Очаква се по-силно предлагане на пазара на жилища, което да укроти цените

По-силно предлагане на жилища през 2026 г. очакват посредници. Според тях, това ще доведе до успокояване темпа на поскъпване на този вид имоти, който определено не е „здравословен“ за пазара. „В края на 2026 г. може да очакваме ръстовете на цените да се доближат до инфлацията или да спаднат до под 10%“, прогнозира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.
През последното тримесечие на миналата година средната цена на апартаментите в София е около 220 000 EUR. В разглеждания период акцентът при покупките е бил на обзаведени жилища от вторичния пазар. „От тук идва и една разлика в цената, която наблюдаваме през последното тримесечие на 2025 г.“, пояснява Стойкова и уточнява, че средната цена към края на миналата година е била 2700-2800 EUR/кв.м срещу 1900 EUR/кв.м. през 2024-та.
„През 2025 г. наблюдавахме ръст на цените, какъвто първо не беше очакван и второ изпревари дори годините на най-големия бум 2008 г. и инфлацията от 2022 г.“, допълва експертът.
Южните квартали на София продължават да са сред най-предпочитаните от купувачите. „Последните години имаше преориентиране към новите квартали, новите зони на София – Банишора, Малинова долина, където имаше по-голямо предлагане ново строителство на малко по-ниски цени. През 2025 г. и това приключи, тъй като цените и там нараснаха значително и всъщност вече хората се ориентират към жилищни комплекси, които се строят в сателитни около София градове, които съответно предлагат по-ниски цени“, казва Стойкова.
Възвръщаемостта е от изключително важно значение за купувачите и най-вече за тези, които придобиват имот с цел инвестиция. През третото тримесечие на 2025 г. са били необходими 1.3 месечни заплати за покупката на 1 кв.м. жилищна площ в София. За сравнение, през пиковата 2008 г. са били нужни 3 месечни заплати за покупка на 1 кв.м.
Парцела закупен през 2020 година за 29000 евро 800 квадрата, тогава всички ми казваха че е скъпо.
Ходене по мъките 2 години за ПУП въпреки че беше в регулация парцела ,не им вярвайте че става за 6 месеца.
След което архитект 27 лева на квадрат и разни разрешителни 14000 лева- става въпрос за къща на 4 етажа с полуподземен етажи.
Груб строеж за 500 квадрата 230000 лева.
Тогава цените 2023 спрямо сега бетон 175-240 лева кубик.
Кофраж 38-70 лева.
Желязо 2.6- сега е над 3 лева .
Тухлите са нагоре с 30%.
С други думи трябва да действате на момента всяко забавяне означава още пари, даже с пари на кредит сте на печалба.
До коментар #1 от "Продавач":Купете си пуканки и им гледайте шоуто как си блъскат главите кой да излезе пръв през вратара
До коментар #2 от "Инвеститор":Тепърва ще спират и други строежи. 5 млн. м2 трябва да излязат на пазара. А 40 пр от копторите са празни
До коментар #3 от "Реален":За тези пари ще си вдигнеш къща на френската Ривиера а ти си се забил в провинциален град без достъп от магистрала.
Успех брато дерзай не се отказвай
До коментар #3 от "Реален":Не строиш само ти, а и цените на основните материали вече се нормализираха, и при бригадите е така, появиха се конкуренти на досегашните. Много украинци започнаха да се занимават със строителство, реална конкуренция са на българските лилави „майстори“
До коментар #9 от "Гошо":ама ако е зърнар с готовите пари .... тия квадрати какъв да е друг де
До коментар #2 от "Инвеститор":Мечтии,и сънищаа
До коментар #13 от "Никой не продава":Инфлацията ще ти изяде дохода и вноските по кредита ще те изпарят на дъното. Ще ядете само супа от моркови. И така 35; години половин един живот хахаха
До коментар #9 от "Гошо":Ама на Ривиерата няма да чакаш две години за документи и още 32 за да ти изградят канализация и евентуално асфалт до коптора, губи се романтиката да слезеш с кални ботуши от джипа и да се мушнеш в луксозния кухно-хол
До коментар #13 от "Никой не продава":ако никой не продава, значи никой и не кОпува, как иначе ще раЗтяли сделките, както предричаш ти и колегите ти от брокерландия
До коментар #12 от "Честито на печелившите инвеститори":Затова се ходи на адвокат и ако имаш договор с ясни клаузи и неустойки,сега ще ги осъдиш.Но Ганчо най мрази изваждането и предпочита да мизерства под наем и/или в килера на мама,но да не се мине и да даде пари и затова по цял ден пука балона тук
До коментар #19 от "Адвокат":Забравих че си йорис ха ха ха, ученото ми то
До коментар #19 от "Адвокат":Но няма да доживеят резултата. Техните деца може би. Пак забравяш къде си инвестирал парите от банката и тези на татко ти
До коментар #18 от "Ами Вуе,":На вуету туй ме може да му роди главата, той смята само до две
23 Иди насамука, цинити нивгъж не падали
Нова Скотия отчита най-големия спад на цените на жилищата.
Цената на типичен дом е паднала през декември 2025, като само провинциите PEI и Квебек са отбелязали ръст. Докато по-голямата част от натискът надолу е концентриран в Онтарио и Британска Колумбия, Нова Скотия внезапно регистрира най-големия спад в страната миналия месец. Внезапната промяна може да е сигнал, че друга провинция е готова да се върне към реалността.
Ако продавате не ви трябва брокер, нотариусът ви е достатъчен. Пуснете си обява и отхвърляйте всякакъв диалишог с брокери. Дори когато ви кажат че имат купувача. Лъжат ви в повечето случаи.
