След успеха на Супербоул Бед Бъни ще изиграе първата си главна роля във филм

Пуерториканската музикална звезда Бед Бъни прави значителна крачка в киното, след като бе избран за главната роля в предстоящата историческа драма „Пуерто Рико“. Проектът ще разкаже историята на местен революционер, противопоставил се на колониалното управление на острова, и ще събере на екран впечатляващ международен актьорски състав.

Освен Бед Бъни, в продукцията участват Виго Мортенсен, Хавиер Бардем и Едуард Нортън – имена с дългогодишно присъствие в авторското и холивудското кино. Филмът ще бъде режисьорски дебют на пуерториканския рапър Рене Перес Хоглар, познат като Резиденте от групата „Кайе 13“. Той обяви новината в социалните мрежи, определяйки проекта като сбъдната мечта и публикувайки архивни фотографии, свързани с историческия контекст на лентата.

Продуцент на филма ще бъде носителят на „Оскар“ Алехандро Гонсалес Иняриту, чието име стои зад заглавия като „Бърдмен“ и „Завръщането“.

За Бед Бъни – един от най-успешните латино изпълнители в глобалната музикална индустрия през последното десетилетие – това е първа главна роля в пълнометражен филм. Досега той има участия в поддържащи роли, включително в холивудски продукции и телевизионни проекти, както и в екшън филма „Бързи и яростни 9“. Паралелно с музикалната си кариера, отличена с множество награди „Грами“ и „Латино Грами“, артистът постепенно разширява присъствието си в киното и модната индустрия.

„Пуерто Рико“ се очаква да постави фокус върху исторически период, рядко представян в мащабни международни продукции, и да комбинира политическа драма с лична история за идентичност и съпротива. Засега не е обявена дата за начало на снимките, но проектът вече предизвика значителен интерес в киноиндустрията и сред латиноамериканската общност.