Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Очаква се по-силно предлагане на пазара на жилища, което да укроти цените

Очаква се по-силно предлагане на пазара на жилища, което да укроти цените

30 Януари, 2026 12:35 750 25

  • жилища-
  • цени-
  • полина стойкова-
  • bulgarian properties

Средна цена от 220 000 евро за апартамент в София

Очаква се по-силно предлагане на пазара на жилища, което да укроти цените - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По-силно предлагане на жилища през 2026 г. очакват посредници. Според тях, това ще доведе до успокояване темпа на поскъпване на този вид имоти, който определено не е „здравословен“ за пазара. „В края на 2026 г. може да очакваме ръстовете на цените да се доближат до инфлацията или да спаднат до под 10%“, прогнозира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

През последното тримесечие на миналата година средната цена на апартаментите в София е около 220 000 EUR. В разглеждания период акцентът при покупките е бил на обзаведени жилища от вторичния пазар. „От тук идва и една разлика в цената, която наблюдаваме през последното тримесечие на 2025 г.“, пояснява Стойкова и уточнява, че средната цена към края на миналата година е била 2700-2800 EUR/кв.м срещу 1900 EUR/кв.м. през 2024-та.

„През 2025 г. наблюдавахме ръст на цените, какъвто първо не беше очакван и второ изпревари дори годините на най-големия бум 2008 г. и инфлацията от 2022 г.“, допълва експертът.

Южните квартали на София продължават да са сред най-предпочитаните от купувачите. „Последните години имаше преориентиране към новите квартали, новите зони на София – Банишора, Малинова долина, където имаше по-голямо предлагане ново строителство на малко по-ниски цени. През 2025 г. и това приключи, тъй като цените и там нараснаха значително и всъщност вече хората се ориентират към жилищни комплекси, които се строят в сателитни около София градове, които съответно предлагат по-ниски цени“, казва Стойкова.

Възвръщаемостта е от изключително важно значение за купувачите и най-вече за тези, които придобиват имот с цел инвестиция. През третото тримесечие на 2025 г. са били необходими 1.3 месечни заплати за покупката на 1 кв.м. жилищна площ в София. За сравнение, през пиковата 2008 г. са били нужни 3 месечни заплати за покупка на 1 кв.м.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Продавач

    11 3 Отговор
    Кой успее да продаде пръв, останалите .... супата

    Коментиран от #6

    12:40 30.01.2026

  • 2 Инвеститор

    6 2 Отговор
    то е сега всеки ще се юрне да продава за да обере печалбите а ама купувачи няма, не и на тия цени. Ще стане мазало, вече има спрени строежи и стърчат все повече недовършени сгради

    Коментиран от #7, #14

    12:43 30.01.2026

  • 3 Реален

    7 3 Отговор
    Реших да си построя къща във Варна на хубаво място.
    Парцела закупен през 2020 година за 29000 евро 800 квадрата, тогава всички ми казваха че е скъпо.
    Ходене по мъките 2 години за ПУП въпреки че беше в регулация парцела ,не им вярвайте че става за 6 месеца.
    След което архитект 27 лева на квадрат и разни разрешителни 14000 лева- става въпрос за къща на 4 етажа с полуподземен етажи.
    Груб строеж за 500 квадрата 230000 лева.
    Тогава цените 2023 спрямо сега бетон 175-240 лева кубик.
    Кофраж 38-70 лева.
    Желязо 2.6- сега е над 3 лева .
    Тухлите са нагоре с 30%.
    С други думи трябва да действате на момента всяко забавяне означава още пари, даже с пари на кредит сте на печалба.

    Коментиран от #9, #10

    12:46 30.01.2026

  • 4 ипотекар

    7 4 Отговор
    Чкайте да видите вноските по ипотеките в евро . Много хора ще изкарат ипотекираните имоти за продажба .Предстои да се случи това което стана през 2008 година, че и по ниско

    12:47 30.01.2026

  • 5 Аз Кочо

    3 3 Отговор
    Олеле, вуе, минало това стане край с цинити. Хахах. Търсене и предлагане това определя един пазар а много предлагане и малко търсене е рецептата за покупка на две на цената на едно хохохо

    12:56 30.01.2026

  • 6 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Продавач":

    Купете си пуканки и им гледайте шоуто как си блъскат главите кой да излезе пръв през вратара

    12:57 30.01.2026

  • 7 Ооооо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Инвеститор":

    Тепърва ще спират и други строежи. 5 млн. м2 трябва да излязат на пазара. А 40 пр от копторите са празни

    12:59 30.01.2026

  • 8 Прогнозата на магданоза

    2 1 Отговор
    Ъхъъъъ

    13:00 30.01.2026

  • 9 Гошо

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Реален":

    За тези пари ще си вдигнеш къща на френската Ривиера а ти си се забил в провинциален град без достъп от магистрала.

