Бившият шеф на Victoria's Secret е продал имението на Епщайн само за 20 долара

15 Февруари, 2026 13:25 659 5

Седеметажна сграда на Източна 71-ва улица в Ню Йорк разполага с 40 стаи

Бившият шеф на Victoria's Secret е продал имението на Епщайн само за 20 долара - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Осъденият за сексуални престъпления финансист Джефри Епщайн закупи прословутото си имение в Ню Йорк от бившия шеф на Victoria's Secret Лесли Уекснър само за 20 USD, въпреки факта, че сградата струва десетки милиони, установи РИА Новости след проучване на документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Става дума за седеметажна сграда на Източна 71-ва улица в Ню Йорк, която фигурира в случая като едно от местопрестъпленията на Епщайн. Къщата разполага с около 40 стаи, включително 10 спални и 15 бани. Сградата е с изглед към Central Park. Уекснър го купува през 1989 г. за 13,2 млн. USD, извършва обширни ремонти, но почти не живее там.

Според документ на ФБР от 16 юли 2019 г. бившият бодигард на Уекснър Ричард Ейдриън е казал на разследващите, че Уекснър е продал имението на Епщайн през 1993 г. за номинална сума.

„Ейдриън също така заяви, че Епщайн е получил всичките си пари от Уекснър, а през 1993 г. Уекснър му продаде имението си в Ню Йорк за 20 USD“, се казва в материалите.

Както следва от публични данни, Епщайн живее в имението от средата на 90-те години на миналия век, но официалната собственост върху сградата е регистрирана в неговата компания едва през 2011 г. През март 2021 г., след смъртта на Епщайн, къщата е продадена за 51 млн. USD. Приходите са използвани за изплащане на обезщетения на жертвите.

САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Искра Фидосова продаде хижа Петрохан на Калушев за 90 000 лв.А тя струва 2 млн.С какви извращения я държат,?

    13:30 15.02.2026

  • 2 Сиса брокерката

    2 0 Отговор
    Че то и тук има такива неща. Като на онзи, адвокатът-мечоносец, Расташки, къщата в Созопол. 3-етажна за 60К.

    13:33 15.02.2026

  • 3 Цако Даков

    2 0 Отговор
    Що не се обади? Щях да ти дам 30 $.

    13:34 15.02.2026

  • 4 Бендида

    8 0 Отговор
    Нормално, кой знае Епсти колко secrets има срещу бившия шеф. :)))

    13:38 15.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Не е продал имението НА Епщайн,
    а е продал имението СИ на Епщайн❗

    Пуста ФИЛОЛОГИЯ ли ФАЛОСОЛОГИЯ🤔

    13:45 15.02.2026