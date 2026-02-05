До 40% от сделките с жилища в София са в сегмента на новото строителство

Между 30% и 40% от реализираните сделки с жилища през 2025 г. в София са били в сегмента на новото строителство. Тук влизат и всички сделки „на зелено“, които все още не са отразени в Агенцията по вписвания, уточняват анализатори.

През миналата година в София са реализирани 226 513 покупко-продажби, което е ръст от 6.5%. За столицата най-силния период е бил последното тримесечие, когато по традиция се сключват най-много сделки.

„Днес сделките се случват по-бавно и с повече въпроси от страна на купувачите. Това не е знак за охлаждане, а за зрялост на пазара. Хората сравняват проекти, търсят сигурност и реална стойност, а не просто квадратура“, коментира Красимир Джамбазов, търговски директор на компания, специализирана в продажбата на ново строителство и цялостно управление на проекти.

Все по-често купувачите вземат решенията си не само на база цена и локация, а и спрямо цялостната среда – каква общност ще се формира, кой ще бъде съседът и в каква среда се изгражда.

Проекти с компромиси в инфраструктурата, концепцията или изпълнението срещат осезаемо по-слабо търсене, независимо от цената. За сметка на това се засилва интересът към добре планирани сгради и комплекси с ясна визия, висока енергийна ефективност, качествени общи части и предвидима среда на обитаване.

Тази промяна се отразява и в сроковете за финализиране на сделките, които по пазарни оценки през 2025 г. са се удължили с около 15–25% спрямо 2024 г. - резултат от повече огледи, по-задълбочени сравнения и по-детайлен анализ от страна на купувачите. Паралелно с това, данните сочат, че около 60–70% от сделките с ново строителство през 2025 г. са финансирани с ипотечен кредит, което показва стабилна кредитна активност и високо доверие в сегмента.

„Разликата между добър и слаб проект вече е ясно видима. Пазарът започва сам да отсява - качествените проекти се реализират, а останалите се забавят или излизат от фокуса на купувачите“, допълва Джамбазов.

Присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. също оказа влияние върху поведението на част от купувачите през втората половина на 2025 г., като ускори техните решения. Според експертите обаче, този ефект е по-скоро психологически, отколкото структурен, и не предполага рязък ценови скок. Първите наблюдения от началото на 2026 г. показват запазване на активността, което потвърждава, че растежът през изминалата година не е бил движен единствено от очакванията около въвеждането на еврото.

През идните 12–18 месеца пазарът на ново строителство ще остане активен заради подготвеното предлагане, но ще се развива чрез по-ясна селекция на проектите. Купувачите ще бъдат готови да платят повече, но само за проекти, които предлагат реално качество, добра среда и дългосрочна стойност.

„2026 г. няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената“, обобщава Джамбазов.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg