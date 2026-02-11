Рекорден ръст за последните 20 години на купувачите на първо жилище

Един от най-отчетливите сигнали за промяна на жилищния пазар в световен мащаб е нарастващото присъствие на хората, които купуват своя първи дом. Последните международни анализи показват, че купувачите на първо жилище достигнаха най-големия си дял на пазара за последните две десетилетия. Това е повратен момент, който не само променя профила на търсенето, но и оказва влияние върху ценовите нива и предлагането в редица държави.

Тенденцията се наблюдава едновременно в няколко развити пазара - Великобритания, части от Европа и Северна Америка. Традиционно този сегмент е сред най-чувствителните към икономическата среда, лихвените проценти и достъпността на кредитиране. Именно затова увеличеният му дял се приема като индикатор за възстановяване на увереността и постепенно нормализиране на условията за покупка на жилище.

Защо купувачите на първо жилище са ключови за пазара

Хората, които правят първата си покупка, са своеобразният „двигател“ на жилищния сектор. Тяхното навлизане на пазара създава ново търсене и отключва последващи сделки – продажби на по-големи имоти, преместване в по-висок ценови клас и раздвижване на средния сегмент. Когато делът им намалява, пазарът обикновено се охлажда. Когато нараства, това е сигнал за структурна стабилност и дългосрочен интерес към собствеността.

Какви фактори стоят зад ръста

Увеличеният дял на купувачите на първо жилище се обяснява с няколко ключови предпоставки:

Натрупани спестявания в предходните години, които позволяват по-голямо самоучастие при ипотека.

Относително стабилизиране на лихвените нива , след период на силна инфлация и резки увеличения на кредитните разходи.

Промяна в начина на работа , включително дистанционни и хибридни модели, които дават по-голяма свобода при избора на местоживеене.

Държавни стимули и програми в някои страни, насочени към млади семейства и първи купувачи.

Ефект върху цените на жилищата

Засиленото присъствие на този сегмент се усеща най-силно при по-малките и средни по размер апартаменти – типичният избор за първи дом. В градовете с ограничено ново строителство това може да доведе до повишен ценови натиск, особено в квартали с добра инфраструктура и транспортна достъпност.

В райони с по-широко предлагане обаче пазарът успява да поеме увеличеното търсене без резки скокове в цените. Именно балансът между налични имоти и ново строителство се оказва решаващ фактор за динамиката на стойностите.

Ролята на ипотечното кредитиране

Достъпът до финансиране остава ключов елемент. Въпреки че в редица държави лихвите вече са под пиковите си стойности от 2023–2024 г., те все още са над историческите минимуми. Това означава, че за много домакинства покупката на първо жилище продължава да изисква внимателно финансово планиране. Затова и редица правителства поддържат схеми за гаранции, субсидирани кредити или данъчни облекчения, насочени именно към този сегмент.

Какво означава това за пазара занапред

Експертите очакват делът на купувачите на първо жилище да остане висок и през следващата година, при условие че икономическата среда се запази относително стабилна. За строителните компании това е сигнал за фокус върху по-достъпни проекти, а за инвеститорите – индикатор за устойчиво базово търсене.

В крайна сметка увеличеното присъствие на хората, които купуват първия си дом, не е просто статистика. То показва разширяване на основата на жилищния пазар, което обикновено носи по-голяма устойчивост и по-предвидима динамика в дългосрочен план.

