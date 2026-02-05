До 40% от сделките с жилища в София са в сегмента на новото строителство

Между 30% и 40% от реализираните сделки с жилища през 2025 г. в София са били в сегмента на новото строителство. Тук влизат и всички сделки „на зелено“, които все още не са отразени в Агенцията по вписвания, уточняват анализатори.
През миналата година в София са реализирани 226 513 покупко-продажби, което е ръст от 6.5%. За столицата най-силния период е бил последното тримесечие, когато по традиция се сключват най-много сделки.
„Днес сделките се случват по-бавно и с повече въпроси от страна на купувачите. Това не е знак за охлаждане, а за зрялост на пазара. Хората сравняват проекти, търсят сигурност и реална стойност, а не просто квадратура“, коментира Красимир Джамбазов, търговски директор на компания, специализирана в продажбата на ново строителство и цялостно управление на проекти.
Все по-често купувачите вземат решенията си не само на база цена и локация, а и спрямо цялостната среда – каква общност ще се формира, кой ще бъде съседът и в каква среда се изгражда.
Проекти с компромиси в инфраструктурата, концепцията или изпълнението срещат осезаемо по-слабо търсене, независимо от цената. За сметка на това се засилва интересът към добре планирани сгради и комплекси с ясна визия, висока енергийна ефективност, качествени общи части и предвидима среда на обитаване.
Тази промяна се отразява и в сроковете за финализиране на сделките, които по пазарни оценки през 2025 г. са се удължили с около 15–25% спрямо 2024 г. - резултат от повече огледи, по-задълбочени сравнения и по-детайлен анализ от страна на купувачите. Паралелно с това, данните сочат, че около 60–70% от сделките с ново строителство през 2025 г. са финансирани с ипотечен кредит, което показва стабилна кредитна активност и високо доверие в сегмента.
„Разликата между добър и слаб проект вече е ясно видима. Пазарът започва сам да отсява - качествените проекти се реализират, а останалите се забавят или излизат от фокуса на купувачите“, допълва Джамбазов.
Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. също оказа влияние върху поведението на част от купувачите през втората половина на 2025 г., като ускори техните решения. Според експертите обаче, този ефект е по-скоро психологически, отколкото структурен, и не предполага рязък ценови скок. Първите наблюдения от началото на 2026 г. показват запазване на активността, което потвърждава, че растежът през изминалата година не е бил движен единствено от очакванията около въвеждането на еврото.
През идните 12–18 месеца пазарът на ново строителство ще остане активен заради подготвеното предлагане, но ще се развива чрез по-ясна селекция на проектите. Купувачите ще бъдат готови да платят повече, но само за проекти, които предлагат реално качество, добра среда и дългосрочна стойност.
„2026 г. няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената“, обобщава Джамбазов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
13:19 05.02.2026
2 Големят Стан
Коментиран от #4, #7, #32
13:21 05.02.2026
3 Цецо Асенов
Моделът разчита на краткосрочни спекулации.
Бизнес моделът за изграждане на жилища зависи от инвеститорите, които реализират „значителна възвръщаемост“, а не от крайните потребители, нуждаещи се от жилище. Инвестиция, която зависи от постъпващи нови средства за валидиране на дълга, а не от доход от самия актив, е учебникарското определение за Понци финанси.
Финансовите единици на Понци трябва да вземат назаем или да продават активи, за да плащат лихва... разчитайки на очакването, че поскъпването на активите ще надвиши лихвения процент.
Повишенията на лихвите не могат да ограничат кредитирането, преди да бъдат направени, но заплахата може бързо да обезцени спекулативните очаквания.
Пазар, който обслужва спекулантите, не създава жилища. Той създава финансови инструменти, в които хората от време на време живеят. Реалното предлагане се възвръща само когато стойността на земята по-добре отразява доходите на хората, живеещи на тази земя, а не доходност, която спекулантите
Коментиран от #5, #24
13:29 05.02.2026
4 Рано пиле
До коментар #2 от "Големят Стан":Рано пее, а другото само .риска и яде а китъ
Коментиран от #40
13:30 05.02.2026
5 Цецо Асенов
До коментар #3 от "Цецо Асенов":Пазар, който обслужва спекулантите, не създава жилища. Той създава финансови инструменти, в които хората от време на време живеят. Реалното предлагане се възвръща само когато стойността на земята по-добре отразява доходите на хората, живеещи на тази земя, а не доходност, която спекулантите намират за привлекателна само заради кредитния балон.
13:33 05.02.2026
6 Амадо
Язе инвестирах на тати парата и кредит който не мога да си позвола
13:36 05.02.2026
7 До Биг Стан
До коментар #2 от "Големят Стан":Кога ще ми благодариш че ти разказах какво се е случило в Кипър 2013-2015? И от Инвестор се изнесе като ъдня
Коментиран от #13
13:42 05.02.2026
8 Тома
Коментиран от #11, #12, #41
13:53 05.02.2026
9 Овчар
14:13 05.02.2026
10 Овчар
14:27 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Остана само вуето
До коментар #8 от "Тома":обаче му спряха нета за неплатени сметки
Коментиран от #14
15:33 05.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ще се появи
До коментар #12 от "Остана само вуето":Довечера към 20 часа, като апне мусаката и пиине бозата
15:57 05.02.2026
15 Статистика
Брей че това е сигурно почти половината от жилищния фонд в София...
Коментиран от #16
16:09 05.02.2026
16 Тръпчо
До коментар #15 от "Статистика":Жилищният фонд в София е около 700 000 жилища. А сделките са толкова защото един човек продава и после веднага купува. Това е в 90 пр. от случаите.
Коментиран от #17, #18
16:17 05.02.2026
17 Хммм
До коментар #16 от "Тръпчо":През изминалата година в Лондон е имало 70800 сделки с жилищни имоти, а в София, град многократно по-малък, над 200 000...
Нещо много ме съмнява.
Коментиран от #19
16:25 05.02.2026
18 Значи
До коментар #16 от "Тръпчо":би трябвало да има поне 27 нови семейства в моя блок, ама нещо ги нема.
16:30 05.02.2026
19 Тръпчо
До коментар #17 от "Хммм":Това за София мисля че нещо се лъжеш. Последното и предпоследното ТРИМЕСЕЧИЕ сделките в София са около 20 000, не ми се търси точно. А първите две тримесечия са под 20 000
Така че общо за София да са около 40 000.сделки за 2025. 200 000 са най вероятно за цяла България.
Коментиран от #21
16:33 05.02.2026
20 Мен
Второ тримесечие: Продължаващ ръст с над 8 500 вписани сделки.
третото тримесечие са регистрирани 9 238 сделки
Четвърто 12 320 сделки
Или под 40 000 за година
А в Лондон са толкова но има спад от 20+ пр в сделките на годишна база
16:46 05.02.2026
21 Това е написано
До коментар #19 от "Тръпчо":по-горе в статията
Погледнете втория абзац.
Аз също смятам че тези фигури не са реални, затова дадох примера с Лондон.
Коментиран от #22, #23
18:23 05.02.2026
22 Тръпчо
До коментар #21 от "Това е написано":Еми какво да ти кажа освен че изобщо не прочетох статията и сега като я прочетох мога да кажа че навсякъде по сайтовете в България се пишат глупости и подвеждаща информация.
През 2025 г. в София са регистрирани 40 629 сделки с имоти.
Сделките с имоти в България са 226 000 за 2025.
18:36 05.02.2026
23 За Лондон
До коментар #21 от "Това е написано":През 2025 г. пазарът на имоти в Лондон регистрира приблизително70 800продажби на имоти .
Този обем представлява значително намаление от 21,1% в сравнение с предходната година. Пазарът беше особено стегнат за ново строителство, като през първата половина на 2025 г. бяха продадени само 3950 нови жилища , което е исторически най-ниско ниво, сравнимо с това от 2009 г.
Но в бг сайтовете се пишат съвсем различни неща -глупости
18:39 05.02.2026
24 Гост
До коментар #3 от "Цецо Асенов":И какво става, когато купувачите и сделките намалеят под необходимият минимум, за поддържане на схемата?
19:04 05.02.2026
25 Цецо Асенов
Складовите наличности ще достигнат най-високата си точка от години. Купувачите ще изчезнат от пазара. Цените ще започнат да падат в началото леко а после лавинообразно.
Пример : Торонто и още 28 от 33 най големи градове в сащ. Както и някои градове в западна Европа
Коментиран от #26
19:11 05.02.2026
26 май май
До коментар #25 от "Цецо Асенов":В Торонто ще падат. В САЩ ще поевтиняват. В цял свят може да има срив на цените, но в България ще вървят нагоре.
Дори да има някакво поевтиняване, то ще е за година-две. Повечето продавачи ще решат да се оттеглят от пазара и да изчакат по-сгодни времена. Пазарът ще обеднее.
Продавачите в България имат имоти в чужбина, за чудо и приказ. Тукашните са им последна грижа.
Коментиран от #27, #31
19:19 05.02.2026
27 Цецо Асенов
До коментар #26 от "май май":Ти май не знаеш какво е инвеститор! 70.пр от сделките в София да за инвестиция. За да не се повтарям прочети пак коментар 3.
България не е с нищо по различна от имотния пазар по света.
И да не забравяме че през 2011 пазарът на имоти в България беше на първо място в света по срив на цените
Коментиран от #28
19:23 05.02.2026
28 май май
До коментар #27 от "Цецо Асенов":Напротив - различна е.
Коментиран от #29
19:41 05.02.2026
29 Хахах
До коментар #28 от "май май":Добре, спи спокойно
Коментиран от #30
19:44 05.02.2026
30 май май
До коментар #29 от "Хахах":Няма да ми казваш кво да прааа, полецай съм, аз казвам кво ше става
Коментиран от #33
20:04 05.02.2026
31 Когато
До коментар #26 от "май май":направят данъка за основно жилище 1500 евро на година, а за второ и трето по 3000 нещата ще си дойдат на място.
21:12 05.02.2026
32 Гост
До коментар #2 от "Големят Стан":Такива като него са вечните наематели,нека си говори и да пука балона всяка година, а те цените са все повече нагоре
Коментиран от #34
22:27 05.02.2026
33 Гост
До коментар #30 от "май май":Колега, всичките ми колеги теглиха кредити и копуват кат садрани и не им пука щото заплатата голема и кредита не се осеща. ПОЗНАВАМ САДИИ И ПОРКУРОРИ И ТЕ САМО КОПУВАТ И ТЕ ТАКА ТЕ , ПА КОЧО НЕКА СИ РЕВЕ
Коментиран от #35
08:10 06.02.2026
34 Един друг
До коментар #32 от "Гост":Всеки носи глава на раменете. Ако някой си мисли че апартамент в най бедната страна в ЕС струва колкото и повече от такъв в най богатите страни в света си е негова работа.
Дерзайте инвеститУри!
09:47 06.02.2026
35 Тук си прав Вуе
До коментар #33 от "Гост":Подарените тройни заплати на над 100 000 избиратели на Д-тата обърка пазара. Повишените цени на НИ са в пряка зависимост от увеличените доходи
Коментиран от #36, #37
10:04 06.02.2026
36 Глупости
До коментар #35 от "Тук си прав Вуе":"Повишените цени на НИ са в пряка зависимост от увеличените доходи"
ЗАПЛТАИТЕ СА НАРАСНАЛИ С 100 ПРОЦЕНТА ОТ 2010 НАСАМ. ЗАПЛАТИТЕ САМО В ДЪРЖАНИЯ СЕКТОР НАПРАВЛВНИЕ СИГУРНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ СА НАПАРАСНАЛИ С 125 ПРОЦЕНТА. ТОВА СА ОКОЛО 100 К ЧОВЕКА.
РЪСТА НА ЗАПЛАТИТЕ Е В ЛЕВА
ИМОТИТЕ СА НАРАСНАЛИ С ОТ 150 -300 ПРОЦЕНТА В ЕВРО.
ТОВА НЯМА НИШО ОБЩОМС ФУНДАМЕНТА БА БГ ИКОНОМИКАТА КОЯТО СЕ КРЕПИ САМО НА КРЕДИТИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ.
ТОВА СКОРО ШЕ ПРИКЛЮЧИ ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО РЪСТ НА КРЕДИТИТЕ СПРЯМО БВП .
СЕМЕЙСТВАТА ПОЕМАТ ДЪЛГ КОЙТО НИКОГА ПОВТАРЯН НИКИГА В ИСТОРИЯТА НЕ Е БИЛ ПОЕМАН.
Коментиран от #38
10:15 06.02.2026
37 Гост
До коментар #35 от "Тук си прав Вуе":"Повишените цени на НИ са в пряка зависимост от увеличените доходи"
Този ръст се дължи и на спекулата която се вихри и се захранва от страха пораждан от медиите у хората. Продавачите се възползват и ИСКАТ цени в които самите те не вярват и не биха платили. Ако успеят да хванат някой шаран това е като печалба от тотото за тях.
Баламурници в България все още не липсват.
Но и това ще свърши както навсякъде по света свърши.
Тази спекула се вихри единствено в ЦИЕ. и в най бедните държави.
10:20 06.02.2026
38 Пропускаш цените в магазина
До коментар #36 от "Глупости":Те са нараснали със 100 + процента също. Или ръста на заплатите е изяден от ръста на цените на храните стоките и услугите.
11:04 06.02.2026
39 Коч о
11:55 06.02.2026
40 Ха ха ха
До коментар #4 от "Рано пиле":И рано го колят.....
Коментиран от #44
13:25 06.02.2026
41 Не, няма
До коментар #8 от "Тома":Има образовани и платени хора,за които не е проблем да имат по 2 -3 имота,да карат хубава кола и да ходят по почивки у нас и в чужбина.Но ти и такива като теб никога няма да го разберете и ще драскате тук и ще се радвате да си платите наема
Коментиран от #42, #43
13:29 06.02.2026
42 Дай пример
До коментар #41 от "Не, няма":за образована и платена работа, само моля без айтитата, защото те са времянки, скоро .... супата. Платена е само олигархията на държавна хранилка, включително башибозука. Ти от тях ли си ?
Коментиран от #45
13:55 06.02.2026
43 Така е има
До коментар #41 от "Не, няма":Но и ти не си в лигата, а тези хора са 0.000001 пр. от бедното бг население.към което принадлежи твоя милост хаха
14:23 06.02.2026
44 Ранното колене
До коментар #40 от "Ха ха ха":Е за предпочитане пред вечното очакване да го заколят. Нещо като продавачите на имоти които чакат Годо да дойде и да им купи имотите апа той все не идва хихихи
14:25 06.02.2026
45 Амадо
До коментар #42 от "Дай пример":Ето пример, плочкаджия, шафиор, маникюристка и продавачка в Лидъл, ти знаеш ли кви пари зимат Теа хора ве, а?
Коментиран от #46
14:33 06.02.2026
46 Разбрах
До коментар #45 от "Амадо":Това ли са високообразованите ти професии ?!!! Ти явно си доста зле моме
16:05 06.02.2026
47 Лазур Бургас
Заплата над 20000 на месец.
Не ми дреме ще купувам 7 апартамент в Пампорово.
Коментиран от #48
16:25 06.02.2026
48 Имаш
До коментар #47 от "Лазур Бургас":Жълто около оста т а и скъсъни жобчита
16:30 06.02.2026