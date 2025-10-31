Промениха статута на редица имоти

Правителството промени статута на част от имот, като го обяви за частна държавна собственост. Той е разположен на територията на с. Гара Елин Пелин. Имотът представлява старо приемно здание и ще бъде премахнат от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Това ще позволи реализацията на проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“.

Кабинетът промени статута на част от друг имот, като го обяви за частна държавна собственост. Неоперативният актив представлява сграда, която се намира на територията на Летище „Горна Оряховица“. Сградата няма функционално и техническо значение за дейността на предприятието. Тя е силно амортизирана и с цел безопасност ще се предприемат действия за нейното премахване.

Министерският съвет прие Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерството на отбраната. Имотите се намират в гр. София, община Столична, гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34-а. С безвъзмездното предоставяне на имотите ще се осигурят административни потребности на Министерството на отбраната, за нуждите на Командването за логистична поддръжка, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Министерството на отбраната.

По решение на правителството се учредява безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти частна държавна и публична държавна собственост в полза на община Бургас за строителство на мостово съоръжение. Терените се намират в гр. Бургас, езеро „Мандра“ и „Южна промишлена зона“. Съоръжението, с дължина над 900 метра, ще е публична общинска собственост. С реализацията на проекта ще се облекчи пътният поток, безконфликтното транспортно обслужване на прилежащите жилищни зони и ще се осигури бързо и безпрепятствено извеждане на трафика от Бургас, като основните градски пътни артерии ще могат да се свържат с обходни пътища и трасета от републиканската пътна мрежа.

Община Брезник получава правото на собственост върху два поземлени имота - частна държавна собственост за изграждане на водовземно съоръжение и определяне на санитарно-охранителна зона към него. Имотите се намират в местност Байчилница, село Конска, а финансирането на обектите ще бъде от бюджета на общината. При нереализиране на предвиденото до 5 години от придобиването на имотите общината ще трябва да ги прехвърли обратно на държавата.

Министерският съвет прие решение за възлагане на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, обявяването му за имот - публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция по горите. Имотът представлява административна едноетажна сграда, със застроена площ от 83 кв. м., разположен в гр. София, ул. „Антим I“ № 17. Придобиването на посочения имот на обща стойност 62 141 лв. и предоставянето му на Изпълнителната агенция по горите за безвъзмездно управление ще обезпечи нуждите на агенцията при изпълнение на основните цели и задачи. Средствата за закупуването са осигурени от бюджета на Изпълнителната агенция по горите. Решението предвижда и обявяване на имота за публична държавна собственост.

Правителството предостави на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ правото на безвъзмездно управление на част от имот - публична държавна собственост. Помещението е е площ от 67 кв. м и е необходимо за разширяване капацитета на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) и предоставяне на административните органи на възможност за ползване на информационно-комуникационна услуга „Колокация“.

Изменя се Решение на Министерския съвет № 519 от 30.07.2025 г., с което на Висшия съдебен съвет (ВСС) за нуждите на дейността на европейските делегирани прокурори (ЕДП) в Република България е предоставена за управление административна сграда на бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А в гр. София, състояща се от високо и ниско тяло, подземен гараж, но без намиращия се в партерния етаж на високото тяло магазин и без първия надпартерен етаж в него. По силата на същото решение имотът е обявен от частна за публична държавна собственост. С промяната цялата сграда става публична държавна собственост и преминава в управление на ВСС. По този начин се гарантира целостта на собствеността и сигурността на сградата, както и подобряването на функционалността при организиране на дейността на ЕДП и служителите от администрацията им. Едновременно с това с цел изчистване на техническа грешка думата „гараж“ се заменя с „етаж“.

