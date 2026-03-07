Галатасарай триумфира в истанбулското дерби и затвърди първото си място в Турция

Галатасарай излезе победител в ожесточеното дерби срещу Бешикташ, завършило с минимален успех 1:0 за "жълто-червените".

Героят на мача стана нигерийският нападател Виктор Осимен, който в 39-ата минута реализира единственото попадение в срещата. С прецизен удар той донесе ценните три точки на Галатасарай и зарадва хилядите фенове на отбора.

Дербито не мина без инциденти – в 62-ата минута Лерой Сане, бивш ас на Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, получи директен червен картон за грубо нарушение. Така Бешикташ остана с човек по-малко, което допълнително затрудни домакините в опитите им да стигнат до изравнително попадение. Въпреки численото неравенство, Галатасарай демонстрира характер и стабилност в защита, удържайки преднината си до последния съдийски сигнал.

Така "лъвовете" увеличиха актива си на 61 точки и затвърдиха лидерската си позиция в класирането на турската Суперлига. Бешикташ, от своя страна, остава на четвъртото място с 46 точки и ще трябва да търси реванш в следващите кръгове, ако иска да се доближи до челните позиции.







