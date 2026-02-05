Новини
Имоти »
До 40% от сделките с жилища в София са в сегмента на новото строителство

До 40% от сделките с жилища в София са в сегмента на новото строителство

5 Февруари, 2026 13:07 2 171 48

  • жилища-
  • софия-
  • сделки-
  • ново строителство-
  • ипотечен заем

Близо две трети от тях са реализирани с ипотечен кредит

До 40% от сделките с жилища в София са в сегмента на новото строителство - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Между 30% и 40% от реализираните сделки с жилища през 2025 г. в София са били в сегмента на новото строителство. Тук влизат и всички сделки „на зелено“, които все още не са отразени в Агенцията по вписвания, уточняват анализатори.

През миналата година в София са реализирани 226 513 покупко-продажби, което е ръст от 6.5%. За столицата най-силния период е бил последното тримесечие, когато по традиция се сключват най-много сделки.

„Днес сделките се случват по-бавно и с повече въпроси от страна на купувачите. Това не е знак за охлаждане, а за зрялост на пазара. Хората сравняват проекти, търсят сигурност и реална стойност, а не просто квадратура“, коментира Красимир Джамбазов, търговски директор на компания, специализирана в продажбата на ново строителство и цялостно управление на проекти.

Все по-често купувачите вземат решенията си не само на база цена и локация, а и спрямо цялостната среда – каква общност ще се формира, кой ще бъде съседът и в каква среда се изгражда.

Проекти с компромиси в инфраструктурата, концепцията или изпълнението срещат осезаемо по-слабо търсене, независимо от цената. За сметка на това се засилва интересът към добре планирани сгради и комплекси с ясна визия, висока енергийна ефективност, качествени общи части и предвидима среда на обитаване.

Тази промяна се отразява и в сроковете за финализиране на сделките, които по пазарни оценки през 2025 г. са се удължили с около 15–25% спрямо 2024 г. - резултат от повече огледи, по-задълбочени сравнения и по-детайлен анализ от страна на купувачите. Паралелно с това, данните сочат, че около 60–70% от сделките с ново строителство през 2025 г. са финансирани с ипотечен кредит, което показва стабилна кредитна активност и високо доверие в сегмента.

„Разликата между добър и слаб проект вече е ясно видима. Пазарът започва сам да отсява - качествените проекти се реализират, а останалите се забавят или излизат от фокуса на купувачите“, допълва Джамбазов.

Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. също оказа влияние върху поведението на част от купувачите през втората половина на 2025 г., като ускори техните решения. Според експертите обаче, този ефект е по-скоро психологически, отколкото структурен, и не предполага рязък ценови скок. Първите наблюдения от началото на 2026 г. показват запазване на активността, което потвърждава, че растежът през изминалата година не е бил движен единствено от очакванията около въвеждането на еврото.

През идните 12–18 месеца пазарът на ново строителство ще остане активен заради подготвеното предлагане, но ще се развива чрез по-ясна селекция на проектите. Купувачите ще бъдат готови да платят повече, но само за проекти, които предлагат реално качество, добра среда и дългосрочна стойност.

2026 г. няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената“, обобщава Джамбазов.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    15 5 Отговор
    А между 60-70 процента от покупките в София са с кредит на променлива -плавяща лихва

    13:19 05.02.2026

  • 2 Големят Стан

    13 8 Отговор
    Коче, пръв си се изходил по темата ...

    Коментиран от #4, #7, #32

    13:21 05.02.2026

  • 3 Цецо Асенов

    11 3 Отговор
    Повечето жилищни комплекси се продават преди строителството, което помага за намаляване на риска от финансиране на проекти. Банките изискват 70% от продадените жилища, преди да отпуснат строителни заеми. В резултат на това индустрията привлича инвеститори, които са привлечени от високата възвръщаемост на ливъриджа, която може да се реализира само с 20% първоначална вноска, като често планират да продадат жилищата преди завършване, за да избегнат необходимостта от пълно финансиране.

    Моделът разчита на краткосрочни спекулации.

    Бизнес моделът за изграждане на жилища зависи от инвеститорите, които реализират „значителна възвръщаемост“, а не от крайните потребители, нуждаещи се от жилище. Инвестиция, която зависи от постъпващи нови средства за валидиране на дълга, а не от доход от самия актив, е учебникарското определение за Понци финанси.
    Финансовите единици на Понци трябва да вземат назаем или да продават активи, за да плащат лихва... разчитайки на очакването, че поскъпването на активите ще надвиши лихвения процент.
    Повишенията на лихвите не могат да ограничат кредитирането, преди да бъдат направени, но заплахата може бързо да обезцени спекулативните очаквания.

