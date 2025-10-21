Най-скъпите и най-евтините нови сгради в Европа

Най-скъпите нови жилища са в Люксембург. Средна цена на квадратен метър там е 8760 EUR. На втора и трета позиция са Израел и Великобритания, съответно с цени от 6130 EUR/кв.м и 5200 EUR/кв.м. В ТОП 5 влизат още Австрия и Португалия със средна цена на квадратен метър ново строителство 5050 EUR/кв.м.

В другия край на класацията първото място се държи от Турция със средна цена при новото жилищно строителство от 950 EUR/кв.м. По-скъпо е в Босна и Херцеговина - 1480 EUR/кв.м. Разиката между Албания и Румъния е едва 60 EUR/кв.м, съответно 1620 EUR/кв.м. и 1680 EUR/кв.м. В Гърци цената е 1790 EUR/кв.м.

Тази статистика отчита действителните сделки, а не обявените цени, което означава, че докладът се основава на резултатите от сделките.

Най-голямото увеличение на цената на квадратен метър в новите сгради през годината е било в Полша – с 19,3%. Цените са се увеличили значително в Албания (+16,6%), Босна и Херцеговина и Израел (+12,7% и в двете страни). Следват Унгария (+11,7%), Хърватия и Румъния (+11,5%), Италия (+11,2%) и Гърция (+10,2%).

Най-големият спад е в Турция (-12%).

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg