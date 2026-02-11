Значителни инвестиции в имоти се реализираха през 2025 година

Централна и Източна Европа отбеляза решителен обрат на имотния пазар през 2025 г., преминавайки от период на изчакване към активна инвестиционна фаза. Данните на международната консултантска компания Colliers показват, че инвестиционните обеми в шестте основни пазара в региона са достигнали 11,6 млрд. евро, което представлява ръст от 31% на годишна база.

Завръщането на капитала е било подкрепено от по-дисциплинирано структуриране на сделките, стабилизиране на цените и постепенно възстановяване на ликвидността, като все по-осезаема роля започва да играе местният и регионалният капитал.

Основните сектори отново на фокус

След две по-слаби години ключовите сегменти на пазара възвръщат динамиката си.

Офисните имоти отново привличат интерес в райони с ограничено предлагане и стабилизирани стойности.

Индустриалните и логистичните площи продължават да се възползват от устойчиво производство и предвидими дългосрочни приходи.

Хотелският сектор отчита пълно възстановяване на туристическите потоци.

Ритейл парковете затвърждават репутацията си на един от най-стабилните активи през различните икономически цикли.

Определяща тенденция за 2025 г. е доминиращата роля на местния капитал, особено в Чехия и Полша, където инвеститорите се възползват от по-предпазливото поведение на глобалните фондове. Тази промяна не само поддържа броя на сделките, но и пренарежда инвестиционната карта на региона.

Чехия с исторически рекорд

Най-силният пазар през годината безспорно е Чехия, където инвестициите достигат рекордните 4,3 млрд. евро – най-високото ниво в историята на страната. Сделките са доминирани от местни фондове и частен капитал, което осигурява необичайна стабилност и бързина на транзакциите въпреки глобалната икономическа несигурност.

Чешките инвеститори разширяват и регионалното си присъствие, като насочват близо 600 млн. евро към Полша и 266 млн. евро към Словакия, утвърждавайки страната като една от най-устойчивите инвестиционни екосистеми в Европа.

Полша запазва лидерството си

Полша остава най-големият пазар в ЦИЕ с транзакции за 4,5 млрд. евро. Въпреки че общите обеми изглеждат по-ниски на пръв поглед, реалната активност се засилва значително в края на годината – почти 40% от сделките се финализират през четвъртото тримесечие, когато ценовата яснота на пазара се възстановява.

Местният капитал достига исторически връх от близо 860 млн. евро, а интересът остава стабилен към офис площи, логистични портфейли, ритейл паркове и жилищни активи.

Ликвидността се връща в региона

В цяла Централна и Източна Европа условията за финансиране се подобряват осезаемо. Основните доходности се стабилизират, дълговите пазари се активизират, а банките демонстрират подновен апетит към първокласни активи с дългосрочни приходи.

Показателни за възстановяването на ликвидността са високопрофилни сделки в Прага и Полша, включително продажби на емблематични търговски обекти и големи логистични платформи, подкрепени от производствени компании.

Разнопосочни, но положителни сигнали от останалите пазари

Унгария отчита ръст до около 0,8 млрд. евро , подпомогнат от възстановяващ се офис пазар и силен туризъм, както и интерес от азиатни производители на електромобили.

Румъния приключва годината с 0,5 млрд. евро , като зад скромния обем стоят силни показатели при наемателите, особено в логистиката.

Словакия достига близо 1 млрд. евро , водена от консолидация в ритейл сегмента.

България се задържа стабилна на ниво 0,4 млрд. евро, като доверието на инвеститорите постепенно се засилва в навечерието на приемането на еврото през януари 2026 г.

Перспективата за 2026 г.: умерен, но устойчив ръст

Прогнозата на Colliers за 2026 г. е за умерено увеличение на инвестиционните обеми, като разликите между офертни и очаквани цени продължават да се стесняват. Банките остават активни кредитори за първокласни активи, а инвеститорите все по-често структурират сделки в сегментите core и core+.

Регионът постепенно се позиционира като „сигурно убежище“ в Европа за капитали, които търсят реална доходност, стабилен ръст на наемите и устойчиви икономически основи. С отслабването на инфлационния натиск, постепенното понижаване на лихвите и нормализирането на дълговите пазари, Централна и Източна Европа изглежда на прага на самоподдържащ се инвестиционен подем.

Както показва 2025 г., когато активите се предлагат на пазарни цени, сделките се реализират бързо и решително – знак, че пазарът се връща не към еуфорията, а към реализъм и прагматизъм.

