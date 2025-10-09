Цените на имотите в курорта "Елените" са по-ниски от съседните ваканционни селища

Преобладаващата част от купувачите на ваканционни апартаменти в курорта "елените", който буквално беше потопен под водата при последните проливни дъждове преди дни, са руснаци. Причината българи да избягват покупката на имот в този курорт е, че немалка част от сградите са без Акт 16. Цените обаче са по-атрактивни спрямо съседните курорти Свети Влас и Слънчев бряг, коментират брокери.

Към момента в курорта се оферират малко над 200 ваканционни апартамента, сочи справка в най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Най-силно е предлагането на 2-стайни имоти - 114 броя. Средната офертна цена е 1000 EUR/кв.м. Цените варират и от инфраструктурата, която предлага сградата, в която се намира имота. Апартамент с площ от 79 кв.м. разположен в тухлена сграда, построена през 2005 г. се оферира за 82 500 EUR. Малко по-голям апартамент - от 86 кв.м, обаче може да се намери и срещу 57 000 EUR.

На второ място по темп на предлагане са 3-стайните апартаменти - малко над 60 са офертите. Средната цена е 1050 EUR/кв.м. Тук отново всички имоти са обзаведени и готови за живеене веднага след покупка. Апартамент от 97 кв.м може да се купи срещу 96 000 EUR.

Най-малко са офертите са гарсониери - едва 24 броя. Средната офертна цена е 1020 EUR/кв.м. Преобладаваща част от имотите са от вторичния пазар. Повечето са построени преди 10 или повече години. Нов апартамент с получен преди месеци Акт 16 с площ от 57 кв.м. се продава срещу 46 800 EUR.

Към момента е трудно да се направи прогноза как ще се променят цените на имотите след наводнението. Според експерти, първо трябва да се оценят щетите, да се прецени колко ще струва възстановяването на обектите и колко време ще отнеме това. Също така не е изключено да отчетем ръст в предлагането, в резултат на желанието на някои собственици да предпочетат да продадат имота си, вместо да влагат допълнителни средства в реновирането му.

