Емирството, което ще засенчи Дубай (СНИМКИ)
  Тема: ОАЕ

Емирството, което ще засенчи Дубай (СНИМКИ)

6 Октомври, 2025 20:50 1 245 2

  • дубай-
  • оае-
  • рас ал-хайма

Най-бързо развиващият се регион в ОАЕ е Рас ал-Хайлма

Емирството, което ще засенчи Дубай (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

При споменаването на Обединените арабски емирства (ОАЕ) първата асоциация е Дубай. Градът е пионер в редица сегменти от пазара на недвижими имоти. Предлага не само едни от най-големите сгради във всеки от имотните сегменти, но и лукс, за който повечето хора не са и чували.

В действителност обаче, луксът на ОАЕ не се изчерпва с това, което може да се намери на дубайския пазар. Пример за това е Рас ал-Хайлма. Разположеното в северната част на страната емирство привлича хора от цял свят със своята природа, история (бел. ред. налице са археологически находки, показващи селища от бронзовата ера - 3000 г. пр. н.е.) и бързо растящ туризъм. Предимство е и фактът, че емирството, което се присъединява последно към ОАЕ през 1972 г., граничи с Оман и Персийския залив.

Доказателство за процъфтяването на Рас ал-Хайма е секторът на недвижимите имоти, който последните години процъфтява. Това се дължи най-вече на инвеститорските регулации, добре развитата инфраструктура и навлизането както на международно известни предприемачи (Emaar, Aldar, Ellington), така и на местни лидери (Marjan, Al Hamra, RAK Properties).

Обемът на транзакциите с недвижими имоти в Дубай се е увеличил с почти 2500% за последните 7 години, сочат данните на Статистическия център на Рас Ал Хайма. Безпрецедентен растеж!

През 2024 г. е достигнат рекорден обем на транзакциите на стойност 4,08 млрд. USD, което е със 118% повече от 1,88 млрд. USD за 2023 г.

През последните години продажбите и цените на имотите в Рас Ал Хайма скочиха благодарение на вълна от проекти в сферата на хотелиерството, търговията и жилищните сгради.

Само през 2022 г. средната цена на имотите се увеличи с 30%, обусловена от обявяването на Wynn Resort и очаквания 55% ръст на населението до 2030 г. Към момента в емирството живеят 500 000 души.

Рас Ал Хайма отбеляза значителен ръст на недвижимите имоти през последното десетилетие, обхващайки райони като Ал Хамра, Мина Ал Араб и остров Ал Марджан.

Остров Ал Марджан също така е движеща сила на трансформацията на пазара на недвижими имоти в Рас Ал Хайма. Той е дом на едни от най-търсените крайбрежни жилища в ОАЕ, тъй като инвеститорите очакват висока доходност от наеми преди грандиозното откриване на Wynn Resort.

Предприемачът Marjan изгражда амбициозен проект – RAK Central district. Това е многофункционален център, който се очаква да се превърне в първия бизнес клъстер клас "А" в северните емирства.

Очаква се емирството да отбележи значителен ръст на жилищното строителство: 14 148 нови жилищни проекта са планирани да бъдат завършени между 2026 и 2029 г. От тях 5604 са в брандирани жилищни комплекси, което представлява 40%.

Регионът се готви за по-нататъшно увеличение на цените. Анализаторите не изключват, че цените на вторичния пазар на недвижими имоти могат да надхвърлят 10 000 USD/кв.м до 2030 г.

Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    2 0 Отговор
    Тези неща и места ги интересуват само фалшивите инфлуенсъри ,които на гърба на сл ците и столичаните изкарват 50 лева надница ..хора за съжаления ...иначе близкия изток освен всичко е и красив ориент

    20:58 06.10.2025

  • 2 Хлъц

    1 0 Отговор
    Арабска пирамида😳

    21:32 06.10.2025