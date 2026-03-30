Новини
Имоти »
Сезираха прокуратурата за опасен строеж до река Марица

30 Март, 2026 13:11 1 115 12

  • пловдив-
  • строеж-
  • протест

Сигналът е подаден от клета на Пловдив

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кметът на Пловдив Костадин Димитров сигнализира прокуратурата по казуса с изграждането на многоетажна жилищна кооперация до брега на река Марица. Освен това се отнемат и правомощията на главния архитект на район „Северен“, подписал разрешителното за строеж върху спорния терен. Това се случва със заповед на главния архитект на Пловдив.

Така на практика чрез документа се прекратява делегирането на правата районният архитект да може да издава от петък насам строителни разрешения, уточнява Нова телевизия. Въпросният строеж вдигна на бунт жителите на съседните сгради. Хората се притесняват, че за изграждането на многоетажната кооперация с подземни гаражи се копае на самия ръб на неукрепената дига и коритото на Марица. Опасения има и за това, че водата може да стигне до жилищата им и да стане инцидент, подобен на този в курорта Елените.

На метри от спорния строеж през 2005 година река Марица скъса дигата, излезе от коритото си и заля района около общежитието на Руската гимназия. Под вода беше бяха и стадион „Марица“, и автобусът на футболния клуб. След това водата заля част от булевард „България“ и стигна до бившата Окръжна болница, припомнят местните хора.

Въпреки решението на кмета на Пловдив да сезира прокуратурата строителството до дигата на реката кипи с пълна сила, като вече се налива бетон в основите на новата жилищна кооперация.

"През последните две седмици стана много интересно, защото този казус получи много голяма обществена подкрепа. И много хора, които са експерти в областта на екологията и архитектурата, се свързаха с нас, включително и от други градове, за да се опитат да ни помогнат", разказа живуща в сграда в близост.

По думите ѝ хората, недоволстващи от строителството до дигата, изпратили отворено писмо до РИОСВ-Пловдив и до общината. "В отговора на РИОСВ-Пловдив се съдържат изключително и само неща, които не са в тяхна компетентност - например по Общия устройствен план и Закона за устройство на територията. В същото време от Община Пловдив получихме много прост отговор в едно изречение, което гласи, че има биокоридор. Той, въпреки твърдението на инвеститора, че е отпаднал от основния ОУП, съществува. Това е потвърдено с официално писмо на Община Пловдив", заяви жената. Тя допълни, че в писмото се посочва, че биокоридорът в тази зона ще бъде отразен отново в официалния Подробен устройствен план на този имот.

Припомняме, че според строителния надзор на обекта - инженер Николай Николов подобен биокоридор няма по документи и че ако такъв съществува, сградите, които са наблизо - също трябва да бъдат съборени.

"Това е една невероятна лъжа и аз не разбирам как компетентни хора, като тези, които могат да четат, казват подобни неща. Биокоридорът, който е буферна зона, е създаден със заповед на директора на РИОСВ през 2009 година. През 2007 година е бил построен съседният комплекс „Марица Гардънс“ в тази си част, която е към река Марица. Няма как той да спира нещо, което не е било създадено в този период", подчерта дамата.

Неин съсед беше категоричен, че протестите срещу строежа ще продължат. Друг мъж от района посочи, че има напукване заради изкопните работи по апартаментите в съседните сгради.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    3 4 Отговор
    Кметът на Пловдив Костадин Димитров от дете е увлечен в спорта. Практикува волейбол, баскетбол, футбол, но стремежът му са бойните изкуства. Първо попада в карате киокушинкай, след това – в тай-бокса. Избира таекуондо през 1992 г. Гради кариера между 1994 и 2001 г., когато е последното му състезание на татамито с екипа на ЦПК „Левски”. В това време печели няколко първи места у нас в кат. 71 кг.

    Коментиран от #3, #4

    13:15 30.03.2026

  • 2 проблема идва от съседите

    8 0 Отговор
    закриват им гледката!!!!!!!!!! на онези по отзад...

    13:21 30.03.2026

  • 3 бою циганина

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    каратист като мене значи...

    13:22 30.03.2026

  • 4 Майна

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    После доста години имаше магазинче за дрехи които днес биха били определени като ментета на известни марки и биха били конфискувани от агенция Митници. После дойде на власт един друг каратист Бойко Борисов и нещата за Костадин потръгнаха добре.

    13:23 30.03.2026

  • 5 офффф

    3 6 Отговор
    На запад хората строят във водата , (и са най-атрктивните имоти), а тук само нямало как на 10 метра от реката...

    13:23 30.03.2026

  • 6 Аз съм от Кичука и ме боли третия крак

    6 2 Отговор
    Гъзарите от Марица гардънс щом реват значи всичко е точно.

    13:24 30.03.2026

  • 7 ПУБЛИКА

    5 1 Отговор
    ОСТАВЕТЕ ГРАДА ДА СЕ РАЗВИВА!
    СТИГА ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ ВЪТРЕ В НЕГО.

    Коментиран от #9

    13:26 30.03.2026

  • 8 Герги

    8 1 Отговор
    Поредната дивотия,има няма 10 метра от реката...този където е подписал,каква ли премия е заработил....корупцията в БГ скоро няма да изчезне...

    13:29 30.03.2026

  • 9 Руснаков

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПУБЛИКА":

    нека се развива,лошо няма,но...където може ..

    13:30 30.03.2026

  • 10 Истината

    5 1 Отговор
    Вижда се, че има ище сгради близо до реката! Тук случая ми прилича на това, че хорицата от блокчетата в Марица Гардънс не искат да им се скрива гледката към реката, без изобщо да им пука за биокоридора и лисиците..... най-ми е смешно как блокчетата в Марица Гардънс са построени 2007, а биокоридор имало от 2009 .....

    13:32 30.03.2026

  • 11 Феликс Дж

    3 4 Отговор
    В този район има поне две големи кооперации на окраински предприниматели, но за тях няма проблеми. Да не са от еднаква ДНК с великия зИленски

    13:33 30.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.