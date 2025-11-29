Имението на украинския бизнесмен Тимур Миндич, известен като "ковчежника" на Володимир Зеленски, разположено в израелския крайбрежен град Херцлия, изглежда е празно от дълго време, съобщава кореспондент на аг. ТАСС.

Дърветата в имота не са подрязвани поне от няколко месеца, пътеките и мебелите са покрити с дебел слой прах, портата е или съборена, или демонтирана, но не е реставрирана, сякаш ремонтът е започнал, но никога не е завършен. В имота няма охрана или персонал по поддръжката, всички прозорци и врати в сградата са затворени, а стъклата са прашни. Къщата в съседство също е необитаема.

Херцлия се смята за един от най-богатите градове в Израел, разположен на петнадесет километра северно от Тел Авив на брега на Средиземно море. Вилата на Миндич се намира на така наречената крайбрежна ивица, на 100 метра от плажа на улица „Галей Телет“ в северната част на Херцлия, според данъчни документи, публикувани в медиите. В околността се намират домовете на посланици, местни знаменитости, лекари и предприемачи. През 2020 г. резиденцията на американския посланик, която се е намирала на същата улица от 60-те години на миналия век, е била продадена. Според Ynet продажната цена е била 67 млн. USD.

