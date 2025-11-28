Великобритания пордава сградите на посолствата си, за да попълни бюджета

Британското правителство възнамерява да продаде собствеността на страната в чужбина, включително сградите на посолствата, за да попълни бюджета, съобщи Politico, позовавайки се на правителствени документи.

Страната притежава приблизително 6500 имота в чужбина на обща стойност 2,5 млрд. британски лири (приблизително 3,3 млрд. USD). Правителството възнамерява да „рационализира“ използването им, за да намери „активи за освобождаване“. Като част от инициативата правителството планира да продаде имоти, които смята, че вече не са необходими, като например сгради на посолства и дипломатически жилища.

Финансови документи, публикувани тази седмица, показват, че Министерството на външните работи „рационализира“ своите имоти, търсейки „активи за продажба“, предвид лошото състояние на стотици сгради. Списъкът с имоти за продажба може да включва както посолства, така и жилищни сгради, в съответствие с програмата на Министерството на външните работи за реформиране на неговите операции, персонал и присъствие във Великобритания и чужбина.

Авторите на бюджетните послания наблягат на спестяванията „в райони с висока стойност като Ню Йорк“. Имотите на британското министерство в града включват луксозен апартамент на стойност 12 млн. паунда (почти 16 млн. USD), закупен за дипломати през 2019 г., за да се улеснят търговските сделки със САЩ след Брекзит. Седемстайният апартамент, който заема целия 38-ми етаж на сградата на площад „Обединените нации“, включва библиотека, шест бани и една тоалетна.

По-рано Националната одитна служба (NAO) и Комисията по публични разходи на Камарата на общините изразиха сериозна загриженост относно състоянието на „порутените дипломатически имоти“ на Великобритания в чужбина. Около 930 такива имота (приблизително 15% от общия брой) бяха счетени за опасни или несигурни. Министерството на външните работи изчислява, че ремонтите биха могли да струват 450 млн. британски лири (почти 595 млн. USD).

