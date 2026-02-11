Новини
Значителни инвестиции в имоти се реализираха през 2025 година

Значителни инвестиции в имоти се реализираха през 2025 година

11 Февруари, 2026

Чехия и Полша остават водещи инвестиционни пазари в Централна и Източна Европа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централна и Източна Европа отбеляза решителен обрат на имотния пазар през 2025 г., преминавайки от период на изчакване към активна инвестиционна фаза. Данните на международната консултантска компания Colliers показват, че инвестиционните обеми в шестте основни пазара в региона са достигнали 11,6 млрд. евро, което представлява ръст от 31% на годишна база.

Завръщането на капитала е било подкрепено от по-дисциплинирано структуриране на сделките, стабилизиране на цените и постепенно възстановяване на ликвидността, като все по-осезаема роля започва да играе местният и регионалният капитал.

Основните сектори отново на фокус

След две по-слаби години ключовите сегменти на пазара възвръщат динамиката си.

  • Офисните имоти отново привличат интерес в райони с ограничено предлагане и стабилизирани стойности.

  • Индустриалните и логистичните площи продължават да се възползват от устойчиво производство и предвидими дългосрочни приходи.

  • Хотелският сектор отчита пълно възстановяване на туристическите потоци.

  • Ритейл парковете затвърждават репутацията си на един от най-стабилните активи през различните икономически цикли.

Определяща тенденция за 2025 г. е доминиращата роля на местния капитал, особено в Чехия и Полша, където инвеститорите се възползват от по-предпазливото поведение на глобалните фондове. Тази промяна не само поддържа броя на сделките, но и пренарежда инвестиционната карта на региона.

Чехия с исторически рекорд

Най-силният пазар през годината безспорно е Чехия, където инвестициите достигат рекордните 4,3 млрд. евро – най-високото ниво в историята на страната. Сделките са доминирани от местни фондове и частен капитал, което осигурява необичайна стабилност и бързина на транзакциите въпреки глобалната икономическа несигурност.

Чешките инвеститори разширяват и регионалното си присъствие, като насочват близо 600 млн. евро към Полша и 266 млн. евро към Словакия, утвърждавайки страната като една от най-устойчивите инвестиционни екосистеми в Европа.

Полша запазва лидерството си

Полша остава най-големият пазар в ЦИЕ с транзакции за 4,5 млрд. евро. Въпреки че общите обеми изглеждат по-ниски на пръв поглед, реалната активност се засилва значително в края на годината – почти 40% от сделките се финализират през четвъртото тримесечие, когато ценовата яснота на пазара се възстановява.

Местният капитал достига исторически връх от близо 860 млн. евро, а интересът остава стабилен към офис площи, логистични портфейли, ритейл паркове и жилищни активи.

Ликвидността се връща в региона

В цяла Централна и Източна Европа условията за финансиране се подобряват осезаемо. Основните доходности се стабилизират, дълговите пазари се активизират, а банките демонстрират подновен апетит към първокласни активи с дългосрочни приходи.

Показателни за възстановяването на ликвидността са високопрофилни сделки в Прага и Полша, включително продажби на емблематични търговски обекти и големи логистични платформи, подкрепени от производствени компании.

Разнопосочни, но положителни сигнали от останалите пазари

  • Унгария отчита ръст до около 0,8 млрд. евро, подпомогнат от възстановяващ се офис пазар и силен туризъм, както и интерес от азиатни производители на електромобили.

  • Румъния приключва годината с 0,5 млрд. евро, като зад скромния обем стоят силни показатели при наемателите, особено в логистиката.

  • Словакия достига близо 1 млрд. евро, водена от консолидация в ритейл сегмента.

  • България се задържа стабилна на ниво 0,4 млрд. евро, като доверието на инвеститорите постепенно се засилва в навечерието на приемането на еврото през януари 2026 г.

Перспективата за 2026 г.: умерен, но устойчив ръст

Прогнозата на Colliers за 2026 г. е за умерено увеличение на инвестиционните обеми, като разликите между офертни и очаквани цени продължават да се стесняват. Банките остават активни кредитори за първокласни активи, а инвеститорите все по-често структурират сделки в сегментите core и core+.

Регионът постепенно се позиционира като „сигурно убежище“ в Европа за капитали, които търсят реална доходност, стабилен ръст на наемите и устойчиви икономически основи. С отслабването на инфлационния натиск, постепенното понижаване на лихвите и нормализирането на дълговите пазари, Централна и Източна Европа изглежда на прага на самоподдържащ се инвестиционен подем.

Както показва 2025 г., когато активите се предлагат на пазарни цени, сделките се реализират бързо и решително – знак, че пазарът се връща не към еуфорията, а към реализъм и прагматизъм.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    5 0 Отговор
    Какви 400 милиона за имоти в България. Това са 1000 двустайни апартамента! А в България се строят около 50000 годишно! Само в София са над 20 хил, като стойността им е над 10 млрд евро.

    11:07 11.02.2026

  • 2 Аз Кочо

    5 7 Отговор
    Не, бе..... всеки момент ще се спука балона !
    Утре ще ги раздават двустайните без пари, ще се редим на опашка. А гаражите ще са бонус. Може ли да си толкова наивен ми кажи ?

    Коментиран от #5

    11:27 11.02.2026

  • 3 Ганьо

    5 2 Отговор
    Купувайте имоти, по два по три докато има. Скоро ще свърши момента да се направят печалби :) ( брокер съм)

    11:43 11.02.2026

  • 4 Миуенка Ръстова

    6 1 Отговор
    Ръста на ръста расте, расти ръсте, расти

    11:52 11.02.2026

  • 5 Напълно си прав

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    Вуето има да чака да си прудаде куптора

    12:23 11.02.2026

  • 6 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Хи хи хи - голтаци с мераци

    Коментиран от #7

    13:03 11.02.2026

  • 7 С мераци

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха":

    Ама без робски кредити като теП

    14:24 11.02.2026