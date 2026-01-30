Очаква се по-силно предлагане на пазара на жилища, което да укроти цените

По-силно предлагане на жилища през 2026 г. очакват посредници. Според тях, това ще доведе до успокояване темпа на поскъпване на този вид имоти, който определено не е „здравословен“ за пазара. „В края на 2026 г. може да очакваме ръстовете на цените да се доближат до инфлацията или да спаднат до под 10%“, прогнозира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

През последното тримесечие на миналата година средната цена на апартаментите в София е около 220 000 EUR. В разглеждания период акцентът при покупките е бил на обзаведени жилища от вторичния пазар. „От тук идва и една разлика в цената, която наблюдаваме през последното тримесечие на 2025 г.“, пояснява Стойкова и уточнява, че средната цена към края на миналата година е била 2700-2800 EUR/кв.м срещу 1900 EUR/кв.м. през 2024-та.

„През 2025 г. наблюдавахме ръст на цените, какъвто първо не беше очакван и второ изпревари дори годините на най-големия бум 2008 г. и инфлацията от 2022 г.“, допълва експертът.

Южните квартали на София продължават да са сред най-предпочитаните от купувачите. „Последните години имаше преориентиране към новите квартали, новите зони на София – Банишора, Малинова долина, където имаше по-голямо предлагане ново строителство на малко по-ниски цени. През 2025 г. и това приключи, тъй като цените и там нараснаха значително и всъщност вече хората се ориентират към жилищни комплекси, които се строят в сателитни около София градове, които съответно предлагат по-ниски цени“, казва Стойкова.

Възвръщаемостта е от изключително важно значение за купувачите и най-вече за тези, които придобиват имот с цел инвестиция. През третото тримесечие на 2025 г. са били необходими 1.3 месечни заплати за покупката на 1 кв.м. жилищна площ в София. За сравнение, през пиковата 2008 г. са били нужни 3 месечни заплати за покупка на 1 кв.м.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg