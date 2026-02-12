Промениха статута на имоти в София, Сливен и Мадан

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-публична държавна собственост, за имот-частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Сливен, област Сливен. Предмет на акта на Министерския съвет е имот, намиращ се в област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, кв. „Младост“, представляващ поземлен и построените върху него сгради. Имотът се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Сливен за изграждане на общинска многофункционална инфраструктура - селищен парк с пространства за озеленяване, детски и спортни площадки, зона за кучета, места за отдих на открито и паркинг, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Правителството предостави на Община Мадан собствеността върху три поземлени имота - частна държавна собственост, намиращи се в с. Равнища. Те ще бъдат използвани за изграждане на общински обект „Подмяна на довеждащ водопровод от водопровод ст.тр. ф530 до резервоар за питейни нужди за с. Средногорци, Напорен водопровод от водопровод ст.тр. ф530 до резервоар за с. Равнища, Междинна ПС, Резервоар с хлораторно за с. Равнища и ПС за с. Лещак и вътрешна водопроводна мрежа за с. Равнища“, който е от първостепенно значение. С реализирането му ще се подобрят битовите условия на населението, ВиК услугите към частните и обществените абонати и ще се намалят загубите на вода. Общината ще трябва да прехвърли имотите обратно на държавата, ако до пет години от придобиването им проектът не бъде изпълнен. Областният управител на Смолян ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърлят терените.

Министерският съвет прие Решение за обявяване на части от имот - публична държавна собственост за имоти - частна държавна собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграден комплекс „Център по хигиена“, и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Лечебното заведение ще използва имотите за обединяване и разширяване легловата база на Клиниката по онкология и хематология, което ще осигури оптимизиране на работата на медицинските специалисти и подобряване на медицинските грижи за хоспитализираните пациенти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg