В обединените региони вече е сформирана поземлена банка, където до 2030 г. се планира да бъдат реализирани инвестиционни жилищни проекти с градоустройствен потенциал от 24,9 милиона квадратни метра“, отбеляза министърът.

В строителството участват 38 предприемачи, притежаващи 73 строителни разрешения за проекти с обща площ от 1,1 милиона квадратни метра, включително 689 000 квадратни метра жилищна площ. Мерките за подкрепа включват субсидии за финансиране на проекти до 3%, специални условия за парцели и помощ с инфраструктурата. Значително предимство е преференциалната лихва по ипотеките от 2%. През целия период са издадени над 5000 преференциални ипотечни кредита с лихва от 2% годишно за закупуване на жилища в новите територии.

