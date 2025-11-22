Новини
Засилен интерес към къщи в близост до София (ВИДЕО)

22 Ноември, 2025 08:00 2 767 25

  • imot.bg-
  • къща-
  • продажба-
  • видео

В плевенското село Чуковец двуетажна къща се продава срещу 245 000 евро

Засилен интерес към къщи в близост до София (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-етажна санирана къща, разположена само на 45 минути от София. Имотът се продава напълно обзаведен и е готов веднага да посрещне новите си собственици. Разполага с голям поддържан двор с площ 1547 кв.м и детска плодащка.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Перник / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Йоско

    39 6 Отговор
    И защо да дам толкова пари в някакво село в България като мога да купя за по малко пари в някое уредено градче в Германия, Холандия, Белгия.... За 36 години България не се е оправила в следващите 36 ли ще се оправи

    Коментиран от #22

    08:04 22.11.2025

  • 2 За половин милион

    25 6 Отговор
    Какви 45 минути от София.. За 245 хиляди евро, в съседна Сърбия, ще си купите няколко къщи за тези пари.

    08:08 22.11.2025

  • 3 Четвърт

    28 3 Отговор
    милиона € за тази къща и то къде ?! Хайде , по - сериозно !

    08:22 22.11.2025

  • 4 хахаха

    37 2 Отговор
    На 45 минути от София 😂😂😂...аз докато стигна тази София ще си оставя бъбреците по пътя. И като стигна София какво? Лондон ли е, Москва ли е, Токио ли е....? София,неуредена,лоша инфраструктура, боклука не се прибира,дупки, изкъртени тротоари.......Не, благодаря.

    08:28 22.11.2025

  • 5 Пешо

    16 3 Отговор
    Вижте сделките в имотния регистър как падат в сравнение със същият миналата година. Предлагането се повишава. Ясно е, че ще има такива като на клипчето. Сега е момента за апартамента, както се пееше в рекламата.

    08:29 22.11.2025

  • 6 Иво

    20 3 Отговор
    Половин милион за къща в някакво село без канализация,като знаем и ел.подаването как е по селата,при всяка буря ще стоиш без ток,съседите роми а за вода в Плевенско да говоря ли:)

    09:07 22.11.2025

  • 7 Наблюдател

    4 10 Отговор
    Какт е тръгнало, скоро, може 1 хляб 10 евро да струва.

    Благодарение на мафията която излъга заспалите уфце да не гласуват и плати на гуведата да я избират.

    Евтино я продава даже човека.

    Коментиран от #14, #19

    09:30 22.11.2025

  • 8 Аз Кочо

    14 5 Отговор
    Хора вие подигравате ли се? За тия пари ще си купите къща във всяка една провинция по света. В чуковец има ли нещо друго освен църква?

    Коментиран от #11

    09:31 22.11.2025

  • 9 БЛАГОДАРЯ

    8 2 Отговор
    аз живея в България, не в Монако! Обаче,, нали сме в Клуба на богатите?🤣

    09:41 22.11.2025

  • 10 по принцип

    8 2 Отговор
    Къща около София без римляни на нормална цена е по-добър вариант от кутийка в самият град.
    Малко хора обаче могат да платят 200к евро . минимума за добра къща/ , че да имаме кой знае какъв засилен интерес.
    По-логично е да си купите парцел и да си построите. Излиза в пъти по-евтино.

    09:41 22.11.2025

  • 11 мне

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    Ама на 45 минути от Париж може да си купиш не къща, а палат и то еновиран та тази цена.
    Абсурдно е просто.

    Влизаме в ЕЗ, ама минаваме цените с 200 на всички в ЕЗ, ако сравним локация/качество.

    09:44 22.11.2025

  • 12 шаа

    15 2 Отговор
    "Засилен интерес към къщи в близост до София"

    Добре, щом така казвате. Ама ако имаше засилен интерес, нямаше да има нужда от засилена реклама.

    09:47 22.11.2025

  • 13 локация

    14 0 Отговор
    Не мога да намеря село Чуковец около Плевен.
    Още по-малко село около Плевен на 45мин.

    10:05 22.11.2025

  • 14 може може

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    В Германия един прясно изпечен хляб е 1 евро....В България е нормално да струва 10 евро. Цените не са народни,а за богатите държавни служители

    Коментиран от #16

    10:09 22.11.2025

  • 15 Жоро

    8 1 Отговор
    С ,600€ заплати и 250 € пенЦия, тази сума .Вие добре ли сте бе хора? 🥶

    10:49 22.11.2025

  • 16 Наблюдател

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "може може":

    В Германия един прясно изпечен хляб струва 4 евро. - 800 грама.

    Коментиран от #17, #18

    11:04 22.11.2025

  • 17 Палячо

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Не се излагай, Линда на Киро продаваше един козунак за 80 лв!!!!!!

    11:07 22.11.2025

  • 18 Е ,еее,може

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    На 3- ,4000€ заплати защо Не? И то пресно изпечен, не от вчера. 🤣

    11:16 22.11.2025

  • 19 Хляба по света

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Както и заплатите скочиха тройно и петорно, но имотите а сега и биткойна се сриват.
    Сто пъти ти казах да не сравняваш едните цени с другите.

    11:47 22.11.2025

  • 20 Не че нещо,

    4 3 Отговор
    ама офертата ми се струва чудесна за инвеститор Вуе

    Коментиран от #21

    11:50 22.11.2025

  • 21 Вуету го пиши аут от пазара

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Не че нещо,":

    До към 2076, доксто си плати кредита, ако успее де, хахаха

    Коментиран от #23

    11:52 22.11.2025

  • 22 Мишо

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Йоско":

    Ако можеше и имаше пари щеше отдавна да си там

    13:23 22.11.2025

  • 23 Е да де

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Вуету го пиши аут от пазара":

    ама офертата не е за изпускане, таман е като за него

    Коментиран от #24

    13:39 22.11.2025

  • 24 По принцип, да

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Е да де":

    Той е по куците сделки финансирани с кредит до козирката.хахаха

    13:48 22.11.2025

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.