    Пазар, който обслужва спекулантите, не създава жилища. Той създава финансови инструменти, в които хората от време на време живеят. Реалното предлагане се възвръща само когато стойността на земята по-добре отразява доходите на хората, живеещи на тази земя, а не доходност, която спекулантите

    Коментиран от #5, #24

    13:29 05.02.2026

  • 4 Рано пиле

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Големят Стан":

    Рано пее, а другото само .риска и яде а китъ

    Коментиран от #40

    13:30 05.02.2026

  • 5 Цецо Асенов

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Цецо Асенов":

    Пазар, който обслужва спекулантите, не създава жилища. Той създава финансови инструменти, в които хората от време на време живеят. Реалното предлагане се възвръща само когато стойността на земята по-добре отразява доходите на хората, живеещи на тази земя, а не доходност, която спекулантите намират за привлекателна само заради кредитния балон.

    13:33 05.02.2026

  • 6 Амадо

    7 3 Отговор
    До всички инвеститори, а те вече са без брой в България, инвестирайте толкова пари колкото сте готови да загубите,
    Язе инвестирах на тати парата и кредит който не мога да си позвола

    13:36 05.02.2026

  • 7 До Биг Стан

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Големят Стан":

    Кога ще ми благодариш че ти разказах какво се е случило в Кипър 2013-2015? И от Инвестор се изнесе като ъдня

    Коментиран от #13

    13:42 05.02.2026

  • 8 Тома

    14 0 Отговор
    Че има ли още балъци да купуват с 500% надценки на кутийки който ги одят апартаменти.

    Коментиран от #11, #12, #41

    13:53 05.02.2026

  • 9 Овчар

    9 0 Отговор
    В такива бункери не живея. Те са само за овцете!

    14:13 05.02.2026

  • 10 Овчар

    10 5 Отговор
    Ми то по - добре се живее в гората на палатка, отколкото в тия циментови кутийки. Там в гората, където живее сърната, въздуха е чист. По тревата в гората бягат зайци, вълци, лисици, мечки. Спя в палатката на топло. Огън съм си запалил. Дърва за дармо. Заешко месо за без пари. Топла меча кожа за без пари. Жената пече месо на огъня за без пари. Пия чиста водичка от рекичка пия за без пари. Слънцето изгрява всеки Божи ден за без пари. Нощно време жена ми ме топли за без пари. Децата се радват и бягат по гората заедно със сърната за без пари. А сега ко стана? Кошерните навряха всичките хора в кошарата - циментови панелки и им крещят: Плащайте и се радвайте, че умеете да плащате, за всички наши измислени цивилизовани игрички!

    14:27 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Остана само вуето

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    обаче му спряха нета за неплатени сметки

    Коментиран от #14

    15:33 05.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ще се появи

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Остана само вуето":

    Довечера към 20 часа, като апне мусаката и пиине бозата

    15:57 05.02.2026

  • 15 Статистика

    3 3 Отговор
    През миналата година в София са реализирани 226 513 покупко-продажби
    Брей че това е сигурно почти половината от жилищния фонд в София...

    Коментиран от #16

    16:09 05.02.2026

  • 16 Тръпчо

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "Статистика":

    Жилищният фонд в София е около 700 000 жилища. А сделките са толкова защото един човек продава и после веднага купува. Това е в 90 пр. от случаите.

    Коментиран от #17, #18

    16:17 05.02.2026

  • 17 Хммм

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тръпчо":

    През изминалата година в Лондон е имало 70800 сделки с жилищни имоти, а в София, град многократно по-малък, над 200 000...
    Нещо много ме съмнява.

    Коментиран от #19

    16:25 05.02.2026

  • 18 Значи

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тръпчо":

    би трябвало да има поне 27 нови семейства в моя блок, ама нещо ги нема.

    16:30 05.02.2026

  • 19 Тръпчо

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хммм":

    Това за София мисля че нещо се лъжеш. Последното и предпоследното ТРИМЕСЕЧИЕ сделките в София са около 20 000, не ми се търси точно. А първите две тримесечия са под 20 000
    Така че общо за София да са около 40 000.сделки за 2025. 200 000 са най вероятно за цяла България.

    Коментиран от #21

    16:33 05.02.2026

  • 20 Мен

    8 1 Отговор
    Първо тримесечие: Около 7 000 – 7 200 сделки (базирано на ръста от началото на годината).

    Второ тримесечие: Продължаващ ръст с над 8 500 вписани сделки.

    третото тримесечие са регистрирани 9 238 сделки

    Четвърто 12 320 сделки

    Или под 40 000 за година

    А в Лондон са толкова но има спад от 20+ пр в сделките на годишна база

    16:46 05.02.2026

  • 21 Това е написано

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тръпчо":

    по-горе в статията

    Погледнете втория абзац.
    Аз също смятам че тези фигури не са реални, затова дадох примера с Лондон.

    Коментиран от #22, #23

    18:23 05.02.2026

  • 22 Тръпчо

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Това е написано":

    Еми какво да ти кажа освен че изобщо не прочетох статията и сега като я прочетох мога да кажа че навсякъде по сайтовете в България се пишат глупости и подвеждаща информация.

    През 2025 г. в София са регистрирани 40 629 сделки с имоти.

    Сделките с имоти в България са 226 000 за 2025.

    18:36 05.02.2026

  • 23 За Лондон

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Това е написано":

    През 2025 г. пазарът на имоти в Лондон регистрира приблизително70 800продажби на имоти .
    Този обем представлява значително намаление от 21,1% в сравнение с предходната година. Пазарът беше особено стегнат за ново строителство, като през първата половина на 2025 г. бяха продадени само 3950 нови жилища , което е исторически най-ниско ниво, сравнимо с това от 2009 г.

    Но в бг сайтовете се пишат съвсем различни неща -глупости

    18:39 05.02.2026

  • 24 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цецо Асенов":

    И какво става, когато купувачите и сделките намалеят под необходимият минимум, за поддържане на схемата?

    19:04 05.02.2026

  • 25 Цецо Асенов

    8 1 Отговор
    Продажбите на апартаменти преди строеж ще паднат рязко.
    Складовите наличности ще достигнат най-високата си точка от години. Купувачите ще изчезнат от пазара. Цените ще започнат да падат в началото леко а после лавинообразно.

    Пример : Торонто и още 28 от 33 най големи градове в сащ. Както и някои градове в западна Европа

    Коментиран от #26

    19:11 05.02.2026

  • 26 май май

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Цецо Асенов":

    В Торонто ще падат. В САЩ ще поевтиняват. В цял свят може да има срив на цените, но в България ще вървят нагоре.
    Дори да има някакво поевтиняване, то ще е за година-две. Повечето продавачи ще решат да се оттеглят от пазара и да изчакат по-сгодни времена. Пазарът ще обеднее.
    Продавачите в България имат имоти в чужбина, за чудо и приказ. Тукашните са им последна грижа.

    Коментиран от #27, #31

    19:19 05.02.2026

  • 27 Цецо Асенов

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "май май":

    Ти май не знаеш какво е инвеститор! 70.пр от сделките в София да за инвестиция. За да не се повтарям прочети пак коментар 3.

    България не е с нищо по различна от имотния пазар по света.

    И да не забравяме че през 2011 пазарът на имоти в България беше на първо място в света по срив на цените

    Коментиран от #28

    19:23 05.02.2026

  • 28 май май

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Цецо Асенов":

    Напротив - различна е.

    Коментиран от #29

    19:41 05.02.2026

  • 29 Хахах

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "май май":

    Добре, спи спокойно

    Коментиран от #30

    19:44 05.02.2026

  • 30 май май

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Хахах":

    Няма да ми казваш кво да прааа, полецай съм, аз казвам кво ше става

    Коментиран от #33

    20:04 05.02.2026

  • 31 Когато

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "май май":

    направят данъка за основно жилище 1500 евро на година, а за второ и трето по 3000 нещата ще си дойдат на място.

    21:12 05.02.2026

  • 32 Гост

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Големят Стан":

    Такива като него са вечните наематели,нека си говори и да пука балона всяка година, а те цените са все повече нагоре

    Коментиран от #34

    22:27 05.02.2026

  • 33 Гост

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "май май":

    Колега, всичките ми колеги теглиха кредити и копуват кат садрани и не им пука щото заплатата голема и кредита не се осеща. ПОЗНАВАМ САДИИ И ПОРКУРОРИ И ТЕ САМО КОПУВАТ И ТЕ ТАКА ТЕ , ПА КОЧО НЕКА СИ РЕВЕ

    Коментиран от #35

    08:10 06.02.2026

  • 34 Един друг

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Всеки носи глава на раменете. Ако някой си мисли че апартамент в най бедната страна в ЕС струва колкото и повече от такъв в най богатите страни в света си е негова работа.

    Дерзайте инвеститУри!

