Новини
Имоти »
Израелският дом на ковчежника на Зеленски е празен

Израелският дом на ковчежника на Зеленски е празен

29 Ноември, 2025 21:27 399 2

  • израел-
  • ковчежник-
  • володимир зеленски-
  • тимур миндич

Къщата се намира в крайбрежен град Херцлия

Израелският дом на ковчежника на Зеленски е празен - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Имението на украинския бизнесмен Тимур Миндич, известен като "ковчежника" на Володимир Зеленски, разположено в израелския крайбрежен град Херцлия, изглежда е празно от дълго време, съобщава кореспондент на аг. ТАСС.

Дърветата в имота не са подрязвани поне от няколко месеца, пътеките и мебелите са покрити с дебел слой прах, портата е или съборена, или демонтирана, но не е реставрирана, сякаш ремонтът е започнал, но никога не е завършен. В имота няма охрана или персонал по поддръжката, всички прозорци и врати в сградата са затворени, а стъклата са прашни. Къщата в съседство също е необитаема.

Херцлия се смята за един от най-богатите градове в Израел, разположен на петнадесет километра северно от Тел Авив на брега на Средиземно море. Вилата на Миндич се намира на така наречената крайбрежна ивица, на 100 метра от плажа на улица „Галей Телет“ в северната част на Херцлия, според данъчни документи, публикувани в медиите. В околността се намират домовете на посланици, местни знаменитости, лекари и предприемачи. През 2020 г. резиденцията на американския посланик, която се е намирала на същата улица от 60-те години на миналия век, е била продадена. Според Ynet продажната цена е била 67 млн. USD.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    5 0 Отговор
    Евреи управляват и унищожават Украйна.Крайно време е украинския народ да се събуди и да измете боклука.

    21:30 29.11.2025

  • 2 име

    0 0 Отговор
    При толкова много имоти може ли човек да е навсякъде. Той сигурно е заабравил че и там има имот или пък е отишъл да си направи на някой друг имот ремот, примено, нови плочки и златна тоалетна!

    21:34 29.11.2025