Засилен интерес към къщи в близост до София (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-етажна санирана къща, разположена само на 45 минути от София. Имотът се продава напълно обзаведен и е готов веднага да посрещне новите си собственици. Разполага с голям поддържан двор с площ 1547 кв.м и детска плодащка.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Йоско
Коментиран от #22
08:04 22.11.2025
2 За половин милион
08:08 22.11.2025
3 Четвърт
08:22 22.11.2025
4 хахаха
08:28 22.11.2025
5 Пешо
08:29 22.11.2025
6 Иво
09:07 22.11.2025
7 Наблюдател
Благодарение на мафията която излъга заспалите уфце да не гласуват и плати на гуведата да я избират.
Евтино я продава даже човека.
Коментиран от #14, #19
09:30 22.11.2025
8 Аз Кочо
Коментиран от #11
09:31 22.11.2025
9 БЛАГОДАРЯ
09:41 22.11.2025
10 по принцип
Малко хора обаче могат да платят 200к евро . минимума за добра къща/ , че да имаме кой знае какъв засилен интерес.
По-логично е да си купите парцел и да си построите. Излиза в пъти по-евтино.
09:41 22.11.2025
11 мне
До коментар #8 от "Аз Кочо":Ама на 45 минути от Париж може да си купиш не къща, а палат и то еновиран та тази цена.
Абсурдно е просто.
Влизаме в ЕЗ, ама минаваме цените с 200 на всички в ЕЗ, ако сравним локация/качество.
09:44 22.11.2025
12 шаа
Добре, щом така казвате. Ама ако имаше засилен интерес, нямаше да има нужда от засилена реклама.
09:47 22.11.2025
13 локация
Още по-малко село около Плевен на 45мин.
10:05 22.11.2025
14 може може
До коментар #7 от "Наблюдател":В Германия един прясно изпечен хляб е 1 евро....В България е нормално да струва 10 евро. Цените не са народни,а за богатите държавни служители
Коментиран от #16
10:09 22.11.2025
15 Жоро
10:49 22.11.2025
16 Наблюдател
До коментар #14 от "може може":В Германия един прясно изпечен хляб струва 4 евро. - 800 грама.
Коментиран от #17, #18
11:04 22.11.2025
17 Палячо
До коментар #16 от "Наблюдател":Не се излагай, Линда на Киро продаваше един козунак за 80 лв!!!!!!
11:07 22.11.2025
18 Е ,еее,може
До коментар #16 от "Наблюдател":На 3- ,4000€ заплати защо Не? И то пресно изпечен, не от вчера. 🤣
11:16 22.11.2025
19 Хляба по света
До коментар #7 от "Наблюдател":Както и заплатите скочиха тройно и петорно, но имотите а сега и биткойна се сриват.
Сто пъти ти казах да не сравняваш едните цени с другите.
11:47 22.11.2025
20 Не че нещо,
Коментиран от #21
11:50 22.11.2025
21 Вуету го пиши аут от пазара
До коментар #20 от "Не че нещо,":До към 2076, доксто си плати кредита, ако успее де, хахаха
Коментиран от #23
11:52 22.11.2025
22 Мишо
До коментар #1 от "Йоско":Ако можеше и имаше пари щеше отдавна да си там
13:23 22.11.2025
23 Е да де
До коментар #21 от "Вуету го пиши аут от пазара":ама офертата не е за изпускане, таман е като за него
Коментиран от #24
13:39 22.11.2025
24 По принцип, да
До коментар #23 от "Е да де":Той е по куците сделки финансирани с кредит до козирката.хахаха
13:48 22.11.2025
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.