    Успех брато дерзай не се отказвай

    Коментиран от #11, #16

    13:01 30.01.2026

  • 10 Опаа

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Реален":

    Не строиш само ти, а и цените на основните материали вече се нормализираха, и при бригадите е така, появиха се конкуренти на досегашните. Много украинци започнаха да се занимават със строителство, реална конкуренция са на българските лилави „майстори“

    13:01 30.01.2026

  • 11 Е да де

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    ама ако е зърнар с готовите пари .... тия квадрати какъв да е друг де

    13:04 30.01.2026

  • 12 Честито на печелившите инвеститори

    4 0 Отговор
    Десетки купили жилище на зелено в комплексите „Оne home” и „Нова Дружба” в София. Сключили са предварителни договори с дружества от групата „Грийнлайф”, като са предплатили хиляди левове. Вместо да получат апартаментите си обаче, останали с празни ръце. През август миналата година договорите им били прекратени едностранно, без предупреждение от страна на продавача. Мотивът - стопанска непоносимост. Само седмица по-късно същите жилища били прехвърлени на учреденото в края на юли 2025 г. дружество „Резидиа груп” АД. След това, по думите на хората, били пуснати за продажба на значително по-високи цени

    Коментиран от #19

    13:05 30.01.2026

  • 13 Никой не продава

    5 6 Отговор
    Който купил купил.........останалите до живот под наем.А инфлацията в близките 3 - 5 г. добре ще се погрижи за паричките ви.Тепърва влизаме от серия избори,а чичо Румен гледа към Мацква

    Коментиран от #15, #18

    13:06 30.01.2026

  • 14 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Инвеститор":

    Мечтии,и сънищаа

    13:08 30.01.2026

  • 15 Гледай си кредито

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Никой не продава":

    Инфлацията ще ти изяде дохода и вноските по кредита ще те изпарят на дъното. Ще ядете само супа от моркови. И така 35; години половин един живот хахаха

    13:09 30.01.2026

  • 16 Прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    Ама на Ривиерата няма да чакаш две години за документи и още 32 за да ти изградят канализация и евентуално асфалт до коптора, губи се романтиката да слезеш с кални ботуши от джипа и да се мушнеш в луксозния кухно-хол

    13:15 30.01.2026

  • 17 Разговор пред телевизора

    2 0 Отговор
    Със закон трябва да се забрани пърдeнето след 22 часа понеже звукът се разнася по етажите и нощно време не може да се спи по апартаментите. Освен това трябва да се направят специални устройства за хващане на такива емоционални звуци излезли чрез емоции от задната част на тялото. Апартаментите не са конструирани от архитектите срещу нощни емоции! За цената на емоционалната и натуралнатаПpъдня, трябва да се гласува в парламента. Гласувайте за тази партия която ще намали емоционалните звуци нощно време!

    13:16 30.01.2026

  • 18 Ами Вуе,

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Никой не продава":

    ако никой не продава, значи никой и не кОпува, как иначе ще раЗтяли сделките, както предричаш ти и колегите ти от брокерландия

    Коментиран от #22

    13:17 30.01.2026

  • 19 Адвокат

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Честито на печелившите инвеститори":

    Затова се ходи на адвокат и ако имаш договор с ясни клаузи и неустойки,сега ще ги осъдиш.Но Ганчо най мрази изваждането и предпочита да мизерства под наем и/или в килера на мама,но да не се мине и да даде пари и затова по цял ден пука балона тук

    Коментиран от #20, #21

    13:19 30.01.2026

  • 20 Ооо, Вуе

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Адвокат":

    Забравих че си йорис ха ха ха, ученото ми то

    13:21 30.01.2026

  • 21 Да де те с завели дела хорта

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Адвокат":

    Но няма да доживеят резултата. Техните деца може би. Пак забравяш къде си инвестирал парите от банката и тези на татко ти

    13:32 30.01.2026

  • 22 Охох

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами Вуе,":

    На вуету туй ме може да му роди главата, той смята само до две

    13:35 30.01.2026

  • 23 Иди насамука, цинити нивгъж не падали

    1 0 Отговор
    Още една провинция в Канада

    Нова Скотия отчита най-големия спад на цените на жилищата.
    Цената на типичен дом е паднала през декември 2025, като само провинциите PEI и Квебек са отбелязали ръст. Докато по-голямата част от натискът надолу е концентриран в Онтарио и Британска Колумбия, Нова Скотия внезапно регистрира най-големия спад в страната миналия месец. Внезапната промяна може да е сигнал, че друга провинция е готова да се върне към реалността.

    13:39 30.01.2026

  • 24 Наръчник за купувачи

    1 0 Отговор
    "Очаква се по-силно предлагане на пазара на жилища браво, това е хубаво но проблемът е че когато това стане търсенето намалява и започва мръ сн ата игра между купувачите кой да напусне пръв потъващия кораб. Та когато цените тръгнат надолу никой не купува зашото чака още по ниски цени, а инвеститорите вече са назад. Те гледат да избягат възможно най бързо. Така че не се опитвайте да хващате падащ нож а го изчакайте да падне на земята. После го оставете да поотлежи там и не бързайте. Когато продавачите са унищожени бавно се наведете и спокойно го вдигнете без да се преуморявате

    13:47 30.01.2026

  • 25 Избягвайте брокерите

    1 0 Отговор
    Изпратете ваш човек да сключи договор с лакомата агенция. Като го заведат на адреса ще го разберете. Идете и се договорете директно с продавача. Спестете си едни 3 пр. изхвърлени през прозореца.

    Ако продавате не ви трябва брокер, нотариусът ви е достатъчен. Пуснете си обява и отхвърляйте всякакъв диалишог с брокери. Дори когато ви кажат че имат купувача. Лъжат ви в повечето случаи.

    13:53 30.01.2026