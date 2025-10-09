Новини
Имоти »
Цените на имотите в курорта "Елените" са по-ниски от съседните ваканционни селища
  Тема: Недвижими имоти

Цените на имотите в курорта "Елените" са по-ниски от съседните ваканционни селища

9 Октомври, 2025 19:38 1 093 8

  • imot.bg-
  • имоти-
  • елените-
  • курорт-
  • цени-
  • наводнение

Липсата на Акт 16 правят покупката на апартамент в курорта Елените неатрактивна за българи

Цените на имотите в курорта "Елените" са по-ниски от съседните ваканционни селища - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Преобладаващата част от купувачите на ваканционни апартаменти в курорта "елените", който буквално беше потопен под водата при последните проливни дъждове преди дни, са руснаци. Причината българи да избягват покупката на имот в този курорт е, че немалка част от сградите са без Акт 16. Цените обаче са по-атрактивни спрямо съседните курорти Свети Влас и Слънчев бряг, коментират брокери.

Към момента в курорта се оферират малко над 200 ваканционни апартамента, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Най-силно е предлагането на 2-стайни имоти - 114 броя. Средната офертна цена е 1000 EUR/кв.м. Цените варират и от инфраструктурата, която предлага сградата, в която се намира имота. Апартамент с площ от 79 кв.м. разположен в тухлена сграда, построена през 2005 г. се оферира за 82 500 EUR. Малко по-голям апартамент - от 86 кв.м, обаче може да се намери и срещу 57 000 EUR.

На второ място по темп на предлагане са 3-стайните апартаменти - малко над 60 са офертите. Средната цена е 1050 EUR/кв.м. Тук отново всички имоти са обзаведени и готови за живеене веднага след покупка. Апартамент от 97 кв.м може да се купи срещу 96 000 EUR.

Най-малко са офертите са гарсониери - едва 24 броя. Средната офертна цена е 1020 EUR/кв.м. Преобладаваща част от имотите са от вторичния пазар. Повечето са построени преди 10 или повече години. Нов апартамент с получен преди месеци Акт 16 с площ от 57 кв.м. се продава срещу 46 800 EUR.

Към момента е трудно да се направи прогноза как ще се променят цените на имотите след наводнението. Според експерти, първо трябва да се оценят щетите, да се прецени колко ще струва възстановяването на обектите и колко време ще отнеме това. Също така не е изключено да отчетем ръст в предлагането, в резултат на желанието на някои собственици да предпочетат да продадат имота си, вместо да влагат допълнителни средства в реновирането му.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    14 2 Отговор
    Има доста по-евтини начини за самоубийство или фалит.

    19:41 09.10.2025

  • 2 Пич

    13 2 Отговор
    Рекламата е много нескопосана !!! Кви 80 000 евро у дерето и без документи...?!

    19:42 09.10.2025

  • 3 Спецназ

    9 0 Отговор
    Там, Баце е за взвод от 12 багера и

    като почнат- всичко ЛЕШ,

    Което е НАД Реката!

    И един автобус от Съдебна власт да
    СЪБЕРЕ 50 "Подписвачи на Документи"!!

    19:44 09.10.2025

  • 4 Ама как така?

    6 0 Отговор
    Нали има безплатна вода?

    20:05 09.10.2025

  • 5 купувам етаж от хотел

    6 1 Отговор
    за 5000€ крайна цена независимо от статута: законен/незаконен

    20:12 09.10.2025

  • 6 Хе Хе

    2 0 Отговор
    За море със син флаг върху кафеви краставици от голямото Д каква да е цената освен руло гуоз папир

    20:27 09.10.2025

  • 7 мдааа

    0 0 Отговор
    Освен, ако мyтpите не инвестират да направят някой бент над комплекса да събира ударната вълна и да я насочва с тръби отстрани не е ясно изобщо, как ще го бъде в бъдеще, камо ли да получат изобщо акт 16! Но това е само на теория естествено!

    20:49 09.10.2025

  • 8 Софиянец стар

    0 0 Отговор
    Затова всичики селски пръчки начело с Кочо,само мякате и мяукате в столицата

    20:54 09.10.2025