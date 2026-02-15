Осъденият за сексуални престъпления финансист Джефри Епщайн закупи прословутото си имение в Ню Йорк от бившия шеф на Victoria's Secret Лесли Уекснър само за 20 USD, въпреки факта, че сградата струва десетки милиони, установи РИА Новости след проучване на документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Става дума за седеметажна сграда на Източна 71-ва улица в Ню Йорк, която фигурира в случая като едно от местопрестъпленията на Епщайн. Къщата разполага с около 40 стаи, включително 10 спални и 15 бани. Сградата е с изглед към Central Park. Уекснър го купува през 1989 г. за 13,2 млн. USD, извършва обширни ремонти, но почти не живее там.

Според документ на ФБР от 16 юли 2019 г. бившият бодигард на Уекснър Ричард Ейдриън е казал на разследващите, че Уекснър е продал имението на Епщайн през 1993 г. за номинална сума.

„Ейдриън също така заяви, че Епщайн е получил всичките си пари от Уекснър, а през 1993 г. Уекснър му продаде имението си в Ню Йорк за 20 USD“, се казва в материалите.

Както следва от публични данни, Епщайн живее в имението от средата на 90-те години на миналия век, но официалната собственост върху сградата е регистрирана в неговата компания едва през 2011 г. През март 2021 г., след смъртта на Епщайн, къщата е продадена за 51 млн. USD. Приходите са използвани за изплащане на обезщетения на жертвите.

