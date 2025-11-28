,,Покупката на нов никога не е била толкова непостижима както днес"

Преглеждайки обявите за продажба на къщи в САЩ в специализираните американски сайтове, четенето на проучвания за жилищно строителство и дори превъртането в социалните медии, едно е ясно: закупуването на нов дом никога не е било толкова недостижимо, дори за двама работещи хора с прилични заплати, както днес.

Много хора в САЩ избират варианта да построят малки къщи или допълнителни жилищни единици (ADU). Много от тях са го направили, защото преместването в нов или по-голям дом не е било опция за тях или техните близки, така че са прибягнали до заобиколно решение, което, макар и да не е евтино, е по-евтино от типична къща.

Цената на строежа на малка къща в Северна Калифорния е 248 000 USD. Това се явява изгодна сделка, като се има предвид, че типичните къщи в района се продават за над 1 млн. USD.

ADU са малки къщи в задния двор, които обикновено варират от 13 до 1100 кв.м, в зависимост от местните разпоредби. Средната цена за изграждане на ADU е между 100 000 и 300 000 USD, без да се включват таксите за разрешителни. Някои щати, включително Калифорния, Колорадо, Ню Йорк и Върмонт, предлагат безвъзмездни средства, за да помогнат на собствениците на жилища да компенсират тези разходи.

Шери Куунс, автор и експерт по малки къщи, жилищни сгради с администриране и строителство на жилища, споделя пред businessinsider, че сериозният недостиг на жилища за продажба в страната е причина за популярността на малките къщи и жилищните сгради с администриране.

„Това е особено труден пазар за младите хора и бейби бумърите, които се опитват да намерят жилище“, каза Куунс. „Жилищните проблеми с всяко изминало поколения са все по-често срещани. Родителите ще имат възрастни деца, които живеят в жилищните сгради с администриране в техния имот, а когато „децата имат свои собствени деца, те си разменят жилищата.“

Проучване от 2024 г. на Федералния резервен банк на Сан Франциско изчислява, че в САЩ сега има поне 1,6 милиона жилищни сгради с администриране. Федералният резерв посочва, че броят на еднофамилните къщи с ADU е почти една трета от броя на собствените апартаменти в цялата страна. От всички щати, Калифорния има най-много, с поне 201 000, следвана от Вашингтон, с над 77 800.

Жителката на Калифорния Селма Хеп, главен икономист в Cotality, известна преди като CoreLogic, и самата тя собственик на ADU, посочва, че докато покачващите се цени на жилищата и лихвите по ипотеките поддържат достъпността на жилищата на рекордно ниско ниво, ADU ще продължат да набират скорост.

„Когато погледнете пазарите, които са най-малко достъпни, в бъдеще може да видите хора да мислят за алтернативни начини за максимално използване на земята си“, каза Хеп. „Потенциално в бъдеще ще ги видите в повече райони.“

