Откриват най-високия хотел в света (ВИДЕО)

Дубай е готов да счупи още един световен рекорд. През ноември в емирството врати отваря най-високият хотел в света.

Извисяващ се на зашеметяващите 377 метра, впечатляващият Ciel Dubai Marina, Vignette Collection, ще замени хотел Gevora като най-високия хотел в света.

Въпреки, че сме средата на септември, вече могат да се правят резервации в онлайн платформите за датите след 15 ноември. Цените на нощувка в апартамент на висок етаж за трима души започват от 360 EUR и достигат до 1000 EUR.

Новото бижу на Дубай ще разполага с 1004 стаи, разпределени на 82 етажа. Комплексът ще предлага на гостите си бърз достъп по Дубай Марина и известните му магазини, плажове и атракциони. Базата разполага с инфинити басейн и бар на покрива с изглед към Палм Джумейра, Арабския залив и невероятна 360-градусовата стъклена наблюдателна площадка.

Хотелът ще грабне и някои допълнителни световни рекорди на Гинес, след като отвори врати, включително за най-високия инфинити басейн и най-високия клуб в света.

Награждаваният азиатски ресторант Tattu Dubai ще бъде разположен на ниво 74, скай басейнът на ниво 76 и скай лаунджът на ниво 81.

Tattu Sky Pool ще замени Address Beach Resort в JBR в Дубай, разположен на 294 метра над земята на 77-ия етаж, като най-високия инфинити басейн в света.

Скай лаунджът ще претендира за разположения на най-високия етаж в света лаундж, но няма да го задържи дълго, тъй като проектът Burj Azizi в Дубай в крайна сметка ще включва най-високия клуб в света, след като бъде построен.

Средиземноморският ресторант West 13 ще предложи оживена атмосфера с отворените си кухни и сезонни, устойчиво отглеждани продукти. В него гостите могат да се насладят на ръчно приготвена паста, гръцки гирос, такос и мезета. East 14 ще сервира вкусове от цяла Източна Азия, включително тайландска, малайзийска, сингапурска и виетнамска. В този ресторант на шведска маса ще откриете станции за рамен и фо на живо, щандове за суши и дим сум, както и богати индийски кърита.

Освен хранене, на 61-ия етаж ще има луксозен SPA център с невероятни гледки и запомнящи се преживявания. Той се допълва от модерна денонощна фитнес зала, а гостите на хотела могат да се насладят и на безплатен трансфер до Soluna Beach Club на Палм Джумейра.

На 16-ия етаж ще намерите The Executive Lounge, Nest, който разполага със стилни конферентни зали, авангардни технологии, гъвкави пространства и гледка към силуета на града.

„Ciel представлява забележителен проект, който затвърждава позицията на Дубай като глобален център за туризъм и бизнес пътувания", каза Роб Бърнс, главен изпълнителен директор на The First Group

„С височина от 377 метра, изцяло хотелската кула ще предефинира гостоприемството от висок клас, съчетавайки иновации, лукс и креативност чрез своя впечатляващ дизайн, удобства от световна класа и спиращи дъха гледки", допълва той.