    09:47 06.02.2026

  • 35 Тук си прав Вуе

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Подарените тройни заплати на над 100 000 избиратели на Д-тата обърка пазара. Повишените цени на НИ са в пряка зависимост от увеличените доходи

    Коментиран от #36, #37

    10:04 06.02.2026

  • 36 Глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Тук си прав Вуе":

    "Повишените цени на НИ са в пряка зависимост от увеличените доходи"

    ЗАПЛТАИТЕ СА НАРАСНАЛИ С 100 ПРОЦЕНТА ОТ 2010 НАСАМ. ЗАПЛАТИТЕ САМО В ДЪРЖАНИЯ СЕКТОР НАПРАВЛВНИЕ СИГУРНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ СА НАПАРАСНАЛИ С 125 ПРОЦЕНТА. ТОВА СА ОКОЛО 100 К ЧОВЕКА.

    РЪСТА НА ЗАПЛАТИТЕ Е В ЛЕВА

    ИМОТИТЕ СА НАРАСНАЛИ С ОТ 150 -300 ПРОЦЕНТА В ЕВРО.

    ТОВА НЯМА НИШО ОБЩОМС ФУНДАМЕНТА БА БГ ИКОНОМИКАТА КОЯТО СЕ КРЕПИ САМО НА КРЕДИТИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ.

    ТОВА СКОРО ШЕ ПРИКЛЮЧИ ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО РЪСТ НА КРЕДИТИТЕ СПРЯМО БВП .

    СЕМЕЙСТВАТА ПОЕМАТ ДЪЛГ КОЙТО НИКОГА ПОВТАРЯН НИКИГА В ИСТОРИЯТА НЕ Е БИЛ ПОЕМАН.

    Коментиран от #38

    10:15 06.02.2026

  • 37 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тук си прав Вуе":

    "Повишените цени на НИ са в пряка зависимост от увеличените доходи"

    Този ръст се дължи и на спекулата която се вихри и се захранва от страха пораждан от медиите у хората. Продавачите се възползват и ИСКАТ цени в които самите те не вярват и не биха платили. Ако успеят да хванат някой шаран това е като печалба от тотото за тях.
    Баламурници в България все още не липсват.
    Но и това ще свърши както навсякъде по света свърши.

    Тази спекула се вихри единствено в ЦИЕ. и в най бедните държави.

    10:20 06.02.2026

  • 38 Пропускаш цените в магазина

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Глупости":

    Те са нараснали със 100 + процента също. Или ръста на заплатите е изяден от ръста на цените на храните стоките и услугите.

    11:04 06.02.2026

  • 39 Коч о

    1 1 Отговор
    От куде на каде

    11:55 06.02.2026

  • 40 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рано пиле":

    И рано го колят.....

    Коментиран от #44

    13:25 06.02.2026

  • 41 Не, няма

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Има образовани и платени хора,за които не е проблем да имат по 2 -3 имота,да карат хубава кола и да ходят по почивки у нас и в чужбина.Но ти и такива като теб никога няма да го разберете и ще драскате тук и ще се радвате да си платите наема

    Коментиран от #42, #43

    13:29 06.02.2026

  • 42 Дай пример

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Не, няма":

    за образована и платена работа, само моля без айтитата, защото те са времянки, скоро .... супата. Платена е само олигархията на държавна хранилка, включително башибозука. Ти от тях ли си ?

    Коментиран от #45

    13:55 06.02.2026

  • 43 Така е има

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Не, няма":

    Но и ти не си в лигата, а тези хора са 0.000001 пр. от бедното бг население.към което принадлежи твоя милост хаха

    14:23 06.02.2026

  • 44 Ранното колене

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ха ха":

    Е за предпочитане пред вечното очакване да го заколят. Нещо като продавачите на имоти които чакат Годо да дойде и да им купи имотите апа той все не идва хихихи

    14:25 06.02.2026

  • 45 Амадо

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Дай пример":

    Ето пример, плочкаджия, шафиор, маникюристка и продавачка в Лидъл, ти знаеш ли кви пари зимат Теа хора ве, а?

    Коментиран от #46

    14:33 06.02.2026

  • 46 Разбрах

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Амадо":

    Това ли са високообразованите ти професии ?!!! Ти явно си доста зле моме

    16:05 06.02.2026

  • 47 Лазур Бургас

    0 3 Отговор
    Имам 6 апартамента на кредит.
    Заплата над 20000 на месец.
    Не ми дреме ще купувам 7 апартамент в Пампорово.

    Коментиран от #48

    16:25 06.02.2026

  • 48 Имаш

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Лазур Бургас":

    Жълто около оста т а и скъсъни жобчита

    16:30 06.02.2026