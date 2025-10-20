Имотите ще поскъпват и в екзотична африканска държава до 2030 година

Положителните пазарни прогнози за Танзания са обусловени от силна икономика, нарастващи чуждестранни инвестиции, разширяваща се инфраструктура и урбанизация. Страната е на второ място в Африка след Египет по отношение на търсенето на имоти от чужденци, и най-вече руснаци.

Очаква се секторът на недвижимите имоти в Танзания да отбележи стабилен растеж през 2026-2030 г., подкрепен от растежа на БВП (до 6% до 2026 г. и до 8% до 2030 г.) и растежа на градското население, урбанизацията, разширяването на инфраструктурата и притока на инвестиции.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се увеличиха от 1,3-1,6 млрд. USD през 2023 г. до 6,56 млрд. USD през 2024 г. Секторът на недвижимите имоти допринесе значително, като привлече над 185 млн. USD последните месеци на 2024 г.

Интересът на инвеститорите се подхранва от правителствените реформи: приемането на Закона за инвестициите и специалните икономически зони на Танзания (TISEZA) през 2025 г. и преди това Националната поземлена политика, която позволява 99-годишни договори за наем и ускорено развитие.

Търсене

Правителствените инфраструктурни проекти (строителство на железопътни линии и водоснабдяване) увеличават търсенето на жилища. В резултат на това се очаква цените на имотите в цялата страна да нарастват с 4,6% годишно, като годишният ръст в Дар ес Салам, най-големият град на Танзания, ще достигне до 7%, а средната пазарна стойност от 2024 до 2028 г. ще бъде 4,7%.

Строителство

Обемът на строителния сектор ще се увеличи от 10,7 млрд. USD през 2025 г. до 17,4 млрд. USD през 2030 г. (среден годишен темп на растеж от 10,2%). Това ще стане възможно благодарение на развитието както на публичната инфраструктура, така и на частните недвижими имоти, както и на реформите за намаляване на времето, необходимо за издаване на строителни разрешителни.

География на инвестициите

Дар ес Салам остава ключов инвестиционен магнит. Крайбрежните райони Масака, Ойстър Бей, Микочени и Кигамбони ще продължат да привличат както местни, така и чуждестранни инвеститори. Според Knight Frank цените на имотите тук варират от 1000 до 1800 USD/кв.м, докато апартаментите с една спалня се отдават под наем от 500 до 800 USD на месец. Брутната доходност от наем е средно 6,8%.

Прогнозира се растеж и в по-големия регион Додома поради продължаващото преместване на държавни агенции. Интересът към популярната туристическа зона Аруша ще остане висок (местният пазар показва доходност от 6-8% годишно). Развиващите се градове Мванза, Танга и Сингида вече се възползват от модернизацията на пристанищата и инвестициите в индустриални зони.

Известният остров Занзибар също продължава да се развива, като се фокусира върху луксозните недвижими имоти. Въпреки че увеличеният брой обяви за Airbnb донякъде е намалил доходността, данъчните стимули и високото ниво на туризъм продължават да правят ваканционните жилища под наем привлекателни за дългосрочни инвестиции.

Предизвикателства

Експертите виждат високите лихвени проценти по ипотеките (15-20%), нарастващите разходи за земя и строителство, както и споровете за земя, като основни рискове за растежа.

Анализатори от Mrisho Consult отбелязват, че следващите 5 години ще бъдат критични за бъдещето на пазара на недвижими имоти в Танзания. Те очакват нарастващ инвеститорски интерес към достъпни, устойчиви и проекти със смесено предназначение.

Благодарение на текущите регулаторни реформи, младото и нарастващо население и развиващата се инфраструктура, Танзания е в добра позиция да предложи както значително увеличение на капитала, така и надеждни възможности за доходи до 2030 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg